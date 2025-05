Tweede Kamer: AIVD moet bedrijven sneller kunnen waarschuwen over aanval

De Nederlandse geheime dienst AIVD moet bedrijven eerder kunnen waarschuwen voor een mogelijke cyberaanval. Dat staat in een voorstel dat een meerderheid van de Tweede Kamer steunt.

"Je wil dat als de diensten zien dat er ergens een hackaanval wordt voorbereid, ze à la minute een bedrijf kunnen informeren", zegt VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski tegenover RTL Nieuws. Op dit moment deelt de AIVD dergelijke informatie vooral met het Nationaal Cyber Security Centrum, dat de informatie weer doorgeeft aan mogelijke doelwitten. Wat Rajkowski betreft komt informatie daardoor nu te laat en te algemeen binnen. Met een nieuw voorstel wil ze daar wat aan doen.

De AIVD kan wel sneller en gedetailleerdere informatie delen, maar doet dat vaak alleen met mensen die door hen gescreend zijn. Tijdens zo'n screening onderzoekt de AIVD voornamelijk of mensen dingen hebben gedaan waardoor ze chantabel zijn. Rajkowski stelt voor dat bedrijven, zeker in de hightechindustrie, die volgens haar vaak doelwit zijn van aanvallen, minstens één werknemer in dienst nemen die door de AIVD gescreend is. Deze werknemer kan dan fungeren als een vertrouwd contactpersoon voor de inlichtingendiensten.

Wat het Kamerlid betreft moet het kabinet ervoor zorgen dat er een samenwerking tussen het bedrijfsleven en de AIVD komt waarbij specifieke dreigingsinformatie snel kan worden gedeeld. "Dit hebben we in Nederland nog niet gedaan op dit niveau. Het kan dan ook dat je iets prijsgeeft over waar de informatie vandaan komt. Het is kwetsbaar en daarom is de screening noodzakelijk. En het helpt onze digitale deuren op slot te zetten", zegt Rajkowski.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel, al willen diverse Kamerleden nog wel weten of dit ook uitvoerbaar is. De AIVD zelf vindt het voorstel het onderzoeken waard, zegt een woordvoerder in het Financieele Dagblad. "Ook voor de AIVD is het van belang om bedrijven snel en efficiënt te beschermen en daarmee hun weerbaarheid te verhogen."