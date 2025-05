Australische ACCC beboet Meta voor misleiden gebruikers met Onavo Protect-vpn

De Meta-dochterbedrijven Facebook Israel en Onavo hebben van de Australische consumentenwaakhond ACCC een boete van omgerekend 12,2 miljoen euro gekregen. De Onavo Protect-vpn-dienst zou gebruikers misleiden en gebruikersgegevens verzamelen.

De twee bedrijven, die ieder een boete van omgerekend 6,1 miljoen euro kregen, gebruikten gegevens van gebruikers van de vpn-dienst voor het tonen van gerichte advertenties. Dit hadden Facebook Israel en Onavo volgens de Australian Competition and Consumer Commission niet inzichtelijk gemaakt aan gebruikers. Met de vpn-dienst zouden de bedrijven de indruk wekken dat de privacy van gebruikers juist gewaarborgd bleef. Het voorval vond tussen februari 2016 en oktober 2017 plaats; de app werd 270.000 keer door Australische gebruikers gedownload en is al enkele jaren niet meer beschikbaar.

In een statement tegenover TechCrunch zegt Meta dat de ACCC heeft erkend dat de vpn-applicatie in de App Store en Play Store niet doelbewust misleidend gepresenteerd werd. Het gebruik van gebruikersgegevens zou in de algemene voorwaarden en in het privacybeleid benoemd worden.

De twee bedrijven hebben volgens de ACCC ingestemd met het betalen van de boete. Ook moeten Facebook Israel en Onavo een bijdrage gaan leveren aan de kosten die de ACCC heeft gemaakt voor de rechtszaak die nodig was om de boete te handhaven.

Onavo is sinds 2017 in opspraak vanwege vermeende inbreuk op de privacy van gebruikers. In 2018 werd het Protect-vpn uit de App Store verwijderd omdat het toenmalige Facebook ermee kon inzien welke apps gebruikers op hun smartphone hadden staan. Later werd code van het vpn gevonden in de Facebook Research-app, waarmee opnieuw gebruikersgegevens verzameld werden, in dit geval tegen betaling van Facebook.