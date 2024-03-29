'Facebook gaf Netflix toegang tot privéberichten van gebruikers'

Facebook zou Netflix toegang hebben gegeven tot een api die bevoegden onder meer toegang verleent tot de persoonlijke berichten van Facebook-gebruikers. Dat stellen aanklagers in een rechtszaak tegen Facebook-moederbedrijf Meta.

De massaclaim tegen Meta is aangespannen door adverteerders die beweren dat Meta een monopolie heeft op de socialemediamarkt. In ruil voor toegang tot de privéberichten van gebruikers kreeg Facebook advertentiedeals ter waarde van miljoenen dollars met de streamingdienst, schrijft Gizmodo op basis van op X verschenen passages uit rechtbankdocumenten. De aanklagers onderbouwen hun argument door te wijzen op de relatie tussen de bedrijven. De voormalig Netflix-ceo Reed Hastings zat van 2011 tot 2019 namelijk in het bestuur van Facebook.

Dit speelde naar verluidt ook mee in de beslissing van Facebook om te stoppen met zijn eigen videoplatform Watch. In 2017 investeerde Facebook in zijn dienst door originele shows te laten maken en een jaar later zou het de licentie voor de dramaserie Dawson's Creek op het oog hebben. Hastings zou eerder geen bezwaar hebben gehad tegen Watch doordat 'het zich richtte op andere inhoud'. Later zou de oud-ceo hierop zijn teruggekomen. “Achteraf gezien zou ik willen dat ik een eis had toegevoegd, zoals ‘over het algemeen niet bieden op dezelfde inhoud'”, zou Hastings hebben geschreven aan Facebook-ceo Mark Zuckerberg in een e-mail.

In 2018 meldde Zuckerberg aan Fidji Simo, het hoofd van Facebook Watch, dat het budget van Watch met 750 miljoen dollar werd verlaagd. In diezelfde periode verhoogde Netflix zijn advertentie-uitgaven op Facebook tot ongeveer 150 miljoen dollar per jaar. Meta zegt in een reactie aan Gizmodo dat de overeenkomsten met Netflix gebruikelijk zijn. De woordvoerder gaf echter geen antwoord op de vraag of de concurrentie met Netflix een reden was voor het stopzetten van Facebook Watch.