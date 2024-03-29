'Facebook gaf Netflix toegang tot privéberichten van gebruikers'

Facebook zou Netflix toegang hebben gegeven tot een api die bevoegden onder meer toegang verleent tot de persoonlijke berichten van Facebook-gebruikers. Dat stellen aanklagers in een rechtszaak tegen Facebook-moederbedrijf Meta.

De massaclaim tegen Meta is aangespannen door adverteerders die beweren dat Meta een monopolie heeft op de socialemediamarkt. In ruil voor toegang tot de privéberichten van gebruikers kreeg Facebook advertentiedeals ter waarde van miljoenen dollars met de streamingdienst, schrijft Gizmodo op basis van op X verschenen passages uit rechtbankdocumenten. De aanklagers onderbouwen hun argument door te wijzen op de relatie tussen de bedrijven. De voormalig Netflix-ceo Reed Hastings zat van 2011 tot 2019 namelijk in het bestuur van Facebook.

Dit speelde naar verluidt ook mee in de beslissing van Facebook om te stoppen met zijn eigen videoplatform Watch. In 2017 investeerde Facebook in zijn dienst door originele shows te laten maken en een jaar later zou het de licentie voor de dramaserie Dawson's Creek op het oog hebben. Hastings zou eerder geen bezwaar hebben gehad tegen Watch doordat 'het zich richtte op andere inhoud'. Later zou de oud-ceo hierop zijn teruggekomen. “Achteraf gezien zou ik willen dat ik een eis had toegevoegd, zoals ‘over het algemeen niet bieden op dezelfde inhoud'”, zou Hastings hebben geschreven aan Facebook-ceo Mark Zuckerberg in een e-mail.

In 2018 meldde Zuckerberg aan Fidji Simo, het hoofd van Facebook Watch, dat het budget van Watch met 750 miljoen dollar werd verlaagd. In diezelfde periode verhoogde Netflix zijn advertentie-uitgaven op Facebook tot ongeveer 150 miljoen dollar per jaar. Meta zegt in een reactie aan Gizmodo dat de overeenkomsten met Netflix gebruikelijk zijn. De woordvoerder gaf echter geen antwoord op de vraag of de concurrentie met Netflix een reden was voor het stopzetten van Facebook Watch.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 29-03-2024 10:03
112 • submitter: Bananenplant

29-03-2024 • 10:03

112

Submitter: Bananenplant

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Reacties (112)

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JeroenB89 29 maart 2024 13:47
Iemand op hackernews die beweert bij Facebook te werken geeft nog deze context:

https://news.ycombinator.com/item?id=39858850
The article skips a lot of context to make it sound significantly worse than reality. Facebook didn't just randomly give Netflix access to everyone's messages. Specific user would need to purposefully log in to the Netflix app with their Facebook account in order to grant Netflix access to the chat functionality (intended to send movie recommendations to Facebook friends inside the Netflix app).

https://about.fb.com/news...s-messaging-partnerships/

Disclaimer: I work at Facebook but not on messaging or anything related to this article.
Niet dat dit alles goedpraat ofzo, maar als dit klopt betekent het wel dat mijn berichten bijvoorbeeld niet inzichtelijk zijn geweest, wat wel fijn is om te weten
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod 29 maart 2024 10:10
Hoeveel shit moet er nog aan het licht komen voordat mensen gaan stoppen met Facebook. Het is het ene schandaal op het andere. Ongelooflijk dat hier niet harder wordt ingegrepen.
darkshadw @Bor29 maart 2024 10:41
Ik denk pas dat mensen ermee stoppen als iedereen elkaar's prive berichten kan zien bijvoorbeeld. Het boeit mensen normaal gesproken niet als het hun leven niet negatief beinvloed.
Verwijderd @darkshadw29 maart 2024 11:42
Wel, hun leven wordt negatief beïnvloed maar ze merken het niet. Dat is het echte probleem. Ze denken dat hun mening vrij is maar is ondertussen zo subtiel bijgestuurd door Facebook dat het al lang niet meer “hun” mening is.
phray @Verwijderd29 maart 2024 11:55
Maar dat geld altijd voor alles. Je mening wordt altijd beïnvloed door je omgeving. Als jij ergens anders geboren zou zijn heb je ook andere normen en waarden.
jaapzb @phray29 maart 2024 12:41
Het verschil is dat facebook geindustrialiseerde persoonlijke propaganda mogelijk heeft gemaakt: de schaal waarop je mensen kan beinvloeden is tegelijkertijd veel preciezer en veel groter geworden.

Hiervoor plakte men bij wijze van propagandaposters op een muur en hoopte dat die gezien zouden worden door mensen die daar door beinvloed werden.

Nu zoeken ze via facebook de mensen op en plaatsen ze precies de posts die inhaken op jouw gevoel, meningen, etc.

[Reactie gewijzigd door jaapzb op 23 juli 2024 06:57]

Cid Highwind @jaapzb29 maart 2024 14:17
En tevens geniepiger. Waar het vroeger duidelijk was dat men zich in een bubbel bevond, dankzij de verzuiling, is dat tegenwoordig heel anders. Facebook doet zich voor als een open, neutraal en transparant platform maar is dat helemaal niet dankzij de werking van allerhande algoritmes die er op gericht zijn je te triggeren en in een gepolariseerde hoek te trekken.
Aldy @Cid Highwind29 maart 2024 16:56
Dat komt natuurlijk omdat die zuil vroeger één mening verkondigde. Facebook verkondigt meer meningen, afhankelijk van in welke bubbel je zit krijg je de desbetreffende mening. Het lijkt geniepig, maar dat komt alleen maar omdat het niet duidelijk is in welke bubbel jij je begeeft. Als dit ergens bovenin zou verschijnen, dan is zoiets weer wel duidelijk. Maar ja, het staat niet ergens bovenin.
emeralda @jaapzb29 maart 2024 15:44
Religie is ook een vorm van geïndustrialiseerde propaganda. Wat was het eerste boek dat gedrukt werd? En er zijn nog geen Zuckerberg scholen :X
jaapzb @emeralda29 maart 2024 15:57
Klopt, maar ik mis je punt een beetje denk ik?
Verwijderd @phray29 maart 2024 12:08
Klopt dat externe factoren je beïnvloeden, maar Facebook heeft ook toegang tot je intiemste persoonlijke gevoelens en gegevens en gebruikt die (tegen je) in die beïnvloeding.
Nyarlathotep @Verwijderd29 maart 2024 13:29
Als je je 'intiemste gevoelens' deelt met een social media platform: dan ja. Maar als je zo dom bent om dit te doen, interesseren de gevolgen je ook niet.
Tegen stupiditeut bestaat geen medicijn.
JakkoFourEyes @Nyarlathotep29 maart 2024 13:48
Je mag toch verwachten dat privé berichten in Messenger niet door anderen ingelezen wordt.
memphis @Bor29 maart 2024 11:05
In de basis is Facebook gewoon een zeer goed communicatiemiddel, het is het beleid erachter en het personeel dat erin mee gaat dat het rot maakt.
Vuvuzela @memphis29 maart 2024 13:25
Maar je beoordeeld Facebook toch als geheel? Anders kan je dat ook over wapens zeggen, goed middel om jezelf te beschermen maar...
memphis @Vuvuzela29 maart 2024 14:31
Natuurlijk kan je stoppen met Facebook (daar waarop ik reageerde) maar stopt daarmee het hamsteren van je prive gegevens? Daar is 1 duidelijke NEE op. Dagelijks zijn hackers, virussen en bots maar ook gewone tech- en marketing bedrijven bezig met het hamsteren en verkopen van gegevens en of dat verder gaat dan alleen algemene statistieken heb jij nooit zicht op dan alleen dat wat in het nieuws komt. Het enige om het echt te stoppen is een kniptang in je internetverbinding te zetten maar helaas stopt het daarbij niet. Je gegevens staan ook bij de overheid, zorg en alle winkels waarbij je aankopen hebt gedaan opgeslagen en dus nog steeds hack/verhandelbaar.
Moet je dan daarom stoppen met een medium waarmee je makkelijk en vaker contact hebt met familie en vrienden?
sigmundfreund @Bor29 maart 2024 10:19
Je zal je verbazen hoe weinig mensen zoiets boeit. Dit zal pas veranderen als het echt een cruciale massa raakt met directe impact, en dan moet het nog sneeuwballen naar de rest.
Vicje @sigmundfreund29 maart 2024 10:49
Ik denk zelf dat dat komt omdat het voor veel mensen zo ongrijpbaar is. Kom je aan het salaris, iets rond de woonomgeving of dat soort dingen, ja, dan hoor je mensen al snel. Maar bij dit soort digitale dingen voelen mensen meer bij wat die omgeving of dienst hen brengt of oplevert, dan dat ze iets voelen bij het schandaal zelf.
SpoekGTi @Vicje29 maart 2024 11:11
Niet alleen digitale dingen, ook gewoon ver van mijn bed show dingen. Mensen die hier schermen ik doe alles aan het klimaat voor mijn kinderen dus hebben we 2 elektrische auto’s maar die mensen vergeten even misschien wel hoeveel kinderen er in de kobalt en lithium mijnen moeten werken voor de toekomst van hun kroost he
The-Priest-NL @SpoekGTi29 maart 2024 12:04
Dan hadden ze beter de keus kunnen maken om geen nageslacht te produceren.
SpoekGTi @The-Priest-NL29 maart 2024 13:19
De mensen hier of de
Mensen daar?
The-Priest-NL @SpoekGTi31 maart 2024 14:46
De mensen hier
Derper @Vicje29 maart 2024 20:57
Ja. We voeren iets in op een apparaat maar wat dat apparaat nou eigenlijk doet, geen idee. De techniek ontgaat mensen. Heel begrijpelijk wel.

Wat heel erg helpt, in ons geval, is Adguard (of pi-hole oid) installeren. Dit kan laten zien hoevaak er een tracker of ad wordt aangeroepen om te laten zien aan de gebruiker. Na 1 dag was mijn vriendin vooral onder de indruk van het verschil tussen haar 'calls' op mobiel en mijne (zij 7000, ik net 3000).
Zo werd het voor haar iets inzichtelijker. Tuurlijk scheelt het wat voor info er getoond of opgevraagd wordt maar uberhaubt het verschil in "hoeveel zij in de gaten werd gehouden" tov van mij was voor haar iets om over na te denken.
Ze had nog wel wat te klagen over dingen die niet werkte, nou die calls kan je per device toelaten dus dat komt goed. Vooral blij dat er minder reclame te zien was online.
paltenburg @sigmundfreund29 maart 2024 11:24
Ja ik heb het zelf ook, als ik Mark Zuckerberg dan weer zie bij Lex Fridman denk ik "Owja hij komt toch wel sympatiek over, zo erg zal het tegenwoordig vast niet meer zijn met Meta."
Jim80 @Bor29 maart 2024 10:19
Er is nog heel veel plaats in de beerput... Jan Met De Pet en Joe Sixpack interesseert zoiets niet. Zolang ze maar likes krijgen.
moonlander @Bor29 maart 2024 10:27
Niet alleen Meta, maar Netflix is dus net zo erg.
teacup @moonlander29 maart 2024 13:04
Misschien kunnen we het als volgt samenvatten:
ieder bedrijf dat te groot wordt raakt losgezongen van de menselijke maat. Wordt een bedrijf te groot, dan gaan de (financiële) belangen zoveel invloed en druk uitoefenen dat belangen van individuele mensen het onderspit delven.

We hebben wel wat (internationale) checks and balances tegen bijvoorbeeld monopolisme. Komt een bedrijf in die situatie terecht dan is het al behoorlijk groot.

Hele grote bedrijven moeten we gewoon niet willen. Zeker op internationaal vlak zijn er alleen onvoldoende tools om grote multinationals mee in stukken te kunnen hakken.

En ja, worden bedrijven kleiner gehouden dan wordt er misschien wat minder economische waarde gegenereerd. Wat de bedrijven ervoor doen zal meer rekenschap kunnen geven aan wat mensen als product willen. De financiële druk kan minder groot blijven.
CAPSLOCK2000
@Bor29 maart 2024 14:03
Hoeveel shit moet er nog aan het licht komen voordat mensen gaan stoppen met Facebook. Het is het ene schandaal op het andere. Ongelooflijk dat hier niet harder wordt ingegrepen.
Tja, mensen roken, eten ongezond, sporten niet, gokken, drinken, gaan te laat naar bed, doen gevaarlijk in het verkeerd, zijn onbeleefd, vergeetachtig, etc... We weten allemaal best hoe het zou moeten maar we weten ook dat mensen geen robots zijn die altijd de rationele beslissingen nemen. Iedereen heeft wel een paar principiele regels maar niemand kan op alle punten principieel en gedisciplineerd zijn.
Daarom zijn er beperkingen voor zaken als alcohol en gokken. We weten gewoon dat wij mensen daar gevoelig voor zijn en er al heel wat levens verwoest zijn. Rationeel gezien zou niemand ooit alcohol drinken of naar een casino gaan. Toch doen we het al zolang als de mensheid bestaat. Als maatschappij hebben we geaccepteerd dat we er mee om moeten gaan.
De overheid heeft allerlei campagnes om te waarschuwen voor de gevolgen van alcohol, tabak, gokken, etc... Maar een reclamecampagne voeren tegen het grootste reclamebureau van de wereld is nogal lastig.

Van de overheid verwachten we op dit gebied een neutrale, transparante en eerlijke instelling zonder druk of dwang. Meta schaamt zich niet om te liegen, te draaien, te manipuleren en te misleiden en geeft er kapitalen aan uit. Zo kan het dat mensen nog steeds denken dat het allemaal wel meevalt met Meta/Facebook/Whatsapp.

Ik heb weinig sympathie voor mensen die er voor kiezen om diensten van Meta te gebruiken om bv hun verjaardagsfeestje aan te kondigen. Ik heb wel sympathie voor mensen die er voor kiezen om die post toch maar te lezen omdat het ze het sociaal contact erg belangrijk vinden. Als kuddedieren staat sociaal contact nu eenmaal heel hoog op de prioriteitenlijst van de mens. Facebook maakt daar op een smerige manier gebruik van door sociaal contact te koppelen aan het opgeven van je privacy. Deel van de manipulatie is dat ze ons aanpraten dat het onze eigen vrije keuze is en dat de politiek zich er niet mee moet bemoeien.
Helemaal erg is het verhaal dat we onze privacy niet belangrijk vinden omdat we onze verhalen met onze vrienden delen. Facebook maakt daarvan dat privacy hetzelfde is als geheimhouding, en zodra je je geheim met één iemand deelt het geen geheim meer is en je dus je privacy opgeeft.

Dat moet je eens voor de rechter proberen "Nee, dit is geen staatsgeheim want ik de informatie aan het Russische leger gegeven en het is dus niet meer geheim."

Ik ben niet blij met mensen die er voor kiezen om Facebook te gebruiken maar ik neem ze niet meer kwalijk dan mensen die verslaafd zijn aan het een of het ander. Ik kan heel boos worden op de junk die mijn fiets steelt maar dat gaat de wereld niet veranderen. De junk zou vast liever iets anders doen dan mijn fiets stelen. Ik zal me nog steeds heel boos voelen en de junk uitschelden maar dat heeft niet meer zin dan iemand met een gebroken been uitschelden in de verwachting dat het been daar van geneest. Gaat niet gebeuren. Je kan voorkomen dat mensen vallen en als het toch gebeurt kun je ze gips en krukken geven. Maar boos worden heeft dan geen zin meer als het al gebeurd is.


Samenvatting: niet boos zijn op gebruikers, het zijn ook slachtoffers, helpen is belangrijker dan beschuldigen. Laat Facebook/Meta/WA de schuld niet afschuiven op hun slachtoffers.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 23 juli 2024 06:57]

aaradorn @Bor29 maart 2024 10:16
Zolang mijn Oma nog leeft en actief facebook gebruikt zal ik er ook op zitten. Ze is al wel 82 dus zo lang zal ze er geen gebruik meer van maken en dan kan ik ook eindelijk van dat troep platform af.

Waarom specifiek facebook? Zodat ze mij gemakkelijk kan herkennen, ze post al jaren fotos en het is haar meest gebruikte app om te chatten met haar eigen vrienden, al zijn er niet heel veel meer van over door de leeftijd.
PdeBie @aaradorn29 maart 2024 10:55
Zolang mijn Oma nog leeft en actief facebook gebruikt zal ik er ook op zitten.
Je kan ook op visite gaan op zondag? ;)
/s
aaradorn @PdeBie29 maart 2024 11:03
If only, wonen 3 uur van elkaar af, in Nederland, beetje de uiterste hoekjes opgezocht haha
SpoekGTi @aaradorn29 maart 2024 11:08
Zoveel alternatieven dan Facebook zeker als je ze toch niet per direct hoeft te bezoeken

Whatsapp videobellen
FaceTime
Hell installeer MSN voor de corporate wereld jazeker teams werkt ook goed.
Bel gewoon, dat kan ook nog hè met die dingen.
Marve79 @SpoekGTi29 maart 2024 11:23
Yep idd, maar mensen zijn te verslaafd. Wat er ook gebeurt iedereen heeft wel een goed excuus waarom zij echt niet zonder Facebook kunnen. Je privéberichten die op straat liggen zou toch de druppel moeten zijn maar dat is het niet. Ik denk dat het nog veel en veel erger kan dan dat en mensen dan nog altijd zullen blijven.

Het is gewoon extreem verslavend en zo is het ook bewust ontwikkeld.
aaradorn @SpoekGTi29 maart 2024 12:03
Ze is 82, het kostte al heel wat moeite om haar op facebook te krijgen. Ze heeft een iPad en ik alleen android. Ik ga er niet meer aan beginnen.

Bellen kan ook wel maar hoe kan ze dan de fotos laten zien? Ik laat haar lekker op facebook zitten, niet te moeilijk meer maken voor haar.
TheVivaldi @aaradorn29 maart 2024 11:42
Gemiddelde tweaker be like: 3 uur is niks, in Amerika is dat een gemiddeld boodschappenuitje. :P :+
Qin @TheVivaldi29 maart 2024 18:44
Dan word een dubbel deur koelkast een goede investering.
Verwijderd @aaradorn29 maart 2024 10:42
Mijn oma van 98 gebruikt het nog dagelijks, dus je kan er nog wel een paar jaar aan vast zitten :+
WhatsappHack
@bursche29 maart 2024 23:22
Precies! Die ouwe lekker laten werken op d'r oude dag. God forbid dat ze een medium gebruikt waarbij ze meteen alle door haar geliefde familieleden met één klik kan bereiken en zaken van hen geaggregeerd kan zien. Nee, gewoon allemaal opbellen die handel! Schor praten zal je.

Kom op - je snapt toch wel dat voor dit soort doeleinden FB juist geschikt is; zeker voor behoorlijk oude mensen? Dat is ook vrij onschuldig qua privacy. Ja Oma vindt de op Facebook geposte foto van d'r kinderen op familiedag leuk en comment dat ze trots op ze is - who gives a f*ck.

Facebook heeft gewoon usecases. Facebook kan voor een aantal zaken best handig zijn. De manier waarop je ermee omgaat en wat je o.a. deelt, doet en uitwisselt is wat het grote verschil maakt of het werkelijk een bedreiging voor je privacy is of niet zo heul gek veel boeit.
bursche @WhatsappHack30 maart 2024 09:43
Dit noemen we bespelen van het publiek en je fietst er ook meteen een vals dillema in.
Het gaat er in deze kwestie niet om de oma, maar om de kleinzoon. Hij kiest ervoor om geen FB meer te willen gebruiken omdat het een crimineel bedrijf is met een weerzinwekkende staat van dienst die ik niet eens meer op hoeft te noemen. Dat is een logische keuze. Als hierdoor een klein ongemak ontstaat bij een ander, in dit geval de oma, omdat zij nu niet meer haar kleinzoon op dit medium kan bereiken, dan zijn er tig alternatieven. Bellen, videobellen, Signal gebruiken, allemaal afhankelijk van wat de kleinzoon verkiest als wenselijk medium. Ook oma zal zich hierop prima aanpassen.
spokje @Bor29 maart 2024 11:38
WhatsApp al verwijderd?
JakkoFourEyes @spokje29 maart 2024 13:56
Gelukkig kan Facebook (voor zover we weten) niet zomaar bij je WhatsApp berichten doordat ze hetzelfde encryptieprotocol als die van Signal gebruiken, dus dat scheelt al heel erg.
spokje @JakkoFourEyes29 maart 2024 15:18
Ehhh, ja. Zeggen ze.

Facebook's track record werkt niet echt in hun voordeel.

[Reactie gewijzigd door spokje op 23 juli 2024 06:57]

JakkoFourEyes @spokje29 maart 2024 15:52
Zeker waar.
magnifor @JakkoFourEyes29 maart 2024 19:18
Facebook kan zeker wel bij je berichten, als jij in een chat in Whatsapp een bericht markeert als ongewenst dan worden automatisch de laatste 5 berichten uit die conversatie doorgestuurd naar Facebook ter beroordeling. Je moet er van uit gaan dat dit soort functionaliteit ook on demand kan wellicht ten laste van overheden etc. E2EE biedt alleen bescherming tijdens de transport van data tussen twee apparaten, zegt weinig over de opslag van data binnen de app.
sfc1971 @Bor29 maart 2024 11:00
Oh? En zeg jij netflix nu op nu blijkt dat zij toegang eisten tot prive berichten?
itaalol @Bor29 maart 2024 11:00
Ik denk persoonlijk dat het de meeste mensen niet eens zoveel interesseert dat hun gegevens gedeeld/gejat kunnen worden of al zijn. Veel mensen hebben er überhaupt ook geen besef van denk ik. Ja er komt wel eens wat van in het nieuws maar mensen lijken toch liever te willen scrollen?
Strebor @Bor29 maart 2024 12:31
En hoe veel shit voordat er eindelijk strafrechtelijk wordt opgetreden tegen Facebook en andere soortgelijke partijen die willens en wetend privacywetten overtreden. Walgelijk vind ik dit.
Bender @Bor29 maart 2024 13:09
Alsof het alleen bij Facebook gebeurt, bij het Nederlandse Fok! (ooit zusje van Tweakers) deed de eigenaar vrolijk mee;

https://www.geenstijl.nl/1272801/muiterij-bij-fok
WhatsappHack
@Bender29 maart 2024 23:26
Ja dat was schandalig, maar een administrator/de eigenaar van de website die iets bekijkt of meerdere third-parties onbeperkte toegang geven tot alle DM's van alle gebruikers op het platform vind ik toch wel een behoorlijk verschilletje.
sn33ky @Bor29 maart 2024 14:46
Iedereen kan zelf actie ondernemen.
Probleem is dat iedereen het blijft gebruiken.
  • Sinds 2012 is mijn facebook account verwijderd. Mis (denk ik) niets, omdat ik ook niet weet wat ik mis 😉
  • Alles van facebook,en meer wordt geblokkeerd op alle devices door middel van Adguard (AdGuard advertentieblokkeerder applicaties, Adguard Home Server, en Adguard DNS dienst.)
D-Day @Bor29 maart 2024 15:01
Nooit mee begonnen en ik mis er niks mee. Behalve veel infozooi en geldingsstress.
Nimac91 @Bor29 maart 2024 15:08
Ik denk dat het hier meer een bijkomst is van een social netwerk zijn. Je deelt imers alleen maar persoonsgegevens bij het gebruik van zo'n platform. Dus het is ook heel makkelijk om bij een fout gelijk bestempeld worden met een schandaal. Je maakt geen kleine fouten meer als je 2 miljard gebruikers hebt die hun prive gegevens delen op jou website.

Maar het antwoord zit daar dus ook in. Mensen kunnen niet stoppen op de grootste platform op aarde. Meta heeft links om of rechtsom het complete westen in hun handen. Whatsapp, Instagram en anders Facebook en Messenger wel. Threads zou ook wel eens Twitter kunnen overnemen als populairste als er meer functies komen en het meer geintegreerd wordt met Insta. Dus hoe ga je als mens stoppen bij Meta als al jouw contacten daar zitten.

Ik wilde na de eerste schandalen al naar Telegram maar hoe? Al mijn contacten en die van jullie ook zitten op Whatsapp. Tegenwoordig blijkt ook Telegram niet betrouwbaar dus is er uberhaubt een goed alternatief te vinden? Het gaat overal wel mis.

[Reactie gewijzigd door Nimac91 op 23 juli 2024 06:57]

gfive @Bor29 maart 2024 18:14
Als je bedenkt hoe extreem veel facebook hier in de usa gebruikt wordt!!! Men denkt echt dat facebook het internet is, niet begrijpen dat hun bedrijf zo slecht vindbaar is online. Want ze delen zo veel….
pgerrits 29 maart 2024 10:09
Nou maar dit kan je niet alleen Facebook aanrekenen. Dat je dit vraagt, wil en gebruitk als Netflix zijnde is zeer kwalijk.

Wat moet je er eigenlijk mee? Die berichten parsen op het woord netflix? En dan zo sentiment meten oid?
ErikT738 @pgerrits29 maart 2024 10:11
Wat moet je er eigenlijk mee? Die berichten parsen op het woord netflix? En dan zo sentiment meten oid?
Mogelijk er achter komen wat voor genre iemand aanspreekt en die content laten zien in de gepersonaliseerde marketing.
loki504
@ErikT73829 maart 2024 10:34
Dan is vragen om die genre bij het maken van een account of in de app aanpassen lijkt mij een betere manier. Of gewoon op basis van wat die persoon kijkt. Dat houden ze immers ook al bij.
ErikT738 @loki50429 maart 2024 11:25
Dit zou dan vooral nuttig zijn voor mensen zijn die nog geen klant zijn.
loki504
@ErikT73829 maart 2024 11:30
want elk jaar vragen zijn deze gernes nog steeds de gernes die je wilt kijken? of kijk je liever naar iets anders? of in het menu de mogelijk tot veranderen is ook nog steeds een optie. of een afdeling stap uit je comfort zone en laat daar een paar nieuwe dingen zien.
Lord Anubis @loki50429 maart 2024 18:17
Daar hebben nieuwe aangemelden niet zo veel zin en tijd voor. Die willen zo snel mogelijk een film zien.

Via SM kom je dan veel meer te weten; denk ook dat ze koppelingen tussen beide accounts zoeken.

Vind het inderdaad schande en inbreuk op iemands privacy. Gelukkig heb ik na drie keer een proefperiode Netflix eraf gegooid.

Ze hebben geen The 12 Monkeys serie of andere oudere series die steen goed waren.
killercow @pgerrits29 maart 2024 10:17
Mogelijk zien wie er accounts deelt?
downtime @pgerrits29 maart 2024 10:51
Nou maar dit kan je niet alleen Facebook aanrekenen. Dat je dit vraagt, wil en gebruitk als Netflix zijnde is zeer kwalijk.
Je bedoelt: Wie is erger? De junk of zijn dealer?
JakkoFourEyes @downtime29 maart 2024 13:53
Deze vergelijking gaat een beetje scheef imo. De reden dat iemand een verslaafd raakt kan allerlei oorzaken hebben waar ze zelf weinig tot geen controle over hebben (verslavingsgevoelig, depressie willen verlichten, groepsdruk etc), waardoor deze vergelijking haast verantwoordelijkheid bij Netflix lijkt weg te halen.

Dat is gewoon niet het geval bij Netflix hier. Die doet dit willens en wetens met volledige controle.
downtime @JakkoFourEyes29 maart 2024 14:02
True. Analogieën lopen meestal snel stuk als je er teveel over nadenkt.
downtime @pgerrits29 maart 2024 10:48
Sentiment meten lijkt me geen slechte. Als een nieuwe serie uitkomt (of aangekondigd is) meten hoe vaak, hoe snel en met hoeveel mensen de titel wordt gedeeld, en welke positieve of negatieve woorden ermee geassocieerd worden. Op die manier kun je onderzoeken hoeveel animo er is en wat je nog aan promotie moet doen.
Limbeckx 29 maart 2024 10:28
Het is elke keer hetzelfde. Elke keer. Al deze bedrijven gaan door met hun acties totdat de overheid ze zo hard op de vingers tikt dat het meer pijn doet dan het missen van de inkomsten die ze met deze praktijk binnenharken. Er is geen andere manier om dit te verhelpen dan door keihard af te straffen. Zowel Facebook als Netflix en die meneer Hastings zou 10 jaar geen board, C level of adviseursrol mogen hebben binnen een bedrijf met meer dan 50 miljoen omzet.
Alxndr @Limbeckx29 maart 2024 10:47
Waarom 50 miljoen? Gewoon nergens!

Wat mij betreft zou zo iemand gewoon strafrechtelijk vervolgd moeten worden en op persoonlijke titel boetes moeten krijgen. Nu vliegt zo'n persoon er in het ergste geval uit... met een riante bonus waar normale mensen een heel leven voor moeten werken.
Marcel Br @Alxndr29 maart 2024 11:44
Geen boetes, onvoorwaardelijke gevangenisstraf. En dan tussen de gewone gevangenen.
laptopleon @Limbeckx29 maart 2024 11:09
Je hoeft maar naar de Nederlandse actualiteit te kijken om te zien hoe mega-bedrijven de overheid in hun macht hebben. ASML, KLM, Shell, Schiphol, allemaal ook weer deze week in het nieuws omdat ze voor tientallen tot honderden miljoenen geen accijns op kerosine of andere belasting willen betalen, extra subsidie of risicoloze leningen en dergelijke willen en meestal nog hun zin krijgen ook.

Steeds weer met als reden dat ze zoveel werkgelegenheid opleveren. Tegelijkertijd halen we al 50 jaar massaal gastarbeiders naar Nederland. O, sorry, arbeidsmigranten heet dat nu.
Limbeckx @laptopleon29 maart 2024 12:33
Het probleem is niet arbeidsmigratie het probleem is dat de multinationals mensen zoeken om uit te buiten. ASML wellicht niet persee omdat ze hoog opgeleid personeel nodig hebben maar voor de meeste multinationals is het een race naar de bodem
laptopleon @Limbeckx29 maart 2024 13:25
Voor ASML net zo goed, want dat concurreert met andere hightech bedrijven. Dat die concurrenten niet per se in Nederland zitten maakt weinig uit: Uiteindelijk kijkt de expat-werknemer vooral naar hoeveel hij er onderaan de streep aan over houdt. Fikse korting op je inkomstenbelasting of extra hypotheekrente-aftrek maakt dan een hoop uit. Geeft Nederland dat niet en Duitsland of Frankrijk wel, dan wordt Nederland dus tegen haar buren uitgespeeld.

Dit gebeurt overigens op allerlei gebied, bijvoorbeeld ook met subsidie op vliegmaatschappijen, wapenindustrie, scheepsbouw etc.

Meest bijzondere hierbij is dat we tegelijkertijd samen in één EU zitten maar nog liever miljarden verbranden dan KLM een beetje proportioneel te laten krimpen, wat eigenlijk alleen maar voordelen zou hebben, ook voor de buurlanden, milieu, schatkist etc.
Gekke Ur 29 maart 2024 10:13
Hold up! Facebook heeft een api die derden toegang verleent tot de prive berichten van gebruikers?!
Z80 @Gekke Ur29 maart 2024 10:26
Dit is toch reeds bekend? Tijdens het facebook analytica schandaal kwam dit al naar buiten.
Vervolgens is het in een ander jasje gegoten. Maar de dat was, en is waarschijnlijk nog steeds beschikbaar voor wie genoeg betaald.
The Zep Man
@Gekke Ur29 maart 2024 10:29
Niet zo'n hold up als dat je denkt, gezien het gedrag van Facebook in het verleden.

Als de gelegenheid om geld te verkrijgen groter is dan het risico om geld te verliezen, dan kiest Facebook voor meer geld verkrijgen.

"Gebruikersbelangen" en "wet- en regelgeving" noem ik niet. Het eerste noem ik niet omdat het geen factor is in de balans. Het tweede noem ik niet omdat het inherent onderdeel is van de afweging, en niets meer dan dat.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 06:57]

lalilaloe 29 maart 2024 10:10
Dat overeenkomsten zoals deze volgens Meta gebruikelijk zijn roept wel vragen op. Met welke partijen wordt er nog meer data gedeeld.
WhatsappHack
@lalilaloe29 maart 2024 23:16
Dacht precies hetzelfde. Als dit gebruikelijk is, welke partijen hebben dan allemaal toegang tot de privéberichten (ook van non-Netflixgebruikers dus) en waarom is dat niet helder gecommuniceerd? Gebeurt dat enkel in de VS of ook binnen bijv. een land als Nederland? Indien dat laatste ben ik benieuwd wat de ACM hier van vindt, want volgens mij is dat zelfs in combinatie met de extreem brede Privacy Policy van Facebook *niet* legaal.
Woodsnaps 29 maart 2024 10:11
Nu dit, vorige week nog dat Facebook API calls van Snapchat omleidde en doelbewust afluisterde…

Ik hoop dat hier niet licht aan getild wordt. Het wordt tijd dat niet meer boetes aan bedrijven worden uitgedeeld maar dat de mensen die de leiding hierover namen persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld, want dit soort dingen lopen de laatste 15 jaat altijd af met sissers.
Dr. Prozac @Woodsnaps29 maart 2024 11:50
Ik hoop dat hier niet licht aan getild wordt. Het wordt tijd dat niet meer boetes aan bedrijven worden uitgedeeld maar dat de mensen die de leiding hierover namen persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld
Mogelijk kan Meta/Facebook de straf afkopen door justitie/regering toegang te geven tot een api...
MrFax @Dr. Prozac29 maart 2024 12:35
Maar tegenwoordig (sinds kort) zijn FB berichten end-to-end versleuteld toch? Dus hoe kan een API alsnog toegang hebben tot priveberichten? Dan is die API al direct een MITM en is er van end-to-end geen sprake meer.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 06:57]

theduke1989 @Woodsnaps29 maart 2024 12:26
TikTok is Chinees dus moeten ze het verkopen aan USA. Maar meta doet veel gekkere dingen, en dat wordt later altijd in de doofpot gegooid.
dasiro @theduke198929 maart 2024 12:35
Ze hebben dan ook volledig wettelijk geregeld dat ze mits de juiste procedures volledig inzicht hebben in de data van dit soort binnenlandse bedrijven en bijgevolg alle gebruikers wereldwijd.
lb2001 29 maart 2024 11:27
Dus, privé berichten worden inzichtelijk gemaakt voor derden? Nou kon je op FB en al die aangesloten platforms wel stellen dat privacy slechts een illusie was, maar dit gaat wel erg ver. Mag hopen dat die suikerberg en consorten goed aangepakt wordt voor deze trucjes.

Scheelt dat ik A) weinig via FB chat en B) wat ik daar zeg mij niet veel zal uithalen als dat uitlekt, maar het principe geldt nog steeds: privéberichten horen gewoon privé te blijven.
Nick v D 29 maart 2024 10:16
Wacht even....
Is Meta ook niet het bedrijf achter WhatsApp tegenwoordig? :|
Tsunami @Nick v D29 maart 2024 10:43
Tegenwoordig? Facebook heeft WhatsApp al in 2014 overgenomen :)
Zwarte_os @Nick v D29 maart 2024 10:51
Goed nieuws: https://www.wired.com/sto...teroperability-messaging/
spokje @Zwarte_os29 maart 2024 11:52
Ik snap niet waarom je op 0 wordt gemod. Dit is eigenlijk toch precies wat we nodig hebben om eindelijk een bedrijf als Meta volledig de deur uit te doen.
Alxndr @Nick v D29 maart 2024 10:56
Tegenwoordig.... Al tien jaar bedoel je?

Maar dan nog, suggereren dat de Facebook API ook voor Whatsapp zou gelden en ze die berichten dus ook mee zouden kunnen lezen gaat wel erg ver.
killercow @Nick v D29 maart 2024 10:18
Welkom op Signal :)
Nick v D @killercow29 maart 2024 10:23
Ja mee eens. Maar het is wel een dingetje om vrienden en familie daarop te krijgen.
evilution @Nick v D29 maart 2024 10:42
Of collega's en zakenrelaties. WA is de facto de communicatiestandaard.
TheVivaldi @evilution29 maart 2024 11:44
Helaas wel, ja. Daarom is Delta Chat mijns inziens een mooi alternatief, omdat je dan kunt chatten op basis van je e-mailadres. En ieder ander die het installeert hoeft ook alleen maar in te loggen met zijn/haar inloggegevens van de e-mailprovider. En toch zijn alle chats standaard versleuteld.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 06:57]

spokje @killercow29 maart 2024 11:39
Nieuwe Tinder match - > ga je uiteindelijk nrs uitwisselen, moet je eerst zeker Signal installeren 🙈 Dat is het enige wat me nog tegenhoudt.
Tsunami @spokje29 maart 2024 16:16
Je hoeft Signal maar een keer te installeren :)
AW_Bos 29 maart 2024 10:16
Eigenlijk wordt het gewoon eens tijd dat ook de EU eens gaat bemoeien met Facebook. Meta lapt nog steeds de Digital Services Act aan hun laars met die spam en scam-advertenties die zij exploiteren. Ik kan bijna een kwartetspel beginnen met alle namen van BN'ers die hier in misbruikt worden.

Geloof het of niet, maar X doet het beter dan Meta :X

[Reactie gewijzigd door AW_Bos op 23 juli 2024 06:57]

Eusebius @AW_Bos29 maart 2024 10:23
Heb een paar keer een nep-ad gerapporteerd. En elke keer afgewezen omdat het valide ads waren. Nou ja, Hyves en ICQ staan al te trappelen van ongeduld in de Kast Van Voorbije Platforms voor de nieuwkomer Facebook
Alxndr @AW_Bos29 maart 2024 10:49
Gewoon eens tijd? Hoeveel zaken heeft de EU sinds Facebook bestaat behandeld? Het zo mij verbazen als het aantal niet dichter bij 100 dan bij 10 ligt.

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