Just Cause-maker Avalanche Studios sluit meerdere vestigingen

Avalanche Studios sluit twee van de vijf studio's. De locaties in Montreal en New York sluiten, terwijl die in Malmö, Liverpool en Stockholm openblijven. In het verlengde daarvan ontslaat het Zweedse gamebedrijf zo'n 50 personen, ofwel 9 procent van zijn personeel.

In een bericht schrijft Avalanche Studios dat de sluiting van de studio's nodig is om een 'stabiele en houdbare toekomst voor het bedrijf' te verzekeren. Verdere details deelt het bedrijf niet. Avalanche Studios bestaat uit drie dochterbedrijven, namelijk Avalanche Studios, Expansive Worlds, and Systemic Reaction. Het is niet duidelijk in hoeverre deze takken getroffen zijn door de sluiting van de twee locaties in Montreal en New York.

Avalanche Studios, niet te verwarren met het Amerikaanse Avalanche Software, werd in 2003 in Zweden opgericht en maakte verschillende openwereldgames, waaronder de Just Cause-serie, Mad Max, Rage 2 en de theHunter-games.