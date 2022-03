VN-commissaris roept op tot stopzetting van biometrische herkenning via AI

De commissaris voor mensenrechten bij de VN pleit voor een stopzetting op het gebruik van biometrische herkenning in de publieke ruimte. Overheden zouden eerst moeten kunnen aantonen of er voldaan wordt aan de privacywetgeving en of er niet gediscrimineerd kan worden.

Michelle Bachelet doet deze uitspraak in een rapport van de Verenigde Naties waarin de effecten van artificiële intelligentie op mensenrechten wordt besproken. Daarin stelt de VN dat ontransparante dataverzameling een wijdverspreid fenomeen is en dat artificiële intelligentie ondertussen in alle aspecten van de samenleving terug te vinden is.

"AI wordt ingezet om patronen te onderzoeken in het menselijke gedrag. Als men toegang heeft tot de juiste datasets is het bijvoorbeeld mogelijk om na te gaan hoeveel mensen een bepaalde gebedsplaats bezoeken, welke televisieprogramma’s ze verkiezen of hoe hun dag- en nachtritme eruitziet. Ook hun politieke voorkeur kan worden afgeleid", stellen de auteurs van het rapport. "AI kan een enorme invloed uitoefenen op het leven van individuen en wordt gebruikt om toekomstig gedrag of gebeurtenissen te voorspellen." Heel wat van deze voorspellingen schenden volgens de VN het recht op privacy.

Het recht op privacy komt volgens de VN ook steeds meer in het gedrang door het gebruik van biometrische herkenning van individuen in de publieke ruimte. "Biometrische herkenning zorgt ervoor dat overheden individuen kunnen identificeren en traceren in de publieke ruimte. Daarmee wordt de mogelijkheid ondermijnd om niet geobserveerd door het leven te gaan", klinkt het.

De VN laakt in het rapport ook de fouten die artificiële intelligentie bevat en het gebrek aan transparantie over de technologie. "Ondanks de ogenschijnlijke kleine foutenmarge kunnen er, door de schaal waarop AI wordt ingezet, heel wat negatieve gevolgen ontstaan. De complexiteit van de technologie en de geheimzinnige houding van overheden en private bedrijven zorgen er bovendien voor dat burgers niet begrijpen welke effecten artificiële intelligentie heeft op de mensenrechten en de maatschappij in het geheel", klinkt het.

Toch kan de technologie volgens de commissaris voor heel wat goeds zorgen, maar daarvoor moet er op systematische wijze nagegaan worden welke effecten artificiële intelligentie heeft op de mensenrechten en of die door de technologie al dan niet in het gedrang komen.

Update, 23u20: het begrip ‘moratorium’ werd vervangen door ‘stopzetting’ in titel en inleiding.