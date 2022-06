Een deel van de Nederlandse televisiekijkers heeft tijdens het afgelopen EK Voetbal extra scherp kunnen aanschouwen hoe het Nederlands elftal het ervan afbracht. Door de NPO en verschillende providers werd namelijk een speciale NPO-zender aangeboden in 4k-resolutie en met high dynamic range. De ervaringen wisselden sterk van gebruiker tot gebruiker. In de uitzendstraat - of in ieder geval bij de NPO - verliep ook niet alles vlekkeloos.

De kijkers die niet te maken kregen met aanhoudende issues als een te donker of flets beeld of andere problemen, konden rekenen op een merkbaar hogere resolutie en kleuren die veel meer van het scherm afspatten. Het was een duidelijke verbetering ten opzichte van de reguliere sdr-uitzendingen in de normale 1080i-resolutie. Het aanbieden van de zender met de verhoogde beeldkwaliteit werd door de NPO aangeduid als een experiment. Een 4k-resolutie met hdr-ondersteuning zal dus zeker in Nederland niet ineens de norm worden voor sport- of voetbaluitzendingen.