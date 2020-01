Intels omzet uit pc-chips stijgt met 2 procent door toename desktopleveringen

De kwartaalomzet van Intels Client Computing Group is met 2 procent gestegen door onder andere een toename van de desktopleveringen. Intel meldt verder dat begin 2022 de eerste op 7nm geproduceerde processors verschijnen.

Intel leverde in het vierde kwartaal 7 procent meer processors voor desktops, waarschijnlijk omdat veel bedrijven in 2019 een overstap maakten naar Windows 10 en daarbij nieuwe computers aanschaften. De gemiddelde prijs van een geleverde Intel-desktopprocessor daalde wel, met 4 procent. Wat laptops betreft leverde Intel 1 procent minder processors dan in het vierde kwartaal van 2018. De gemiddelde prijs van geleverde mobiele processors bleef gelijk. Dat blijkt uit de publicatie van de kwartaalcijfers van Intel.

De kwartaalomzet van de Client Computing Group kwam uit op 10 miljard dollar en naast toegenomen desktopleveringen groeiden modemleveringen, zoals wifichipsets. Intel meldt dat processortekorten van invloed waren op de pc-leveringen, maar in 2020 gaat het bedrijf deze wegwerken, zo is de belofte.

Intel maakte verder tijdens de bespreking van de kwartaalcijfers bekend dat begin 2022 de eerste 7nm-processors moeten verschijnen, vlak na de komst van het eerste 7nm-product eind 2021. Dat zal de Xe-gpu voor datacenters zijn, met de naam Ponte Vecchio. Na 7nm in 2021 volgt 7nm+ in 2022 en 7nm++ in 2023, zei Intel in mei vorig jaar.

Intels totale kwartaalomzet kwam uit op een recordresultaat van 20,2 miljard dollar, een stijging van 8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst kwam in het afgelopen kwartaal uit op 6,9 miljard dollar, een stijging van 33 procent. De jaaromzet bedroeg 72 miljard dollar. Met name de Data Center Group deed het in het vierde kwartaal goed, met een omzetstijging van 19 procent tot 7,2 miljard dollar. Internet-of-things zet inmiddels 1,16 miljard dollar om bij Intel, een groei van 16 procent.