Amnesty International verliest rechtszaak tegen spywareverkoper NSO Group

Amnesty International heeft een rechtszaak tegen de Israëlische spywareverkoper NSO Group verloren. De mensenrechtenorganisatie zegt dat de software gebruikt wordt tegen activisten en wou een exportverbod afdwingen. Volgens de rechtbank is er geen bewijs.

De rechtszaak was door Amnesty International en zo'n dertig mensenrechtenactivisten aangespannen tegen het Israëlische ministerie van Defensie en de NSO Group. De rechtbank van Tel Aviv oordeelde in het voordeel van het ministerie en de spywareverkoper; de exportlicentie wordt niet ingetrokken.

Volgens Amnesty International worden er mensenrechten geschonden met de Pegasus-spyware die NSO Group verkoopt. Onder andere activisten van de mensenrechtenorganisatie zouden met die spyware bespioneerd zijn door regimes. NSO Group zou de software niet alleen leveren, maar overheden ook actief helpen met het gebruik ervan.

The Jerusalem Post schrijft dat de rechtszaak grotendeels achter gesloten deuren plaatsvond, omdat het ministerie van Defensie de besproken zaken als een risico voor de nationale veiligheid ziet. Volgens de krant kregen ook de advocaten van Amnesty het merendeel van het verweer van de NSO Group en het ministerie niet te horen. Inhoudelijk is er daardoor weinig over de zaak bekend.

De Israëlische krant Haaretz schrijft dat de rechter die de zaak behandelde, ervan overtuigd is dat de 'toezichtprocedures nauwgezet zijn gevolgd bij het verstrekken van exportlicenties'. Enkel na een 'inspannend proces' zou de overheid toestemming geven aan NSO voor het leveren van spyware aan andere landen. Ook zouden de autoriteiten daarna nog toezicht blijven houden en maatregelen nemen als zij concluderen dat mensenrechten in het geding zijn. Volgens Amnesty International is er een berg aan bewijs genegeerd in de zaak.

Eind vorig jaar klaagde ook WhatsApp de NSO Group en moederbedrijf Q Cyber Technologies aan bij een Amerikaanse rechtbank. In die nog lopende rechtszaak beschuldigt WhatsApp het bedrijf er ook van actief betrokken te zijn bij het inzetten van de spyware. Met de Pegasus-software zouden telefoons van 1400 WhatsApp-gebruikers zijn bespioneerd.