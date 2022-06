Unboxing toont onaangekondigde DJI FPV-drone

Een tien minuten durende unboxingvideo toont een nog niet aangekondigde DJI FPV-drone. De drone heeft een headset en controller in de Combi-doos. Veel specs van de drone zijn nog niet bekend en de video toont geen retailversie.

Het gaat volgens de maker van de video, Dominion Drones, om een 'display demo' van de drone. In de inmiddels verwijderde video is geen demonstratie te zien van beeldmateriaal van de drone: na de unboxing en het in elkaar zetten van de diverse onderdelen stopt de video.

De drone heeft twee kleinere cameraatjes aan de voorkant en onderkant, vermoedelijk voor het omzeilen van obstakels. Aan de onderkant zijn ook infraroodledjes te zien, vermoedelijk om te kunnen landen in donkere omstandigheden.

In de doos zit ook de FPV Goggles v2, de nieuwe versie van de Goggles die DJI meer dan drie jaar geleden uitbracht. De nieuwe versie zou lichter zijn, heeft een microSD-slot en een USB-C-poort om te laden. DJI heeft nog niet gereageerd op het verschijnen van de video. Of en wanneer de drone, Goggles en de controller zouden gaan verschijnen is nog niet bekend.