Intel verdient meer aan minder geleverde pc-processors

Intels leveringen van processors voor laptops en desktops daalden vorig kwartaal met 2 procent, maar omdat de gemiddelde verkoopprijs per processor steeg, wist de chipgigant toch meer omzet uit de processorverkoop te halen.

De omzet uit notebookprocessors steeg met 8 procent, mede doordat de gemiddelde verkoopprijs met 6 procent toenam. De omzet uit desktopprocessors nam met 3 procent toe, hoewel de gemiddelde verkoopprijs met maar liefst 13 procent steeg. Vooral de markten voor gaming en zakelijke systemen deden het relatief goed volgens Intel.

De leveringen van pc-processors daalden onder andere door tekorten. Intel moet prioriteiten stellen voor zijn 14nm-productiecapaciteit en richt zich daarbij op high-end, met een hoge gemiddelde verkoopprijs. De beperkingen van de productiecapaciteit houden tot het einde van het tweede kwartaal aan, maakte Intel tijdens de bespreking van de kwartaalcijfers bekend.

De omzet van de Client Computing Group, waar de Core-processors onder vallen, steeg met 10 procent tot 9,8 miljard dollar, maar dat was mede te danken aan de stijging van de modemomzet, die Intel ook onder deze groep schaart. Intel maakt de modems van de laatste iPhone-generatie. Hoewel die omzet toenam van 0,9 naar 1,3 miljard dollar, viel hij 200 miljoen dollar lager uit dan verwacht, opnieuw een teken dat de iPhone-verkopen minder goed gaan dan Apple en zijn leveranciers hadden gehoopt.

Ook de omzet uit Intels datacenteraanbod nam toe, met 9 procent. Afgezet tegen de pc-inkomsten komt inmiddels 48 procent van Intels omzet uit producten die aan datacenters zijn gerelateerd, tegenover 52 procent voor de pc.

In totaal behaalde Intel een kwartaalomzet van 18,7 miljard dollar, 9 procent meer dan een jaar ervoor, met een winst van 5,2 miljard. Die omzet was lager dan het bedrijf zelf had verwacht en ook voor de komende kwartalen verwacht Intel financiële tegenwind, door een lagere vraag vanuit China, dalende nandprijzen en afnemende capaciteitsuitbreiding door datacenters.