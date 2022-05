ESPN gaat eredivisiewedstrijden in 1080p en met hdr uitzenden

Sportzender ESPN gaat wedstrijden uit de Nederlandse eredivisie voor mannen in 1080p met hdr uitzenden. Dat meldt de zender. Hoe het beeld er precies uit komt te zien, verschilt per provider, zo zegt de sportzender.

ESPN meldt dat het gaat om beeld met de naam UHD-HDR. Dat wekt de indruk dat het gaat om beeld met 4k-resolutie, maar dat is volgens TotaalTV niet het geval. Het gaat om beeld met 1080p-resolutie. Daaraan voegt ESPN HDR HLG in combinatie met Wide Color Gamut toe. Nu zendt ESPN beelden uit met 1080i zonder hdr. ESPN heeft tegenover Tweakers nog niet gereageerd.

ESPN zegt in overleg te zijn met de verschillende providers over de manier waarop het signaal wordt doorgegeven. "Dit kan namelijk per provider verschillen", aldus ESPN. Vermoedelijk gaat het daarbij over de gebruikte standaard. Via kabel werken tv-aanbieders met de DVB-C-standaard, maar voor UHD-beelden heeft het de voorkeur om de efficiëntere DVB-C2 standaard te gebruiken, maar er zijn nog geen plannen om die te implementeren. Het leveren van beelden in hogere resolutie kan ook via IP en dat werkt alleen via een settopbox of een app op de tv zelf. Daarvoor moet de settopbox of app geschikt zijn. ESPN is te ontvangen via veel grote en kleine providers in Nederland.