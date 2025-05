Computest: een op de drie zakelijke webapplicaties bevat ernstige kwetsbaarheid

Bijna een op de drie zakelijke webapplicaties bevat een belangrijke of kritieke kwetsbaarheid die directe aandacht vereist. Dat blijkt uit onderzoek van beveiligingsbedrijf Computest Security. Vooral verouderde software is een oorzaak.

Computest Security baseert zich op een analyse van de resultaten van ruim driehonderd securitytests die het bedrijf gedurende een jaar uitvoerde op webapplicaties van verschillende organisaties. Daaruit blijkt dat een applicatie gemiddeld twaalf kwetsbaarheden bevat. Bijna een derde daarvan is een belangrijke of kritieke kwetsbaarheid, die grote impact kunnen hebben op organisaties.

Bij 32 procent van de tests werden cross-sitescriptingkwetsbaarheden gevonden. Daarmee kan een aanvaller kwaadaardige code injecteren in de webapplicatie, die wordt uitgevoerd als iemand de applicatie gebruikt. Aanvallers kunnen zo gevoelige data stelen of gebruikers ongemerkt doorsturen naar een malafide website. In bijna zestig procent van de gevallen kon de kwetsbaarheid misbruikt worden zonder dat er een account voor de webapplicatie nodig was.

Ook werden bij bijna dertig procent van de webapplicaties kwetsbaarheden in het autorisatiemechanisme gevonden. In die gevallen wordt niet op de juiste wijze gecontroleerd of de ingelogde gebruiker het recht heeft om een gevraagde functionaliteit te gebruiken. Bij 34 procent liet ook de beveiliging van de authenticatie te wensen over. Bij krap een op de vijf werd nog geen gebruik gemaakt van multifactorauthenticatie of was deze niet juist geïmplementeerd.

De kwetsbaarheden worden vooral veroorzaakt door het gebruik van verouderde software, het niet doorvoeren van benodigde updates en het ontbreken van sterke authenticatieoplossingen, zegt Computest. Het bedrijf adviseert organisaties om alleen software te kopen of te ontwikkelen die ontworpen is volgens het secure-by-designprincipe. Ook wordt aangeraden om in gebruik genomen software regelmatig te testen op kwetsbaarheden, sterke authenticatietools in te zetten en om updates direct te installeren als deze worden aangeboden.