Noctua brengt NH-D15-opvolger binnen enkele weken uit in drie varianten

Noctua brengt de opvolger van zijn NH-D15-koeler in de komende weken uit. Dat bevestigt de Oostenrijkse koelerfabrikant tijdens de Computex 2024-beurs in Taiwan. Noctua brengt in diezelfde periode de eerste versie van een nieuwe 140mm-fan uit. De prijzen zijn nog niet bekend.

Noctua noemt zijn nieuwe processorkoeler de NH-D15 G2. Het bedrijf zegt verschillende wijzigingen doorgevoerd te hebben. Zo beschikt de koeler over acht heatpipes in plaats van zes. Ook is de afstand tussen de vinnen van de heatsink kleiner gemaakt, waardoor de koeler een twintig procent groter koeloppervlak heeft. Toch heeft de G2 een asymmetrisch ontwerp met een kleinere diepte dan de gewone NH-D15, wat moet helpen met de geheugencompatibiliteit.

De processorkoeler krijgt daarnaast twee vernieuwde 140mm-fans, waar we later dit artikel dieper op ingaan. Die fans draaien ieder op een andere snelheid. De rechter fan, die aan de 'buitenkant' van de koeler zit, draait iéts sneller dan de fan die in de 'binnenkant' van de heatsink zit. Volgens de koelerfabrikant produceert de G2 daarmee geluid op een frequentie die prettiger klinkt dan wanneer beide fans op dezelfde snelheid draaien.

Volgens Noctua presteert de koeler ook beter dan de bestaande NH-D15. Bij een 250W-load moet de nieuwe koeler 3,2 graden Celsius beter koelen dan de oude. Het bedrijf claimt ook dat de voorgaande NH-D15 een 460W-hittetester op 60 graden Celsius wist te koelen. De G2 kon volgens het bedrijf een 620W-hittetester tot diezelfde temperatuur koelen.

De NH-D15 G2 komt verder voor het eerst beschikbaar in drie verschillende varianten: een 'standaardversie', een HBC-variant die specifiek is bedoeld voor Intel LGA-1700-cpu's, en een LBC-model dat is geoptimaliseerd voor AMD's socket AM5. Het bedrijf redeneert dat de heatspreaders van de twee cpu-makers van elkaar verschillen. Die van AMD zijn relatief plat, terwijl Intels LGA-1700-processors juist zeer licht zijn 'ingekuild'.

Noctua heeft de LBC-variant, oftewel Low Base Convexity, dan ook van een plattere base voorzien. Die van de HBC-variant, of High Base Convexity, is juist licht gebogen. Dat levert volgens de koelerfabrikant betere koelprestaties voor de respectievelijke platforms van AMD en Intel. Het standaardmodel zit ertussenin en moet goed presteren op alle verschillende platforms. Die variant heeft daarmee een base die gelijk is aan andere Noctua-koelers.

Bron: Noctua

De fabrikant zegt verder dat er prestatieverschillen kunnen zijn tussen verschillende cpu's en hun montagemethoden. Zo hebben LGA-1700-processors die nog niet gebruikt zijn in een pc nog een vrij beperkte inkuiling. Gebruikers kunnen in dat geval ook 1mm-washers installeren onder het cpu-frame van de socket. Dat moet de mate waarin de heatspreader vervormt 'significant' beperken, en daarmee het prestatievoordeel van de HBC-variant iets beperken. Bij gebruikers die hun LGA-1700-cpu al enige tijd gebruiken, wordt de washermod overigens niet aangeraden.

AMD-gebruikers die een offsetbracket gebruiken, waarmee de koeler lichtelijk naar onderen wordt verplaatst om beter contact te maken met de hotspots van de processor, zullen bovendien minder onderlinge verschillen opmerken tussen de G2-varianten, claimt Noctua. De koelermaker deelde prestatieclaims voor de drie G2-varianten, gemonteerd op verschillende processors. Bij AMD test het de verschillende varianten met en zonder offsetbracket. Voor Intel publiceert Noctua cijfers voor nieuwe én gebruikte processors met en zonder 1mm-washers.

Bron: Noctua

De G2 verschijnt volgens Noctua in juni in de winkels, hoewel een concrete releasedatum nog niet bekend is. Het bedrijf noemde op Computex ook geen adviesprijs. Een woordvoerder van Noctua zegt wel tegen Tweakers dat het werkt aan een chromax.black-variant van de NH-D15 G2. Het bedrijf moet daarvoor eerst nog de zwarte versies van zijn nieuwe ventilators afronden. Zodra dat is gebeurd, moet de zwarte koeler snel daarna verschijnen. Het bedrijf schat dat dit 'niet voor het tweede kwartaal van 2025' gebeurt, zonder verder uit te wijden over een mogelijke releasedatum.

NF-A14x25 krijgt nieuwe generatie met hogere airflow

Noctua komt binnenkort ook met de eerste versie van zijn NF-A14x25 G2-ventilator. Het bedrijf demonstreerde ze eerder al tijdens Computex 2023, maar gaat ze in de maand juni daadwerkelijk op de markt brengen. De fan biedt volgens Noctua een betere airflow en een hogere statische druk.

Daarbij worden de fans voor het eerst gemaakt met liquid-crystal polymer en zijn de productietoleranties lager, zo deelde de fabrikant eerder al. Daarom zitten de ventilatorbladen dichter op het frame van de fan. De ventilatorbladen zijn daarnaast lichtelijk gebogen, wat de efficiëntie ten goede moet komen.

Noctua werkt al jaren aan de nieuwe generatie 140mm-fans. Het bedrijf stuitte eerder op een kleine productiefout, waardoor de fans na jaren gebruik mogelijk licht zouden buigen bij de schroefgaten. Het bedrijf heeft die problemen inmiddels opgelost, onder andere door de hoeken van de fan te verstevigen en een nieuw soort clips mee te leveren die minder druk op de fan zetten.

De NF-A14x25 G2-fans komen gefaseerd uit. De ronde variant, die onder meer wordt gebruikt in cpu-koelers als de nieuwe NH-D15 G2, verschijnt deze maand nog. De fabrikant hoopt het 'vierkante' model, dat veelal wordt gebruikt als casefan of ventilator voor bijvoorbeeld aio-waterkoelers, in september uit te brengen. Er wordt ook gewerkt aan zwarte versies van de NF-A14x25 G2, maar die verschijnen pas volgend jaar.