Generation Zero komt op 26 maart uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc

De openworldshooter Generation Zero komt op 26 maart uit. Het was al bekend dat het spel dit jaar ging uitkomen, maar er was nog geen concrete verschijningsdatum bekend. Generation Zero krijgt een richtprijs van 35 euro.

Avalanche Studios heeft de verschijningsdatum via verschillende kanalen bekendgemaakt, waaronder de Twitter-pagina van Generation Zero. Vorig jaar toonde de Zweedse ontwikkelaar de eerste gameplaytrailer van het spel, waarvan het verhaal zich afspeelt in Zweden in 1989. In het najaar ging een besloten bètatest van start.

De speler moet zien te overleven in de wildernis en tegelijk vechten tegen vijandige robots. Generation Zero bevat onder andere een dag- en nachtcyclus en weersomstandigheden. Robots die beschadigd raken, maar niet meteen worden uitgeschakeld, blijven beschadigd. Dit betekent dat wanneer de speler de robot weer treft na het vorige gevecht, het makkelijker is om deze kapot te krijgen.

Avalanche Studios is onder andere bekend van de Just Cause-serie. Daarnaast werkt het samen met id Software aan Rage 2, dat op 14 mei uitkomt.