NS start proef met bodycams voor hoofdconducteurs en servicemedewerkers - Update

De NS begint vandaag met een proef waarbij 120 hoofdconducteurs en servicemedewerkers een bodycam dragen. De camera's kunnen 'in lastige situaties' ingeschakeld worden, waarbij zowel beeld als geluid opgenomen wordt. De proef duurt een half jaar.

De betreffende medewerkers hebben zich vrijwillig aangemeld voor de proef, schrijft het spoorwegbedrijf. De camera's worden door conducteurs en andere medewerkers gedragen en zijn een aanvulling op de bodycams die door 700 veiligheidsmedewerkers gedragen worden. De bodycams staan standaard uit en kunnen ingeschakeld worden als een medewerker zich bedreigd voelt of in een andere onprettige situatie verkeert.

In de eerste plaats moeten de camera's een de-escalerend effect hebben. De proef moet uitwijzen of dit het geval is. Volgens de NS kunnen de beelden ook gebruikt worden voor opsporingsdoeleinden; als een medewerker aangifte wil doen tegen een persoon, kunnen de beelden met de politie gedeeld worden.

In een blogpost licht het spoorwegbedrijf toe: "Wij doen er alles aan om de veiligheid van onze collega´s en reizigers te vergroten. Een bodycam werkt de-escalerend en wordt al door veel beroepsgroepen gedragen. Bijkomend voordeel is dat deze camerabeelden gebruikt kunnen worden voor opsporingsdoeleinden en collega´s ondersteunen bij hun aangifte."

Update, 14.10 uur - De NS licht in een statement tegenover Tweakers toe dat de bodycams zoals bij andere bodycams alleen in 'publiekstoegankelijke ruimten zoals treinen en stations' gebruikt mogen worden. De werknemer moet kenbaar maken wanneer de camera ingeschakeld wordt. Als de bodycam gebruikt is, worden beelden 28 dagen versleuteld opgeslagen, tenzij beelden door opsporingsdiensten worden opgevraagd. Verder zegt het vervoersbedrijf dat omstanders in deze opgevraagde beelden onherkenbaar gemaakt worden zodat alleen relevante personen te identificeren zijn.