'Facebook wilde spyware van NSO Group kopen om vpn-gebruikers te volgen'

Facebook zou hebben geprobeerd tools van de controversiële NSO Group te kopen om een deel van zijn gebruikers te volgen. Het gaat daarbij om gebruikers die de Onavo-vpn hadden geïnstalleerd. Facebook wilde die volgen met de Pegasus-spyware, stelt NSO.

Twee hooggeplaatste medewerkers van Facebook zouden in oktober 2017 contact hebben opgenomen met het Israëlische spionagebedrijf NSO. Dat verkoopt onder andere spyware aan overheden, zoals zerodays voor Android. Ook maakte het bedrijf de beruchte Pegasus-spyware, een tool om iPhones te jailbreaken en er malware op te installeren. Facebook vroeg in 2017 aan NSO of het bepaalde onderdelen van Pegasus kon gebruiken om gebruikers in de gaten te houden, staat in documenten uit een rechtszaak. In die documenten zegt NSO-ceo Shalev Hulio dat Facebook de tools wilde inzetten bij gebruikers van Onavo Protect. Die controversiële app was een vpn die telefoondata zoals privéberichten en internetverkeer afluisterde. Facebook betaalde gebruikers tegoedbonnen om de app te installeren. Dat deed het om in de gaten te houden welke concurrerende apps in populariteit stegen. Volgens de rechtbankdocumenten zouden de Facebook-medewerkers de app niet willen gebruiken om telefoons direct af te luisteren. Ze zouden slechts onderdelen van de Pegasus-tool willen inzetten om op een efficiëntere manier data van iPhones af te lezen bij gebruikers die de Onavo-tool al hadden geïnstalleerd. Facebook zou hebben voorgesteld te betalen voor iedere Onavo-gebruikers die het had.

Volgens de documenten zou NSO de verkoop zelf hebben geweigerd. Het bedrijf verkoopt zijn tools naar eigen zeggen alleen aan overheden, en niet aan private bedrijven zoals Facebook. De uitspraken werden gedaan in een rechtszaak die Facebooks dochterbedrijf WhatsApp heeft aangespannen tegen de NSO Group. NSO zou zijn spyware onder andere hebben ingezet tegen WhatsApp. Facebook heeft nog niet gereageerd op het verhaal.