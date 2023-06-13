Noctua-montagebeugels om positie cpu-koeler te verplaatsen kosten 4 euro

Noctua brengt montagebeugels uit om huidige cpu-koelers 7mm naar onderen te verplaatsen. Daardoor komt de koeler meer in lijn te liggen met het heetste deel van AMD-cpu's met een AM4- of AM5-socket, waardoor de cpu 1 tot 3 graden koeler blijft.

De beugels kosten via de eigen website van Noctua 3,90 euro, terwijl via Amazon klanten 4,90 euro moeten betalen, meldt het bedrijf. Noctua rust nieuwe modellen vanaf Q4 uit met de nieuwe montagebeugels. De nieuwe positionering houdt de cpu tot maximaal 3 graden Celsius koeler, met het grootste verschil bij AM5-sockets.

De montagebeugels hebben twee gaten, waarvan een set gaten op de reguliere plek zit en de andere op 7mm afstand. Daardoor komt de koeler meer in lijn met de plek op de processor die het heetst wordt. Dat is met recente Ryzen-processors niet meer in het midden, maar door het gebruik van chiplets is dat nu meer naar onderen.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 13-06-2023 17:56 33

13-06-2023 • 17:56

33

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Reacties (33)

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Roel1966 13 juni 2023 18:27
Dit is weer typisch Noctua dat ze deze extra service bieden dus het loont zich echt wel om wat meer te betalen. Alleen wel een beetje krom dat ze op Amazon dan 1 euro meer vragen terwijl het normaal gesproken vaak andersom is. Als je iets bij de fabrikant zelf besteld is het vaak ietwat duurder dan via b.v. Amazon.
GoldenLeafBird @Roel196613 juni 2023 19:00
Je klacht is dat ze het zelf proberen goedkoper aan te bieden dan een retailer?
Roel1966 @GoldenLeafBird13 juni 2023 19:06
Nou, ik zou het andersom stellen dat de retailer er blijkbaar extra winst uit probeerd te halen. Plus ja, een fabrikant kan tevens ook retailer zijn als je rechtstreeks bij de fabrikant kan bestellen. Dat zie je b.v. vooral bij een fabrikant als Apple waarbij Apple tevens ook retailer is.
Finraziel @Roel196613 juni 2023 19:35
Als je via Amazon bestelt komt het uit een Amazon warehouse en kun je het dus wellicht sneller ontvangen. Maar ja lijkt me logisch dat Amazon niet gratis die service biedt...
orvintax @Finraziel13 juni 2023 20:28
Dat is als ze gebruik maken van Amazon FBA, maar dat hoeft niet. Amazon rekent sowieso een prijs voor het verkopen via Amazon, ongeacht of je van FBA gebruik maakt of niet. Bol doet dit ook.

Ik kan me dus voorstellen dat er al niet veel marge op deze dingen zitten en dat ze gewoon een meerprijs moeten rekenen. Echter weet ik wel dat dit op Bol niet is toegestaan, hoe dat bij Amazon zit weet ik niet.
Finraziel @orvintax13 juni 2023 21:04
Nee Noctua zegt dat echt... ik had de bron er even bij moeten zetten.
Please note that the bars can also be ordered via Noctua’s official Amazon stores for EUR/USD 4.90 (shipped by Amazon from local warehouses, free shipping with Amazon Prime or larger orders). Noctua recommends ordering via Amazon for faster delivery and avoiding customs duties.
https://noctua.at/en/nm-amb12-order-form (bijvoorbeeld, heb een willekeurige order form aangeklikt)
Christoxz @Finraziel13 juni 2023 21:27
Want verkopen op Amazon kost gewoon geld. FBA in dit geval. Transport kosten naar Amazon, handeling/fulfillment kosten en reguliere commissie.

Bij Amazon heb ik het morgen nog in huis, terwijl Noctua zegt er 2 weken over te kunnen doen.
Hypoflex @Finraziel14 juni 2023 12:57
Een retailer mag natuurlijk niet zo brood verdienen! /s
Offens1490 @Roel196613 juni 2023 19:11
Kan misschien maar je ziet vaker dat meer bereik hebt via platform als Amazon. Dat zie je ook vaak bij bol.com en voor sommige is het puur gemak 1 account dan zoveelste website weer een account aanmaken die je misschien 1 keer gebruikt.
Metal spoon @Roel196613 juni 2023 19:52
Ja Noctua is echt top wat dat betreft.
Ik wou mijn oude NH-D15S hergebruiken in mijn nieuwe pc en had een ander bracket nodig.
Dus ik even kijken op de Noctua site en als je kon bewijzen dat je een nieuw moederbord had gekocht en al een NH-D15S had stuurden ze hem gratis voor je op.
Nu had ik hem wat sneller nodig dus heb ik hem gelijk bij azerty meebesteld, maar goed, het feit dat ze bereid zijn hem gratis op te sturen vind ik echt klasse.
Sfynx @Metal spoon13 juni 2023 20:28
Je had opeens een AM4 socket zeker? ;) Ik had namelijk hetzelfde toen ik van Intel naar AMD verhuisde en ik erachter kwam dat ze bij die koeler daar destijds nog geen bracket voor meeleverden. Uiteindelijk ook maar gehaald bij een lokale shop omdat ik zo snel mogelijk aan de slag wilde, kostte een tientje, dat vond ik het nog wel waard om het sneller te ontvangen.
Metal spoon @Sfynx13 juni 2023 20:43
Nee ik ging van Intel 8ste generatie naar 13de generation, dus LGA1151 naar LGA1700 (zo uit mijn hoofd :+)
LogiForce @Roel196613 juni 2023 19:53
Noctua vraagt alleen verzendkosten als je hun website goed leest. Amazon wil er ook nog wat van plukken uiteraard. Ik heb het dan ook bij Noctua zelf besteld.
Oon @Roel196613 juni 2023 20:14
Amazon heeft fees, eigen verkoop niet. Bij een fabrikant die geen eigen verzending heeft kan het voor de fabrikant interessanter zijn om via Amazon te verkopen, maar Noctua heeft zelf gewoon alles op orde om dat te doen en verliest dus alleen geld als ze via Amazon dezelfde prijs rekenen.
Raymond Deen @Roel196613 juni 2023 21:08
De ware aard van Amazon en al die andere retailers komt boven drijven. Ze pakken gewoon een percentage voor hun eigen kosten en winst.
Dat zie je met Bol en Cool Blue nu ook gebeuren; eerst was de prijs competatief met een hoog service niveau en nu betaal je daar gewoon voor, want het was nooit gratis.
WTCosmium @Roel196614 juni 2023 09:31
zo krom is dat niet je betaald bij aan amazon ook een fee als verkoper aan amazon
Roel1966 @WTCosmium14 juni 2023 17:43
Dan nog is het niet gebruikerlijk dat die fee dan door Amazon doorberekent word aan de consument. Vergeet ook niet dat verkoop via Amazon een veel groter publiek bereikt. Daardoor zal er ook meer verkocht worden en is het gebruikelijk dat prijzen voor de consument jiuist lager zijn.
WTCosmium @Roel196628 juni 2023 18:14
Dat is meestal niet waar.
Goed voorbeeld hiervan is alles op bol.com als er een verkoper tussen zit is de prijs eigelijk altijd duurder dan op hun website zelf.

Bij bol.com zou ik altijd zeggen kijk wie de verkoper is en bieden ze het ook aan op hun eigen site dan is het daar vaak nog een stukje goedkoper.

[Reactie gewijzigd door WTCosmium op 23 juli 2024 09:59]

copywizard 13 juni 2023 18:00
Blijf me altijd verbazen over de long term support van noctua.
En echt netjes dat ze het niet meteen voor 20 of zelfs 30 euro proberen te verkopen.
Clemens123 @copywizard13 juni 2023 18:10
Jup.
Zelf schrijven ze dat ze nieuwe mounting kits normaal gratis aanbieden, maar aangezien het hier enkel een beperkte performance update betreft (en geen compatibilteits issue met nieuw platform) dat ze 4 euro vragen. Dekt volgens mij shipping nauwelijks, laat staan R&D kost en het maken van de platen.
Dan betaal je bij de aankoop graag iets meer, wetende dat je in het geval van kleine of grotere issues support krijg en je koeler ook waarschijnlijk bruikbaar blijft op nieuwe platformen.

EDIT net besteld bij Noctua. Je moet niet veel aangeven, adres, email en welke koeler je hebt. Ik hoop wel voor diegenen met meerdere koelers dat ze voorzien ze samen te shippen, zou anders zonde zijn.

[Reactie gewijzigd door Clemens123 op 23 juli 2024 09:59]

Cybergamer @Clemens12313 juni 2023 19:02
EDIT net besteld bij Noctua. Je moet niet veel aangeven, adres, email en welke koeler je hebt.
AlphaCool doet dat ook met zijn (water)koelers. Ik had nog een Eisblock XPX CPU en kreeg gratis een socket 1700 mount opgestuurd van hun. Nou is gratis geen 4 euro, maar blijft een goeie service van Noctua. Van beide partijen erg netjes! Hier hou ik van!
MetalSonic 13 juni 2023 18:16
In de huidige tijden van inflatie voelt dit praktisch als gratis weggeven. Netjes van Noctua!
LogiForce @MetalSonic13 juni 2023 20:01
Je betaald alleen de verzendkosten. Het setje is verder gratis. ;)
Evilpluis 13 juni 2023 18:01
Mooi dat steeds meer bedrijven hieraan denken, echter is het niet iets nieuws zoals sommige media vermelden.
Ik maak zelf gebruik van een Arctic Cooling Liquid Freezer II 360 die deze offset mounting dus al enige tijd heeft.
Dit resulteert in prachtige temperaturen op mijn Ryzen 9 5900X
Nokterian 13 juni 2023 18:17
Net besteld de offset voor chromax black nh-d15 erg fijn om dit te zien voor zo weinig en dat m'n tempratuur dus verder naar beneden gaat.
HollowGamer 13 juni 2023 19:52
Schijnbaar werkt het ook op de AM4, ik heb een Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black, werkt het daar ook op?
Help!!!! 13 juni 2023 22:30
AM5 hier. Top dit. _/-\o_ Heb ze besteld bij Noctua. :)

Heb hier nog een NH-U12s. Ruim 10 jaar oud. Fan draait nog onhoorbaar en als een zonnetje. Topspul _/-\o_
Verwijderd 13 juni 2023 19:23
Meteen besteld voor mijn U12A. Voor die 4 eurootjes geen geld. Moet zeggen dat ik vrij safe zit met Temps bij m'n 7800x3d. Maar 1-3 graden kan altijd weer iets schelen.
acale 13 juni 2023 20:19
In het filmpje zag ik dat ze voor AM4 niet echt interessant zijn. Minder dan een graad koeler met deze montagebeugels. Met AM5 zou ik het zeker doen. Voor een paar euro heb je een cpu die 3 a 4 graden koeler is. De moeite waard vind ik.

[Reactie gewijzigd door acale op 23 juli 2024 09:59]

LogiForce @acale13 juni 2023 22:22
Het is nooit erg om hem voor een toekomstige upgrade op voorraad te hebben, en mocht je toch een keer de koeler los moeten hebben kan je hem altijd nog even proberen op AM4. Dat is mijn insteek tenminste als Ryzen 5900X en NH-D14 eigenaar.
MDK007 14 juni 2023 07:36
Noctua geeft heel goede support aan zijn gebruikers.
Veel leveranciers mogen hier een voorbeeld aan nemen.

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