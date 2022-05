Onaangekondigde DJI Air 2S-drone ligt in schap Amerikaanse winkel

De nieuwe DJI Air 2S-drone is verschenen in de schappen bij een Best Buy in het Amerikaanse Hickory, North Carolina, voordat deze drone officieel aangekondigd is. De Fly More combo lijkt te komen met een nieuwe controller en twee accu's voor 1299 dollar.

De Air 2S is de opvolger van de Mavic Air 2, en DroneDJ vermoedt dat DJI de drone deze week uitbrengt. Amerikaanse retailers hebben de drone al sinds 4 april in huis, en de Best Buy-winkel in de Amerikaanse stad Hickory heeft de drone in de schappen gelegd.

In de foto's, die een Amerikaanse dronepiloot maakte volgens DroneXL is te zien dat de Air 2S er iets anders uitziet dan zijn voorganger, met extra sensoren aan de voorkant. Op de foto's is te zien dat de drone een 1-inch CMOS-sensor heeft en en komt met ADS-B AirSense detection. Dat laatste is nuttig, want daarmee kan het vliegtuigen en andere vliegende objecten met ADS-B aan boord herkennen en waarschuwen als de drone te dichtbij komt. De functie zit ook op de recent uitgebrachte DJI FPV-drone.

Eerder werd al meer bekend over de DJI Air 2S, zoals dat deze een verbeterde camera zou hebben vergeleken met de Mavic Air 2 van vorig jaar, met een 1-inch 20-megapixel sensor. Dat is een lagere resolutie dan zijn voorganger, die een 48-megapixel 1/2-inch sensor heeft, maar omdat de sensor groter is, zou deze in theorie toch beter moeten zijn, vooral bij weinig licht. Volgens Drone DJ moet de Air 2S werken met de nieuwe FPV-bril van DJI, de V2 Goggles en met de Motion Controller die voor de DJI FPV werd gemaakt.

De bekende DJI-leaker OsitaLV deelde zondag bovendien dat de Air 2S een bereik heeft van 12 kilometer, 31 minuten op een 3500mAh-accu vliegt en filmt in 5,4K met 30fps, 4K 60fps of 1080P 120fps. TechnikNews stelde vorige week bovendien dat de drone zijn Mavic-merknaam verliest en dus gewoon de Air 2S gaat heten, verbeterde ActiveTrack krijgt voor het automatisch volgen van personen, dat de drone ondersteuning krijgt voor de low-latency OcuSync 3.0-standaard en 30 gram zwaarder is dan zijn voorganger. Mensen die de Air 2S hebben bemachtigd bij de Best Buy kunnen hem nog niet gebruiken. De drone werkt pas zodra DJI de app voor de Air 2S live heeft gezet en dat gebeurt pas op de dag van release.