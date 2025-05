Supermarktketen Dirk rust winkelpersoneel uit met bodycams

De Nederlandse supermarktketen Dirk gaat een deel van zijn winkelpersoneel voorzien van een bodycam nadat de betrokkenen daarvoor zijn getraind. De camera's kunnen in dreigende situaties ingeschakeld worden en nemen dan zowel beeld als geluid op.

De bodycams die het voormalige Dirk van den Broek gebruikt, zijn voorzien van een extern scherm. Volgens de keten werkt het de-escalerend als mensen geconfronteerd worden met hun eigen gedrag. Medewerkers zetten de camera's in principe alleen aan als er een 'gespannen of dreigende' situatie ontstaat. Op zo'n moment moet de medewerker kenbaar maken dat de camera is ingeschakeld en verschijnt het opgenomen beeld op het externe scherm. Dirk zegt dat opgenomen video's alleen opgeslagen worden als ze 'bijvoorbeeld aan de politie' overhandigd moeten worden.

De supermarktketen hield in 2023 al een pilot met de bodycams. Sindsdien maakt de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens zich zorgen over deze ontwikkeling. Zo citeert NU.nl: "Cameratoezicht is zeer invasief. Dat geldt voor reguliere camera's die aan de muur hangen en des te meer voor bodycams. Die filmen je van heel dichtbij, recht in je gezicht." Dirk heeft met de adoptie van de bodycams zijn privacyverklaring aangepast.