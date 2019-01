Facebook betaalt gebruikers voor toegang tot smartphonedata via vpn-app

Facebook betaalt smartphonegebruikers voor het installeren van een 'Facebook Research'-app. Met deze vpn-app krijgt Facebook ogenschijnlijk een bijna grenzeloze toegang tot de inhoud en data van de telefoon, inclusief privéberichten en het internetverkeer.

TechCrunch bericht dat Facebook sinds 2016 gebruikers in de leeftijd van 13 tot 35 jaar tot 20 dollar per maand betaalt voor het installeren van de app op Android of iOS. Gebruikers die hiermee akkoord gaan stemmen daarmee effectief in om hun privacy op te geven. Facebook kan hiermee onder meer privéberichten in socialemedia-apps inzien, gesprekken in chatapps bekijken inclusief verzonden foto's en video's en e-mails lezen. Ook heeft het bedrijf via de app toegang tot internetzoekopdrachten, de browseactiviteit en locatiedata op basis van de feeds van eventuele geïnstalleerde apps die de locatie bijhouden. De app heeft root-certificaattoegang nodig, waarmee Facebook toegang krijgt tot een veelheid aan data.

Een woordvoerder van Facebook heeft het bestaan en inzetten van de app bevestigd. Volgens het bedrijf wordt de app gebruikt om erachter te komen hoe mensen hun telefoon en diensten gebruiken. 'Zoals veel bedrijven nodigen we mensen uit om te participeren in onderzoek dat ons helpt om zaken te identificeren die we kunnen verbeteren', meldt de woordvoerder. Hij zegt dat Facebook niet van plan is het project te stoppen. In 2016 werd de app voor het eerst ingezet. Volgens het bedrijf krijgen mensen die toestemmen uitgebreide informatie over het type data dat wordt verzameld en wordt de verkregen informatie niet met anderen gedeeld. Gebruikers zouden op elk gewenst moment kunnen stoppen met het project.

Facebooks Research-app blijkt nogal wat code van het Onavo Project te bevatten. Onavo Protect - VPN Security is een gratis vpn-app die in opspraak kwam, omdat Facebook die naar verluidt gebruikte om apps op smartphones van gebruikers in kaart te brengen. Apple verklaarde vorig jaar dat deze app in strijd was met de voorwaarden van de App Store, waarna Facebook op last van Apple de gratis Onavo-vpn-app uit de downloadwinkel verwijderde. Op Android is de app nog wel beschikbaar.

De Facebook Research-app is overigens alleen buiten de App Store om te installeren en te updaten, via diensten als Applause, BetaBound en uTest. Volgens de Facebook-woordvoerder is de Research-app in lijn met Apples Enterprise Certificatie-programma. Facebook vraagt gebruikers na het installeren van de app een Enterprise Developer Certificate te installeren en Facebook roottoegang te geven tot de data die vanaf hun telefoon wordt verstuurd. Apple staat een dergelijk gebruik van deze certificaten alleen toe als ontwikkelaars hun apps intern onder eigen collega's willen verspreiden.

TechCrunch heeft met Apple gesproken; het bedrijf is zich bewust van het bestaan van de Facebook Research-app, maar heeft nog geen verklaring gegeven. Facebook stelt dat Onavo en Facebook Research twee aparte programma's zijn, maar de woordvoerder van Facebook erkent dat dezelfde teams beide apps ondersteunen. Hij ziet dat als een verklaring voor het feit dat de code van beide apps zoveel overeenkomsten kent.