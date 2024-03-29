Rechter: AIVD bestempelde IT'er ten onrechte als staatsgevaarlijk

De rechtbank in Den Haag heeft het inreisverbod van een IT'er ingetrokken, die ten onrechte door de AIVD was aangemerkt als staatsgevaarlijk. Op basis van die aanduiding legde de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een inreisverbod van twintig jaar op.

Begin februari kregen de eisers gelijk van de rechtbank, blijkt uit de op donderdag gepubliceerde uitspraak. Volgens de AIVD zou de eiser betrokken zijn geweest bij een 'statelijke hackergroep die spionagecampagnes uitvoert tegen landen en intergouvernementele organisaties'. De IT'er zou voor die groep malware hebben ontwikkeld. Daarom vond de AIVD dat hij een gevaar was voor de nationale veiligheid van Nederland.

Op basis van dit bericht legde de staatssecretaris de man een inreisverbod van twintig jaar op en trok de verblijfvergunningen van zijn partner en hun minderjarige zoon in. Die verblijfvergunningen waren afhankelijk van de verblijfsstatus van de IT'er en konden daarom worden ingetrokken.

In 2022 ging de IT'er samen met zijn gezin in beroep tegen de besluiten. Hij vond dat de oplegging van het inreisverbod onvoldoende onderbouwd was. Daarnaast wist hij niet dat door hem verrichte activiteiten en gemaakte software gebruikt werden door de hackergroep. De rechter ging hierin mee en oordeelde dat het ambtsbericht 'te veel vragen oproept'. Zo werd niet beschreven om wat voor spionageactiviteiten het ging, om wat voor malware het gaat en in hoeverre de verdachte op de hoogte was van het gebruik van zijn werk door de groep.

Het is nog niet bekend of de staatssecretaris in beroep gaat tegen de uitspraak.