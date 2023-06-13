Unihertz maakt kleine Jelly Star-smartphone met 3"-scherm

Het Chinese merk Unihertz heeft de Jelly Star-smartphone aangekondigd en op Kickstarter gezet. Het gaat om een klein toestel met 3"-lcd met 854x480 pixels. De telefoon is met 95x50mm een van de kleinste Android-smartphones op de markt.

Unihertz zette de Jelly Star op Kickstarter, waar het binnen vijf minuten het laag gestelde doel haalde. Op het moment van schrijven zijn er iets meer dan 1250 backers die iets meer dan 200.000 dollar hebben ingelegd om de smartphone te krijgen. De smartphone kost in de campagne rond 150 euro.

De telefoon heeft een behuizing van 95x50x18mm en weegt 116g. In de behuizing zit een 2000mAh-accu die op te laden is met 10W. De telefoon heeft een MediaTek Helio G99-soc met twee Arm Cortex A76-kernen tot 2,2GHz en zes A55-kernen tot 2,0GHz, bijgestaan door een Mali G57MC2-gpu. De telefoon heeft 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslag. De camera heeft een maximale resolutie van 48 megapixel; verdere details zijn er niet.

Ontgrendelen gebeurt met de vingerafdrukscanner aan de achterkant. Verder heeft het toestel een USB-C-poort, infraroodzender en 3,5mm-jack. Op het gebied van draadloze netwerken heeft de Jelly Star maximaal 4G en geen 5G. Wifi ondersteunt hij via 802.11ac. Het ontwerp is transparant met grote notificatieleds, naar het idee van de Nothing Phone. De telefoon zou in oktober geleverd moeten worden.

Unihertz is een Chinees merk dat zich richt op nichetelefoons, waarvan de Jelly-serie de kleine telefoons vormen. Het merk zamelt steevast geld in via Kickstarter. Dat gebeurde eerder onder meer met de Jelly 2 en de Jelly.