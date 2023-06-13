Noctua-montagebeugels om positie cpu-koeler te verplaatsen kosten 4 euro

Noctua brengt montagebeugels uit om huidige cpu-koelers 7mm naar onderen te verplaatsen. Daardoor komt de koeler meer in lijn te liggen met het heetste deel van AMD-cpu's met een AM4- of AM5-socket, waardoor de cpu 1 tot 3 graden koeler blijft.

De beugels kosten via de eigen website van Noctua 3,90 euro, terwijl via Amazon klanten 4,90 euro moeten betalen, meldt het bedrijf. Noctua rust nieuwe modellen vanaf Q4 uit met de nieuwe montagebeugels. De nieuwe positionering houdt de cpu tot maximaal 3 graden Celsius koeler, met het grootste verschil bij AM5-sockets.

De montagebeugels hebben twee gaten, waarvan een set gaten op de reguliere plek zit en de andere op 7mm afstand. Daardoor komt de koeler meer in lijn met de plek op de processor die het heetst wordt. Dat is met recente Ryzen-processors niet meer in het midden, maar door het gebruik van chiplets is dat nu meer naar onderen.