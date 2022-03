DJI brengt FPV-drone uit voor 1349 euro en toont optionele bewegingscontroller

DJI heeft zijn eerste first person view-drone aangekondigd en richt daarmee op consumenten. De DJI FPV wordt geleverd als een complete set met bril en controller voor 1349 euro. Er is ook een optionele bewegingscontroller, die kost 149 euro.

De DJI FPV heeft volgens de fabrikant een gewicht van 795 gram en haalt maximaal 140km/u. In twee seconden accelereert de drone naar 100km/u, bij ideale omstandigheden. De maximale vluchttijd op een acculading is 20 minuten, dat is gemeten bij een snelheid van 40km/u zonder wind.

Op de drone zit een camera die dezelfde 1/2,3"-sensor gebruikt als de DJI Mini 2. Die kan beelden vastleggen in 4k-resolutie met maximaal 60fps en bij 1080p is dat maximaal 120fps. De camera stuurt beelden voor live view naar de meegeleverde DJI FPV Goggles V2, die hebben een 810p-resolutie en framerate van maximaal 120fps. Er is een keuze uit een low-latency-modus met vertraging van maximaal 28ms of een high-quality-modus met vertraging tot 40ms.

De FPV Goggles V2 is een bril die 420 gram weegt en voorzien is van twee 2"-schermpjes met een refreshrate van 144Hz. DJI levert ook een controller mee. Het standaardmodel heeft twee pookjes en lijkt op een gamecontroller.

Daarnaast introduceert de Chinese fabrikant een bewegingscontroller, die heeft één handvat en daarmee is de drone te besturen door handbewegingen. Dat moet het bedienen van de drone gemakkelijker maken voor beginners. Deze optionele controller heeft een adviesprijs van 149 euro. Onder andere The Verge heeft een review van de DJI FPV gepubliceerd.