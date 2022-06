F(x)tec vervangt Snapdragon 835-soc in Pro1 X-smartphone door Snapdragon 662

Het Britse F(x)tec heeft besloten de soc in zijn Pro1 X-smartphone te vervangen. De Qualcomm Snapdragon 835 blijkt niet langer leverbaar en nu krijgen gebruikers de telefoon met een Snapdragon 662-soc.

F(x)tec zegt in een update op de Indiegogo-pagina dat het de Snapdragon 835 niet langer kan krijgen en daarom wel moest overstappen op een nieuwe soc. Die nieuwe soc is een Snapdragon 662 van datzelfde Qualcomm geworden. De rekenkracht van die soc is volgens de fabrikant minder, maar de ondersteuning is wel langer.

Nieuwere socs in de 800-serie van Qualcomm hebben 5G-ondersteuning en het herontwerpen van het apparaat om dat te integreren zou veel langer duren. Bovendien zijn de recente high-end socs volgens F(x)tec alleen beschikbaar voor grote bedrijven en niet voor kleine fabrikanten. De Snapdragon 662 is wel volop verkrijgbaar en het redesign is veel makkelijker.

De Pro1 X-smartphone is al met Snapdragon 835 uitgestuurd naar vroege backers, maar volgende exemplaren krijgen de nieuwere soc. Het bedrijf stelde de smartphone twee jaar geleden voor. De Indiegogo-campagne heeft 1520 backers die in totaal meer dan 860.000 euro bijeen legden om de Android-smartphone in handen te krijgen. De versie met Snapdragon 662 moet in augustus uitkomen.