Unihertz maakt kleine Jelly Star-smartphone met 3"-scherm

Het Chinese merk Unihertz heeft de Jelly Star-smartphone aangekondigd en op Kickstarter gezet. Het gaat om een klein toestel met 3"-lcd met 854x480 pixels. De telefoon is met 95x50mm een van de kleinste Android-smartphones op de markt.

Unihertz zette de Jelly Star op Kickstarter, waar het binnen vijf minuten het laag gestelde doel haalde. Op het moment van schrijven zijn er iets meer dan 1250 backers die iets meer dan 200.000 dollar hebben ingelegd om de smartphone te krijgen. De smartphone kost in de campagne rond 150 euro.

De telefoon heeft een behuizing van 95x50x18mm en weegt 116g. In de behuizing zit een 2000mAh-accu die op te laden is met 10W. De telefoon heeft een MediaTek Helio G99-soc met twee Arm Cortex A76-kernen tot 2,2GHz en zes A55-kernen tot 2,0GHz, bijgestaan door een Mali G57MC2-gpu. De telefoon heeft 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslag. De camera heeft een maximale resolutie van 48 megapixel; verdere details zijn er niet.

Ontgrendelen gebeurt met de vingerafdrukscanner aan de achterkant. Verder heeft het toestel een USB-C-poort, infraroodzender en 3,5mm-jack. Op het gebied van draadloze netwerken heeft de Jelly Star maximaal 4G en geen 5G. Wifi ondersteunt hij via 802.11ac. Het ontwerp is transparant met grote notificatieleds, naar het idee van de Nothing Phone. De telefoon zou in oktober geleverd moeten worden.

Unihertz is een Chinees merk dat zich richt op nichetelefoons, waarvan de Jelly-serie de kleine telefoons vormen. Het merk zamelt steevast geld in via Kickstarter. Dat gebeurde eerder onder meer met de Jelly 2 en de Jelly.

Unihertz Jelly StarUnihertz Jelly Star

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 13-06-2023 17:14
95 • submitter: walterworld

13-06-2023 • 17:14

95

Submitter: walterworld

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Reacties (95)

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GekkePrutser 13 juni 2023 17:27
Niet echt tevreden met dit merk. Ik had de originele Jelly maar de Android update is nooit gekomen. Uiteindelijk kwam er een mailtje van 'oeps het was toch wel lastig, de update komt alleen naar de pro versie!'.

Ook veel problemen met hardware kwaliteit bij vorige modellen zoals de Atom. Ik kijk de kat wel even uit de boom.

Edit: Hij heeft wel NFC trouwens, niet genoemd in het Tweakers artikel.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 23:16]

The Zep Man @GekkePrutser13 juni 2023 17:36
Niet echt tevreden met dit merk. Ik had de originele Jelly maar de Android update is nooit gekomen.
Een MediaTek SoC, dus ook geen third-party ondersteuning (zelfs als ze de bootloader opengooien).
TheVivaldi @The Zep Man14 juni 2023 10:26
Er zijn tegenwoordig steeds meer telefoons met MediaTek waar gewoon customs roms of alternatieve OS'en voor zijn. Ik draai ook gewoon Ubuntu Touch op mijn Redmi 9 met MediaTek-soc en het draait als een zonnetje.
GekkePrutser @The Zep Man13 juni 2023 18:03
Ja, jammer. Dat maakt het nogal een weggooi-chip.

Als je op Unihertz moet vertrouwen krijg je hooguit 1 update. Meer niet.
mrvanes @The Zep Man16 juni 2023 11:04
Dankzijn project Treble ben je ook niet meer afhankelijk van een dedicated ROM voor een Android telefoon, maar kun je ook upgraden naar de volgende Android versie zonder de kernel en het OS aan te passen (wat dan wel meteen het nadeel van project Treble is).
FloggingHank 13 juni 2023 17:25
dat zal lekker typen, maar niet heus
Luchtbakker @FloggingHank13 juni 2023 17:28
dat zal lekker typen, maar niet heus
Een probleem dat we in het begin met telefoons ook niet hadden. Dus waarom nu wel?
Verwijderd @Luchtbakker13 juni 2023 17:49
Hadden we wel, accepteerde we omdat er geen alternatief was. Ik kan me nog herinneren dat elke numerieke toets 3 of meer alfabet-karakters was (+leestekens) en dat je bij een typfout weer opnieuw 3+ kliks mocht doen. Best wel een probleem of in ieder geval een groot ongemak.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 23:16]

PureTryOut @Verwijderd13 juni 2023 18:25
Als je T9 als input-methode gebruikte had je dat probleem niet. Dan druk je elke toets 1x per letter die je er van nodig hebt in en het systeem snapt welk woord je probeert te typen. Ja als je daadwerkelijk 3x elke toets moest indrukken om bij de 3e letter te komen zou het verschrikkelijk zijn maar in de praktijk deed bijna niemand dat.
jessesteinen @PureTryOut13 juni 2023 22:36
Er is ook een hele tijd geweest dat T9 nog niet bestond, ik kan het me nog goed herinneren althans.
Jantimon @jessesteinen14 juni 2023 02:02
En T9 deed ook niet altijd helemaal wat je wou. Een beetje zoals de autocorrect tegenwoordig. Hoewel je bij die laatste het woordenboek in ieder geval zelf kan uitbreiden.
TheVivaldi @Jantimon14 juni 2023 10:10
Dat kan bij T9 tegenwoordig ook, in elk geval bij de T9-software die ik op mijn Xiaomi Qin F20 Pro-reservetelefoon met Android heb.
TheVivaldi @PureTryOut14 juni 2023 10:09
Ik deed dat wel en kon ondanks het extra indrukken heel snel typen. En ik ben het nog steeds niet helemaal verleerd (wel een tikkeltje trager dan vroeger, maar niet traag).
Casejunky @Verwijderd14 juni 2023 08:04
Dat probleem hadden we niet, want we waren al gewend aan kleine schermen met onmogelijke toetsen.
Denkt bijvoorbeeld aan de blackberry's van die tijd, of de wat eerdere smartphones.

Men verlangt echt weer naar de kleinere schermen en typen hierop is echt geen punt voor het gros van de mensen. Wat we eerder konden, kunnen we nu nog steeds.

Denk dat je wel een beetje overdrijft als je zegt dat "we" er een probleem mee hadden, en dat we het maar accepteerde.
Verwijderd @Casejunky14 juni 2023 09:19
Ik ben ook “we” en ik vond het kut. Dus er was geen globale consensus dat het prima was.

Aangezien mijn commentaar upvotes krijgt, zijn er dus meer mensen die dit vinden.
TheVivaldi @Verwijderd14 juni 2023 10:12
Ik ben ook “we” en ik vond het kut. Dus er was geen globale consensus dat het prima was.
Geen consensus, maar wel N=1.
Aangezien mijn commentaar upvotes krijgt, zijn er dus meer mensen die dit vinden.
Ik neem aan dat je weet dat het beoordelen van reacties op Tweakers werkt op basis van relevantie en niet op basis van meningen? Je reactie is relevant, dus daarom een +1, maar dat zegt niks over wie het ermee eens is.
Verwijderd @TheVivaldi14 juni 2023 12:27
Goed, hetzelfde argument voor iedereen die claimt dat iedereen op de wereld het een geweldig systeem vond. N = 1, kom dan maar met je bronnen.
TheVivaldi @Verwijderd14 juni 2023 18:06
Klopt, daar zijn ook geen bronnen voor aangeleverd.
Fidesnl @Verwijderd14 juni 2023 10:41
Upvotes gaan over de kwaliteit van je reactie. Dus of het relevant is. Niet of je een mening uitspreekt die anderen delen. Zie ook https://tweakers.net/info...t/info/faq/karma/#tab:1-2
Verwijderd @Fidesnl14 juni 2023 12:26
In een ideale wereld, sure. Maar niet in de praktijk.
MacPoedel @Fidesnl14 juni 2023 17:19
Meteen bewijs dat mening modden schering en inslag blijft, want zo relevant vind ik die reactie niet, gaat in niets over deze telefoon. Maar ik heb geen moderatierechten meer want al eens op de vingers getikt, dus misschien schat ik het verkeerd in. Gebruikers gaan altijd blijven meningmodden, oplossing was voor mij die fictieve internetpuntjes gewoon te verbergen met aangepaste CSS.
LongTimeAgo @Verwijderd14 juni 2023 12:47
Alternatief was van die uitschuifbare toetsenbordjes.
De Sony X10 Mini Pro. Dit toestel had ik ook. Wat een top ding. Typte heerlijk!
matk89 @Luchtbakker13 juni 2023 18:23
Haha dat viel wel mee in de publieke opinie, daar heeft KPN nog een hele reclame campagne aan gewijd:
https://m.youtube.com/wat...=ygUPS3BuIGdvZWllbW9nZ2Vs
P_Tingen @matk8914 juni 2023 09:08
Haha, lang geleden dat ik die gezien heb, dank voor de big smile

ga stuk op "geef maar hoer, ik roggel het wiel"
youridv1 @Luchtbakker13 juni 2023 19:27
Hadden we dat niet? Ik merkte het extra gemak met typen binnen de eerste minuten toen ik van 3,2 naar 4 inch ging en opnieuw toen ik naar 5,2 inch ging en opnieuw toen ik naar 6,2 inch ging.

Wat mij betreft is typen een van de redenen dat ik toch blij ben dat smartphones zijn gegroeid sinds ik mijn eerste android telefoon kocht in 2011

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 23:16]

tweakuwe @youridv114 juni 2023 00:11
Voor mij was 4 inch de sweetspot, sinds schermen groter zijn stel ik al in dat het toetsenbord maar een deel van het scherm gebruikt. Liever 3 inch dan 6 inch tbh. Maar ik type ook graag met een hand, misschien ligt daar het verschil.
youridv1 @tweakuwe14 juni 2023 07:33
ik denk dat dat laatste de verklaring is ja.
Ik heb met 6 inch geen problemen moet ik zeggen. Ik hoor wel vaker dat men ze te lomp vindt maar daar kan ik niet echt in komen. Mijn telefoon past goed in al mijn broekzakken en jaszakken.
roland83 @FloggingHank13 juni 2023 21:07
Ik vind typen op een touchscreen nog steeds moeilijk, vanwege het gebrek aan feedback. Je voelt de toetsen niet, dus als je snel wilt typen moet je echt raak mikken. Dat gaat vaak genoeg fout.

Vroeger typte ik niet snel op een t9 keyboard, maar het was wel altijd accuraat. Je kunt simpelweg goed voelen waar je drukt, het wordt muscle memory. Langzaam, maar foutloos. In dit verhaal heb ik tot nu toe al 5 keer zelf een woord moeten corrigeren en heeft de spellingcontrole ruim 20 keer iets verbeterd.

In 2006 kocht ik een Palm Treo 680, mijn eerste smartphone. Functie voor vorm, totaal niet fancy, maar het beste keyboard ooit. Qwerty, dus snel, en fysieke toetsen, dus fysieke feedback ondanks kleine knopjes. Eenmaal aan gewend, typt dat zo snel als nu op een touchscreen, en zo accuraat als T9.

Op het kleine keyboard van de Jelly Star kun je misschien aardig meekomen, maar ik verwacht er zonder swipe-keyboard niet veel van. Ik heb nooit kunnen wennen aan swipen op een touch-keyboard, het is mij nooit foutloos. Ja, als je daar wel mee kunt omgaan, dan is dat een goede manier om te typen.
TheVivaldi @roland8314 juni 2023 10:15
Ik vind typen op een touchscreen nog steeds moeilijk, vanwege het gebrek aan feedback. Je voelt de toetsen niet, dus als je snel wilt typen moet je echt raak mikken. Dat gaat vaak genoeg fout.
Ik ook, daarom dat ik nog steeds zweer bij PKB-telefoons en daarom de niche markt met PKB-telefoons blijf opzoeken. Gebrek aan feedback op touchscreen, maar ook omdat mijn vingers nogal eens trillen, wat het typen ook niet makkelijker maakt. En dat vegen op GBoard is vermoeiend, dus geen alternatief. PKB of niets.
(En voor de andere lezers: nee, ik ben met 31 jaar oud geen oude lul. :+)

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 23:16]

William_H @TheVivaldi14 juni 2023 17:18
Ja, ik heb niet voor niets nog een Blackberry KEY2.
Alleen als die kapot gaat, dan is er helaas niks op de markt wat hem kan vervangen.

En helaas is Unihertz nu niet een heel betrouwbaar merk.
TheVivaldi @William_H14 juni 2023 18:09
De Fxtec Pro1 X. Maar ja, ik wacht al heel lang tot-ie geleverd wordt (het uitleveren gaat heel traag) en dan nog weet ik niet of de toetsen zo fijn gaan zijn als BB/Unihertz. Verder alleen Unihertz, tenzij PKB-telefoons met minder handzame toetsenborden meeteelt, zoals de Planet Computers Astro en Pinephone met toetsenbordadd-on. Maar Planet is ook bagger. En eventueel mijn reservetelefoon, de Xiaomi Qin F20 Pro, maar dat is een keypad en updates kennen ze daar niet, dus ook slecht.

Ik wou ook dat er een beter PKB-alternatief was in de vorm van Unihertz, maar dan zonder de nadelen.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 23:16]

William_H @TheVivaldi15 juni 2023 15:31
Ik heb ook mijn hoop gevestigd op de Fxtec Pro1 X.
Alleen nog even niet binnen budget...
Ben benieuwd als je hem hebt. Ga je er dan een uitgebreide review doen?
RoyTrenneman @roland8313 juni 2023 23:54
Dat. Gevoelsmatig typte ik sneller met één hand en zonder te kijken op mijn Nokia's van destijds en met minder fouten dan vandaag de dag op mijn smartphone.

Alleen de Sony Ericsson t910i met klaptoetsenbord, 3d draaiknop en stylus was een briljant apparaat.

Dat ding heb ik echt opgebruikt.
smeaggie @FloggingHank13 juni 2023 19:09
Ik heb de jelly2, ook een 3" scherm met dezelfde resolutie en met een swipe toetsenbord gaat dat prima kan ik je vertellen. Ik heb geen overdreven grote handen, maar ben ook niet ontzettend klein ofzo, dus denk dat de gemiddelde mens er prima op kan typen.
GertMenkel
@FloggingHank14 juni 2023 03:54
Ik verbaasde me over hoe makkelijk ik eigenlijk kan typen op het scherm van mijn 1.2 inch smartwatch. Als de software maar goed is, is dit echt geen probleem.
its_Muppet @FloggingHank14 juni 2023 08:05
Ik heb de Jelly2 als hoofd Gsm in gebruik met dezelfde specs mbt scherm. Met mijn worst vingers lukt het vrij aardig icm swipe en autocorrect. Toegegeven met een 5+inch gaat het makkelijker, maar voor mij is dat een acceptabele concessie.
MornixRS @FloggingHank14 juni 2023 10:06
Deze telefoon neem je dan ook niet om je dissertatie op in te kloppen lijkt me.;)
TheVivaldi @MornixRS14 juni 2023 10:17
Precies. Ik denk dat 99% van de kopers van deze telefoon hem als reserve- of reistelefoon koopt en dan maakt het niet zoveel uit dat je niet geheel accuraat bent.
OriginalSjoerd @FloggingHank14 juni 2023 11:25
Swypen om te typen werkt wel lekker op dit formaat apparaat, dat gaat zelfs beter dan op de logge grote phablets waar we mee opgeschepen zitten. (Heb mijn jelly 2 kapot laten vallen, en vervolgens helemaal van kant geholpen toen ik het scherm verving.. Iets met twee linkerhanden terwijl je rechts bent).

Ik heb een Jelly 2, maar ik zal eerlijk bekennen dat hij net iets te klein is om lekker te gebruiken, voornamelijk is de navigatie in sommige apps rot. Maar voor whatsapp, youtube en googlen tijdens een argument is het prima.

Ik hoop dat met de nieuwere.. SOC het batterijleven wat verbeterd, en dat de camera echt een stuk beter is dan dat het was.
sspiff @FloggingHank14 juni 2023 14:05
Dit soort toestel is daar ook niet voor bedoeld. Het is populair als tweede telefoon voor festivals of kampeeruitjes.

Of binnen de dumphone community, waar mensen graag minder tijd op hun telefoon doorbrengen, maar soms wel bepaalde apps nodig hebben voor communicatie met familie en vrienden, mobiele betalingen, etc. Dat het toestel niet aantrekkelijk is om te doomscrollen en constant te chatten is dan net een voordeel.
JunoDs61 @FloggingHank15 juni 2023 00:58
Ik gebruik MessagEase als Keyboard. Je kunt ontzettend veel tweaken en op een gegeven moment is blind typen mogelijk. De snelheid is redelijk op Jelly 2.
Oon 13 juni 2023 17:29
Jammer dat Unihertz als bedrijf totaal niet te vertrouwen is, want ze zijn de enige die dit soort telefoons maken. Ook de enige die nog telefoons met een fysiek toetsenbord maken.

Maar helaas erg schimmig allemaal en ze laten snel ondersteuning vallen.
Tweakwondo @Oon13 juni 2023 17:39
Jeps de foto met "android 13 OS" doet mij erg denken aan een ali expres telefoon waar je de telefoon koopt met de geleverde OS. Niets meer niets minder, verwacht er geen ondersteuning voor. Zoals @The Zep Man ook al aangeeft kan je als community er ook niets mee vanwege de SoC

des ondanks wel leuk om weer eens zo een klein smartphone te zien :)
TheVivaldi @Tweakwondo14 juni 2023 10:29
De soc is het probleem niet: TheVivaldi in 'Unihertz maakt kleine Jelly Star-smartphone met 3"-scherm'
Tweakwondo @TheVivaldi14 juni 2023 11:18
:)

Schijnbaar ben ik niet meer helemaal up to date.. dank voor de info
TheVivaldi @Oon14 juni 2023 10:29
Ook de enige die nog telefoons met een fysiek toetsenbord maken.
Niet de enige, maar wel de enige met deze specifieke vormfactor van PKB-telefoons én die ze ook nog op tijd leveren. Maar helaas zijn ze inderdaad niet erg goed met updates. Als ze nu tenminste de bootloader zouden opengooien, dan zou je er nog LineageOS of Ubuntu Touch op kunnen zetten, maar helaas.
its_Muppet @Oon14 juni 2023 08:12
Omdat ze het enige bedrijf zijn die dergelijke telefoons maken zijn ze niet te vertrouwen? Leg die logica eens uit? Ze springen juist in bepaalde niche markten voor gsms waar vraag naar zijn, maar niet interessant genoeg zijn voor de grote spelers is mijn indruk.
TheVivaldi @its_Muppet14 juni 2023 10:31
Ze zijn niet te vertrouwen omdat ze nauwelijks updates leveren en upgrades zijn al helemaal een kwestie van geluk hebben en dan is het er ook nog eens eentje. En de bootloader opengooien om er een custom rom of ander OS op te zetten doen ze ook niet.
its_Muppet @TheVivaldi14 juni 2023 10:58
Ik heb bij mijn "developer options" toch echt een optie "unlock OEM bootloader"? En ook XDA heeft draadjes met bv. Lineage voor de Jelly2.
TheVivaldi @its_Muppet14 juni 2023 11:40
Misschien op de Jelly dan, maar ze hebben ook diverse toestellen waarop dat niet kan.
JunoDs61 @its_Muppet15 juni 2023 00:52
Ik draai op de Jelly 2 al een aantal maanden YAAP os op basis van Android 13. Uniherz levert zelf een flash tool en je kunt weer terug naar Android 11 als het fout gaat. Maar dan is het wel een gok en downloads staan op een google drive bijvoorbeeld.

Ik wil de nieuwe ook al is het alleen maar om de gezichten als we vergaderen via het kleine ding omdat dure video apparatuur het af laat weten.
Oon @its_Muppet14 juni 2023 08:50
Nee, je leest mijn comment verkeerd. Het is jammer want ze zijn de enige die deze telefoons maken. Dat ze niet te vertrouwen zijn is ook jammer, maar niet het gevolg van dat ze de enige zijn.
The Zep Man 13 juni 2023 17:21
En gewoon uitkomen met een 3,5mm koptelefoonaansluiting. Nu niet meer met het excuus komen dat het niet zou passen op grotere toestellen. :+
Het gaat om een klein toestel met 3"-lcd met 854x480 pixels.
Ik ben benieuwd hoe dat met bepaalde software gaat werken, zoals navigatiesoftware. Mogelijk worden sommige icoontjes wel heel klein, met een beperkte hoeveelheid detail door een beperkte hoeveelheid pixels.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 23:16]

Casper de Boer @The Zep Man13 juni 2023 17:35
Moet prima gaan hoor, ging vroeger ook op een 240x320 2,8inch schermpje met tomtom :+
uitvoering: HTC P3300 Artemis Zilver
Enorm veel gebruik van gemaakt :*)
The Zep Man @Casper de Boer13 juni 2023 18:11
Moet prima gaan hoor, ging vroeger ook op een 240x320 2,8inch schermpje met tomtom :+
Vroeger is niet nu, met huidige software en een hogere hardware baseline.
arbraxas @The Zep Man13 juni 2023 20:00
Tja, de Steam steam Deck heeft ook een resolutie die niet van deze tijd is. Toch werkt het geweldig.
The Zep Man @arbraxas13 juni 2023 20:31
Tja, de Steam steam Deck heeft ook een resolutie die niet van deze tijd is. Toch werkt het geweldig.
Appels en konijnen. De Steam Deck (en Nintendo Switch) zijn geen smartphones en worden doorgaans niet gebruikt voor bijvoorbeeld navigatie.

Verder zou ik mij beter inlezen over de Deck. 800p is een stuk beter dan 240p. Zo'n scherm onder Android kan gewoon nog huidige software aan.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 23:16]

Edgar Wagt @The Zep Man13 juni 2023 22:42
De telefoon waar het nu over gaat is 480p, niet 240. Nog steeds een lage resolutie, maar qua dichtheid niet bijzonder laag
The Zep Man @Edgar Wagt14 juni 2023 07:58
De telefoon waar het nu over gaat is 480p, niet 240. Nog steeds een lage resolutie, maar qua dichtheid niet bijzonder laag
De telefoon genoemd in de discussie betreft een model met een 240p-scherm.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 23:16]

GertMenkel
@The Zep Man14 juni 2023 04:01
Je gaat dit ding niet aan je dashboard hangen als navigatie. Android Auto zal er mogelijk wel prima op werken als ze Google-ondersteuning kunnen krijgen.

480x854 op 3 inch is ongeveer 326 PPI. Mijn telefoon zit op zo'n 402 PPI. Mijn eerste Android had een PPI van 266 (lagere resolutie met een scherm van een halve inch groter) en die is ook nog prima te lezen.
The Zep Man @GertMenkel14 juni 2023 08:39
Je gaat dit ding niet aan je dashboard hangen als navigatie.
Niet alle navigatie vindt plaats in de auto.
GertMenkel
@The Zep Man14 juni 2023 08:41
Ik heb Google Maps gebruikt op mijn Acer Liquid E en dat werkte prima. Ik denk dat die halve inch schermdiameter het concept niet ineens kapot maken. Sterker nog, ik heb wandelnagivatie gebruikt op mijn smartwatch. De routes van Here Now waren absolute bagger maar het navigatiegedeelte werkt prima.
Arrigi @arbraxas13 juni 2023 20:47
Als iemand met een 4,6" android en een 5,4" iOS apparaat: nee, lang niet alle apps of websites zijn hier nog op gemaakt. Het werkt niet geweldig.

Het zou geweldig kunnen werken, maar men kiest ervoor om deze maat niet te testen/ondersteunen.
TheVivaldi @Arrigi14 juni 2023 10:21
Dat is een heel ander soort afmeting. Mijn reservetelefoon heeft 2,8" en is daarmee dus zo goed als gelijk aan de telefoon in dit artikel, en ik ervaar geen enkel probleem. Zie hier voor mijn ervaringen: TheVivaldi in 'Unihertz maakt kleine Jelly Star-smartphone met 3"-scherm'
TheVivaldi @The Zep Man14 juni 2023 10:20
Op mijn reservetelefoon, een Xiaomi Qin F20 Pro, heb ik nog geen enkele app gevonden die niet lekker werkt op het 2,8"-scherm. Wel heb ik de kleinste breedte in de ontwikkelaarsopties iets aangepast en vervolgens de tekstgrootte ietsje vergroot, zodat er alles bij elkaar ietsje meer op het scherm past. Maar het blijft een klein scherm en alles werkt perfect en is prima zichtbaar en gedetailleerd, ook navigatie in Google Maps en websites.
rvanlith @Casper de Boer13 juni 2023 19:18
Gewoon een Nokia met navigatie, was volgens mij een 6600. Werkte prima met een klein scherm. https://www.telecomweb.eu...dBU7KH34memBoCz6IQAvD_BwE

[Reactie gewijzigd door rvanlith op 22 juli 2024 23:16]

Ruw ER @The Zep Man13 juni 2023 18:49
Dat excuus werd enkel gebruikt door naïeve mensen die te veel van hun smartphonemerk hielden. Alles draait om geld.
its_Muppet @The Zep Man14 juni 2023 08:09
Je hebt gelijk, Google Maps is te doen en werkt goed, maar je gebruikt navigatie juist omdat je niet bekend ben in de omgeving en daarmee is wat het overzicht op een groter scherm prettiger. (Ik heb een Jelly2 als hoofd Gsm)
TheVivaldi @its_Muppet14 juni 2023 10:25
Dan pas je de kleinste breedte en tekstgrootte iets aan. Op mijn Xiaomi Qin F20 Pro-reservetelefoon met 2,8" heeft dat wonderen gedaan om iets meer op het scherm te krijgen. Gewoon de kleinste breedte in de ontwikkelaarsopties iets aanpassen, waardoor alles iets kleiner wordt, en vervolgens in de weergave-opties de tekstgrootte iets vergroten zodat alles weer leesbaar wordt et voila. Kost je een paar minuten om de voor jou optimale kleinste breedte te vinden, maar het is het absoluut waard. (Bovendien zijn we tweakers en die liggen niet wakker van een paar minuten testen. :+)
Packetguy @TheVivaldi14 juni 2023 13:15
nvm.

[Reactie gewijzigd door Packetguy op 22 juli 2024 23:16]

memphis 13 juni 2023 17:26
Infrarood poort? Dat ken ik nog van vroeger als je je telefoon als modem gebruikte via de IR poort met de laptop (had ooit een DI27 voor mijn Ericsson T10). Ik neem aan dat dit nu veelal voor bediening van audio/video apparatuur zal zijn.
GekkePrutser @memphis13 juni 2023 18:04
Ja dat was irDA. Dit is een gewone IR blaster, inderdaad alleen voor consumentenapparatuur. irDA was een soort voorloper van bluetooth maar dan met IR signalen, daarmee kon je je apparaten koppelen. Laptops ook idd.

Vaak genoeg mijn email opgehaald vanaf mijn Palm IIIxe naar mijn Nokia 8210 en 7110. In de 'middle of nowhere' in Australie over een 2G inbelverbinding van 9600 baud (GPRS was er ook nog niet) :) De Psion die ik daarvoor had, had het ook.

Het nadeel was dat ze elkaar 'moesten zien', als je ze even verkeerd legde of er kwam wat tussen dan werd de verbinding verbroken. Logisch, maar wel irritant. Later kwam bluetooth pas voor dezelfde korte-afstand verbindingen tussen apparaten.

De Psion heb ik nog steeds, nu met bluetooth erin gemod :)

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 23:16]

JDx @memphis13 juni 2023 17:45
Of Snake tegen elkaar spelen!
Waliwal 13 juni 2023 17:39
Zie niet echt een use case voor dit soort toestellen. Weet niet hoe smokkelbaar zo'n toestel is voor in gevangenissen?
SirBlade @Waliwal13 juni 2023 18:06
Ik heb een normale smartphone privé en de Jelly 2 voor werk. Ik gebruik hem voor 3 dingen:

1) Authenticator
2) Whatsapp/signal passthrough
3) Zo'n 10 telefoontjes op jaarbasis.

In verband met 2 en 3 wil ik werk en privé gescheiden houden, dus ik heb een telefoon primair uitgezocht op een zo klein mogelijk formaat. Bijkomend voordeel; doordat hij zo onwerkbaar klein is ben je niet geneigd hem even voor andere zaken te gebruiken.
Oon @SirBlade13 juni 2023 19:59
Hoe duur is zo'n Jelly? Want je hebt al Android telefoons voor een paar tientjes.

Heb zelf (helaas) een iPhone van het werk, anders zou zo'n klein telefoonje me wel vet lijken
SirBlade @Oon13 juni 2023 20:10
Zo'n 200 Euro geloof ik.
Oon @SirBlade13 juni 2023 20:11
Dat is wel nog flink duur voor een telefoon die je juist koopt om weinig te gebruiken :o
SirBlade @Oon13 juni 2023 20:17
Ik heb hem gekocht om er zo weinig mogelijk last van te hebben die 99% van de tijd. Voor mij was de afweging: hoeveel is het gemak van een smartphone met ongeveer het formaat van een oude dumbphone me waard.
JDx @Waliwal13 juni 2023 17:46
In ieder geval niet om de hele dag mee te Whatsappen.
ShaiNe 13 juni 2023 19:42
Kleine smartphone?

Iedereen kijkt er over dat hij maar liefst 18,7 mm dik is! Dat is een serieuze bobbel in je broekzak.
Als je naar het volume kijkt, dan is deze Jelly 88 mm³. Dat is meer dan bijvoorbeeld een Iphone SE 2022 met 68 mm³ of een iPhone 13 Mini met 65 mm³. Hoezo is deze Jelly 'klein'?

De notificatie leds op de achterkant doen trouwens wel heel erg aan de Nothing phone denken...

[Reactie gewijzigd door ShaiNe op 22 juli 2024 23:16]

holybear @ShaiNe13 juni 2023 21:00
In mijn ervaring (ik heb er een) is een korte, niet brede telefoon juist wel prettig met iets meer diepte. Makkelijker vast houden, past nog steeds in elke broek- of borstzak.
Maar ik ben de aparte niche die zijn telefoon eigenlijk 99% van de tijd in een borstzak heeft, en dus bijvoorbeeld ook heel blij wordt van de Z Flip 4 als dagelijkse telefoon, dus ik begrijp dat er verschil in mening bestaat over dit soort dingen.
Ik word blij van telefoons die niet bij het kleinste beetje voorover buigen uit mijn borstzak kukelen.
Die Bruine 13 juni 2023 21:34
Ik gebruik mijn Jelly 2 al 2 jaar naar volle tevredenheid. Op eenn betere camera na en een hogere Android versie na heb ik geen klachten. De Jelly Pro kreeg uiteindelijk maar één update. De Jelly 2 is van 9 naar 11 gegaan. Voor dat geld geen slechte prestatie. Ik gebruik hem nog steeds dagelijks. Alles werkt gewoon. Ik kijk dan ook uit naar de komst van deze Star.
NDvR
@Die Bruine14 juni 2023 11:32
Mijn ervaring met Unihertz is eigenlijk ook wel positief. ik heb een Unihertz Titan, geleverd uit de kickstarter in december 2019, 1x een update naar Android 10 gehad en de laatste security update is nu van december 2022. Meer dan ik op zich had verwacht. Nog geen moment gehad dat ik android 11+ zou missen.
William_H @NDvR14 juni 2023 17:29
Nog geen moment gehad dat ik android 11+ zou missen.
Alleen jammer dat bepaalde apps bepaalde Android versies eisen...
Bas1978 13 juni 2023 17:44
Gebruik een Jelly Pro nog steeds als mediaspeler tijdens het sporten en als reserve telefoon. (Naast een iPhone.) Gaan best lang mee jammer van de software ondersteuning, ook al een keer de accu vernieuwd.
Maar als kleine mediaspeler, waar je ook nog eens mee kan bellen werkt het perfect.
walterworld 13 juni 2023 17:55
Loop zelf met een Unihertz Atom rond als daily driver.
Het kleine scherm is voor mij de rede geweest om tot aankoop over te gaan.

- Van het weekend lag ik op een strandbedje in de tuin in de ene hand e-reader met een Engels boek, andere hand Unihertz met Deepl voor af en toe een woordje op te zoeken.
- Vorige week zat ik even in een momentje van verveling, uit automatisme pak ik mijn telefoon erbij, geen idee eigenlijk waarom. Ik zeg tegen mij zelf wat is dit toch een klein scherm met vervolgens maar waarom pakte ik zojuist de telefoon uit mijn broekzak? Terug in de broekzak.

Alles ziet er mooi uit op smartphones met grote schermen, te veel afleiding. Mijn SOT is drastich omlaag gegaan tov mijn OnePlus 6. Zit nu gemiddeld op 1,5 uur per dag.

Deze op Android 9 is blijven hangen met als laatste patch January 5 2020. Voor updates hoef je het niet te doen. Draai zelf een andere launcher. Doet het nog goed.

Zit te twijfelen of ik overstag zal gaan.

[Reactie gewijzigd door walterworld op 22 juli 2024 23:16]

Argantonis @walterworld13 juni 2023 20:34
Hebben e-readers niet allemaal een ingebouwd woordenboek? Mijn Kobo iig wel.
JunoDs61 @walterworld15 juni 2023 22:44
De nieuwe bedtijd stand die het scherm op zwart/wit zet doet het ook altijd goed om schermtijd te verminderen. Is voor mij vaak een reden om over te gaan op alleen muziek luisteren of iets dergelijks :)

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