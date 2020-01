VN wil onderzoek naar hack Jeff Bezos via WhatsApp van Saudische kroonprins

De Verenigde Naties willen dat er nader onderzoek komt naar de hack van de telefoon van Amazon-oprichter Jeff Bezos. De telefoon zou gehackt zijn nadat Bezos via WhatsApp een video ontving van de kroonprins van Saudi-Arabië.

De VN stelt dat in het forensisch rapport staat dat er bij de hack waarschijnlijk gebruik is gemaakt van spyware die 'ook in andere Saudische surveillancezaken voorkomt'. Daarmee bedoelt het rapport waarschijnlijk de Pegasus-3-malware, die de Israëlische NSO Group maakte. Die malware, en de methode om die via WhatsApp te versturen, is in het verleden vaker in verband gebracht met de Saudische opsporings- en inlichtingendiensten. De Saudische ambassade ontkent op Twitter iedere betrokkenheid bij de hack.

De Verenigde Naties reageren fel op het nieuws. "Mensenrechtenexperts van de VN hebben grote zorgen over informatie die zij hebben gekregen die suggereert dat het WhatsApp-account van de Saudische kroonprins is ingezet om digitale spyware te versturen aan Jeff Bezos", schrijft de instantie in een verklaring.

De VN zegt dat het informatie heeft die 'suggereert dat de berichtgeving van The Washington Post over Saudi Arabië mogelijk is beïnvloed of zelfs het zwijgen is opgelegd' door de hack. Bezos is eigenaar van The Washington Post. Daar werkte ook journalist Jamal Khashoggi, die vorig jaar in de Saudische ambassade in Turkije werd vermoord. De meeste inlichtingendiensten denken dat de Saudische kroonprins persoonlijk wist van de moord. "De omstandigheden en timing van de hack en de surveillance van Bezos versterken de roep om nader onderzoek naar de beschuldigingen dat de kroonprins op zijn minst wist van de moord", schrijft de VN. De instantie baseert zich niet op eigen onderzoek, maar op het rapport dat nu is uitgebracht door FTI.

Bezos' telefoon zou in 2018 zijn gehackt nadat hij via WhatsApp een gesprek had met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Bezos liet een forensische analyse uitvoeren naar het voorval. De New York Times zag het rapport in en stelt met 'gemiddelde tot hoge zekerheid' dat de telefoon gehackt werd nadat Bezos een video ontving vanaf het account van de kroonprins.

Het is niet duidelijk of de kroonprins zelf betrokken was bij de hack, maar de onderzoekers geloven volgens de New York Times dat zijn account werd gebruikt, omdat dat minder verdacht zou overkomen. Dat laatste zegt een anonieme bron aan de krant. Een maand nadat Bezos en Bin Salman telefoonnummers hadden uitgewisseld, ontving Bezos onverwacht een videobestand via WhatsApp. Onmiddellijk daarna zou het dataverbruik van de telefoon ruim 300 keer hoger dan normaal zijn geworden, staat in het rapport te lezen.

Bezos liet het rapport opstellen door FTI Consulting. Hij deed dat nadat hij eerder werd afgeperst vanwege een affaire die hij zou hebben. Bezos zou van het account van Bin Salman ook een foto hebben ontvangen van een vrouw die 'erg leek op de vrouw met wie hij een affaire had', staat in het rapport.