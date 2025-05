Pebble-oprichter wil kleine Android-telefoon maken en dat is een grote uitdaging

De oprichter van smartwatchmerk Pebble is begonnen met de ontwikkeling van een kleine Android-smartphone. Dat zal een behoorlijke uitdaging worden, want het is lastig en duur om een smartphonebedrijf uit de grond te stampen.

Behalve de oprichter van Pebble, Eric Michigovsky, zitten er andere oud-medewerkers van Pebble in de groep achter SmallAndroidPhone.com. Vrijwel alle informatie komt uit een verhaal van The Verge van vorige week over het project.

De gedachte is dit: er zijn momenteel weinig tot geen compacte smartphones op de markt en zeker niet met Android. De bedoeling is om een compacte telefoon te maken met een scherm van rond de 5,4 inch met stock Android, een goede camera en voldoende accucapaciteit.

Het is nog geen bedrijf dat eraan werkt: Migicovsky heeft simpelweg wat oud-medewerkers van Pebble bereid gevonden om mee te doen met dit project met het doel er een bedrijf van te maken. Het is niet Migicovsky's enige bedrijf, want hij is ook bezig met een betaalde universele berichtendienst.

Die telefoon heeft nog geen naam, maar alleen een codenaam: Marvin. Het gaat vooral om het formaat. De camera moet zeker afdoende zijn, net als de accucapaciteit, maar exacte specs zijn er nog niet. Hij moet draaien op een Qualcomm-soc, vermoedelijk een oudere soc in de 8-serie of een nieuwere in de 7-serie. Hij moet rond de 850 dollar gaan kosten. Klanten kunnen twee jaar ondersteuning verwachten op het gebied van software; dat is heel weinig voor een hedendaagse telefoon, zelfs als hij goedkoop zou zijn. Het bouwen zou moeten lukken als 50.000 mensen de telefoon preorderen en gelijk betalen. Dat levert rond de 42 miljoen dollar op, waarmee de telefoon realiteit zou kunnen worden.

Een kleine bloemlezing

Ooit waren alle telefoons klein. Die werden groter en groter en al snel kwam het idee bij telefoonmakers om dan ook kleinere modellen te maken. Dat zou mogelijk in een behoefte voorzien. Het was de tijd dat de smartphone mainstream werd, en dat was al snel daarna mét groot scherm.

Telefoons zijn inderdaad steeds groter geworden. We hebben gemiddelden sinds 2014 en daarin is de trend duidelijk te zien. Daarbij groeien telefoons veel meer in de lengte dan in de breedte. Ter vergelijking: Migicovsky wil een telefoon van ongeveer 13x6,5cm.

Er zijn in de loop der jaren wel genoeg initiatieven geweest voor kleinere telefoons. Het is lastig precies een beginpunt aan te duiden, maar de eerste Android-telefoon die dat duidelijk aangaf, is de Sony Xperia X10 Mini uit 2010. Die is ook echt mini, met een formaat van 8,3x5,0cm en een scherm van 2,6 inch.

Sony heeft sowieso lang geprobeerd om van kleine telefoons een succes te maken. Van veel van zijn Xperia Z-telefoons kwamen Compact-varianten uit, met schermen van bijvoorbeeld 4,3 of 4,6 inch. De recenste is de XZ2 Compact uit 2018. Die is 13,5x6,5cm groot en heeft een 5"-scherm met 18:9-verhouding. Het is het formaat waar de Pebble-groep ongeveer op lijkt te mikken. Sony brengt nog steeds de Xperia 5-telefoons uit, en die zitten nog steeds wat formaat betreft onder een breedte van 7cm, maar met een lengte van meer dan 15,5cm zijn ze niet bepaald klein te noemen.

Sony Xperia XZ1 Compact

Unihertz Jelly

Sindsdien zijn er veel initiatieven geweest om kleine Android-smartphones te bouwen. De recenste was de Palm Phone, een telefoon met 3,3"-scherm die alleen bij de Amerikaanse provider Verizon Wireless uitkwam. Ook het Chinese merk Unihertz maakt nog altijd kleine smartphones, in de vorm van zijn Jelly-telefoons.

Google had lang zijn kleinere Pixel-telefoons, zoals de Pixel 4 en 5. Samsung heeft zijn recente Galaxy S-telefoons weer iets kleiner gemaakt: de S22 en S23 zijn niet klein, maar zeker niet al te groot. ASUS heeft zijn Zenfone 8 en Zenfone 9. De Zenfone 10 lijkt wel weer groter te worden. Er zijn veel meer compacte Android-smartphones geweest, van veel verschillende fabrikanten.

De bekendste smartphonemaker die het in recente jaren heeft geprobeerd met kleine telefoons is Apple. De iPhone 12 mini en 13 mini waren dé poging om kleine smartphones weer populair te maken en vormen ook het grote voorbeeld voor de groep-Migicovsky. Apple gaf dat geen vervolg, want na de iPhone 13 mini volgde de iPhone 14 Plus, een iPhone met een groter scherm en grotere behuizing.

Mogelijke kleine obstakels

Er zijn diverse obstakels op weg van een project van vrijwilligers naar een bedrijf dat een kleine Android-smartphone uitbrengt. Terwijl deze groep ervaring heeft met het uitbrengen van smartwatches, is een smartphone andere koek.

Pebble Steel

Het eerste obstakel is het verkrijgen van genoeg steun. Migicovsky is een bekende naam, maar toch hebben na zijn campagne vorig jaar nog geen 40.000 mensen zijn petitie ondertekend om fabrikanten op te roepen een kleine Android-smartphone te maken. De groep zegt 50.000 preorders nodig te hebben. De originele Pebble had 68.000 backers. Maar dat was een goedkoper apparaat en verliep via Kickstarter, wat een bekend platform is. Nu zullen klanten preorders rechtstreeks moeten betalen.

Als er genoeg mensen zijn die financiële steun leveren, komt het volgende obstakel. De groep zegt in gesprek te zijn met een 'tier 1-oem', vermoedelijk een bedrijf als Foxconn of Pegatron. Die zijn prima in het produceren van reguliere smartphones, maar voor deze smartphone is een probleem dat je hem niet kunt maken met standaardcomponenten.

Immers, het scherm is kleiner en dat is al het eerste grote probleem. Die displays zijn niet langer in productie en de productie opstarten voor zo'n kleine order, zal niet snel gebeuren. Wellicht zijn er nog producenten van de schermen van de mini-iPhones die kunnen helpen. Een aangepast scherm is duur en dat drijft de prijs weer op.

iPhone 12 mini: dit scherm is er wel, maar dan zie je die iPhone-notch

Dan komen de overige componenten: Qualcomm komt zijn bed niet uit voor een order van 50.000 socs. Het gevolg is dat ze de groep in elk geval niet vooraan zullen zetten als de productielijnen werken. De groep-Pebble zal de soc dus laat of niet kunnen krijgen. Dat is iets dat we ook hebben gezien bij andere nichesmartphones als Planet Computers, die pda's probeert te maken. Die hebben ook tijdens de ontwikkeling moeten wisselen van soc. Veel nichesmartphones hebben MediaTek-socs om die reden, ook Carbon Mobile greep daarnaar voor zijn koolstofvezelsmartphone.

De enige uitzondering van de afgelopen jaren is Nothing, het bedrijf van OnePlus-oprichter Carl Pei. Maar Pei pakte het anders aan: hij begon met de verkoop van draadloze oordopjes, een product met weinig ontwikkelkosten en hoge marges. Daardoor kwam er geld in kas, terwijl zijn bedrijf aan bekendheid won. Dat bleek een springplank te zijn om de eerste smartphone te ontwikkelen, waardoor die in een hogere oplage kon verschijnen en beter kon zijn voor een lagere prijs dan zonder die oordopjes mogelijk was geweest.

Daar komen we gelijk op een volgend obstakel: het ontwikkelproces voor een smartphone is lang, duur en onvoorspelbaar. Er is geen zekerheid dat je de telefoon die je voorspiegelt, kan leveren met de specs en de prijs die je vooraf hebt ingeschat. Onderdelen kunnen niet leverbaar zijn of het ontwerp blijkt technisch lastig uitvoerbaar; er zijn allerlei hobbels op de weg tussen de aankondiging en de release. Groep-Pebble schat in dat daar zes tot negen maanden tussen kan zitten, maar de ervaring leert dat start-ups vaak te strakke deadlines hebben voor telefoons en die vervolgens niet halen, om uiteenlopende redenen.

Het laatste obstakel is fundamenteel: is hier een duurzaam bedrijf van te maken? Pebble was vroeg met een smartwatch, wat toen een nieuwe categorie was. Het potentieel was enorm, en toch is het Pebble niet gelukt een bloeiend bedrijf op te bouwen.

Daarbij is de grote vraag of er veel vraag is naar kleine smartphones. Apple heeft kleine smartphones uitgebracht en stopte daarmee; Google en Sony deden dat op Android en stopten daarmee. Dat heeft een reden: veel mensen zeggen een kleine smartphone te willen, maar hoeveel mensen willen vervolgens omgaan met het kleinere scherm om te typen, de kortere accuduur door de lagere capaciteit en de mogelijk mindere prestaties? En willen ze de prijs betalen die je vraagt? De kans is groot dat de markt voor echt compacte smartphones redelijk uhmmm... klein is.

Google Pixel 5

Tot slot

'Het moeilijke doen we meteen, het onmogelijke duurt iets langer'. De smartphonemarkt is een verzadigde markt geworden van grote giganten, en een plek veroveren zonder de schaal of investeerders te hebben, is bepaald een hele opgave. Zelfs als het lukt, is het risico groot dat je smartphone achterloopt op het gebied van componenten, waardoor mensen minder bereid zijn ervoor te betalen.

Er zijn veel liefhebbers van compacte smartphones, ook op de redactie van Tweakers. Migicovsky kan bovendien op de nodige sympathie rekenen door zijn avontuur met Pebble. Nothing heeft laten zien dat het mogelijk is om als start-up een redelijk courante en betaalbare smartphone uit te brengen, maar de groep van Migicovsky neemt een andere, moeilijkere route. Nothing-oprichter Carl Pei is bovendien op het oog veel beter in marketing. Of de compacte smartphone er komt en als dat gebeurt, of die gaat zijn wat fans hopen, is zeer de vraag. Als het lukt, dan is de smartphone misschien klein, maar dan is het wel een prestatie van formaat.