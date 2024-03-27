Documenten bewijzen hoe Facebook Snapchat-gebruikers via vpn afluisterde

Er zijn rechtbankdocumenten verschenen die dieper ingaan op de manier waarop Meta, destijds nog Facebook, het internetverkeer van Snapchat-gebruikers in 2016 kon afluisteren. Het Amerikaanse bedrijf deed dat met behulp van de Onavo-vpn, die Meta in 2013 overnam.

Uit de documenten blijkt dat Meta een intern programma had opgericht met de naam In-App Action Panel. Dit programma zou er op vraag van Mark Zuckerberg, ceo van Meta, zijn gekomen. Het maakte gebruik van een man-in-the-middle-aanval waarbij internetverkeer van Snapchat-gebruikers naar servers van Meta werd omgeleid via de Onavo-vpn, die in 2013 werd overgenomen door Meta. Het is voor het eerst dat de praktijken worden bevestigd, nadat daar al jaren geruchten over gingen.

De servers van Meta beschikten volgens de documenten over valse certificaten waardoor ze zich als analytics-servers van Snapchat konden voordoen. Zo kregen ze toegang tot het versleutelde internetverkeer dat eigenlijk niet voor Meta was bedoeld. Het bedrijf kon op die manier bijvoorbeeld nagaan op welke manieren Snapchat-gebruikers de app gebruikten.

Meta begon in 2016 met deze praktijk en richtte zijn pijlen aanvankelijk enkel op Snapchat-gebruikers. In 2017 en 2018 heeft het bedrijf via dezelfde methode echter ook het versleutelde internetverkeer van en naar YouTube- en Amazon-servers geanalyseerd. Het bedrijf wilde met deze methode een competitief voordeel halen tegenover de concurrerende diensten. Aanklagers claimen in de documenten dat Meta de Wiretap Act zou hebben overtreden. Deze Amerikaanse wet verbiedt het om elektronische communicatie van personen zomaar af te luisteren.

De rechtbankdocumenten bevestigen dat Meta concurrent Snapchat in de gaten hield via de Onavo Protect-app. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal schreef in 2017 al dat dit het geval was, maar deed dat toen op basis van eigen bronnen. De vpn-app was dat jaar al door minstens 24 miljoen individuele gebruikers gedownload. In het privacybeleid van de app stond toen dat de app internetverkeer verzamelde, inclusief datavelden en inhoud van berichten. Meta nam de Israëlische vpn-dienst Onavo in 2013 over. Het bedrijf besloot in 2019 om te stoppen met de app.