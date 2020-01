VN-medewerkers gebruiken sinds juni geen WhatsApp meer om beveiligingsrisico's

Functionarissen van de Verenigde Naties gebruiken sinds juni vorig jaar geen WhatsApp meer, omdat de organisatie twijfels heeft over de beveiliging. Donderdag bleek dat de VS een onderzoek wil naar de hack van de telefoon van Jeff Bezos, die via WhatsApp zou zijn gebeurd.

Een woordvoerder van de Verenigde Naties, Farhan Haq, geeft aan dat de hogere functionarissen van de VN de instructie hebben gekregen om geen WhatsApp te gebruiken, omdat het 'niet ondersteund wordt als een veilig mechanisme', schrijft Reuters. "Ik geloof dat de secretaris-generaal het niet gebruikt." Of António Guterres, de hoogste functionaris van de VN, er daadwerkelijk geen gebruik van maakt is niet bekend. Volgens Haq ligt er sinds juni vorig jaar een instructie om WhatsApp niet te gebruiken.

In een reactie benadrukt WhatsApp-communicatiedirecteur Carl Woog dat elk privébericht beschermd is door end-to-end-encryptie om te voorkomen dat WhatsApp of anderen berichten kunnen inzien. Het bedrijf stelt dat deze encryptietechnologie samen met Signal is ontwikkeld en een hoog aanzien geniet onder beveiligingsexperts.

De VN is over deze kwestie bevraagd door de ophef die ontstond rondom de hack van de telefoon van Amazon-topman Jeff Bezos. Zijn telefoon zou zijn gehack nadat hij via WhatsApp een video ontving van de kroonprins van Saudi-Arabië. De Verenigde Naties stellen dat in het door Motherboard gepubliceerde forensisch rapport staat dat de hack waarschijnlijk gebruik is gemaakt van spyware die vaker bij andere Saudische surveillancezaken voorkomt. Waarschijnlijk wordt daarmee gedoeld op de Pegasus-3-malware van de Israëlische NSO Group. Deze malware en de methode om het via WhatsApp te versturen, is vaker in verband gebracht met de Saudische opsporings- en inlichtingendiensten.

Saudi-Arabië ontkent alle betrokkenheid bij de hack, maar de VN wil dat er nader onderzoek komt. De VN zegt ook informatie te hebben waaruit zou blijken dat de berichtgeving van de The Washington Post, een krant in eigendom van Bezos, over Saudi-Arabië wellicht is beïnvloed door de mogelijke hack. Daar werkte de kritische Saudische journalist Jamal Khashoggi, die vorig jaar in de Turkse ambassade werd vermoord. Volgens de VN geven de omstandigheden en de timing van de hack van Bezos aanleiding om nader onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen dat de kroonprins in ieder geval op de hoogte was van de moord.

Andere beveiligingsonderzoekers stellen dat het forensisch rapport belangrijke vragen openlaat. Zo zet Bill Marczak, onderzoeker bij UC Berkeleys International Computer Science Institute, op een rij dat de hash van de video te vergelijken zou moeten zijn met versies van de video die op Twitters verschenen, dat de encrypted downloader bij de video te decrypten zou moeten zijn en dat de pieken in het verkeer van de smartphone ook andere oorzaken kunnen hebben en niet ongewoon hoeven te zijn.