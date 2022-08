NS start test met in- en uitchecken met fysieke en digitale bankpas

De NS gaat een test uitvoeren op het gebied van inchecken met een bankpas en creditcard. Dit kunnen fysieke passen zijn of digitale, op een smartphone of smartwatch. De test begint op 29 augustus en deelnemers kunnen vanaf dan wellicht voor altijd met de bankpas reizen.

Voorwaarden voor de test zijn wel dat deelnemende reizigers tegen vol tarief en zonder abonnement reizen. Wel krijgen deelnemers tot 1 november een gratis upgrade naar de eerste klas. Een NS-account en OV-chipkaart zijn bij deze vorm van reizen niet betrokken; de kosten van de op die dag gemaakte reizen worden aan het eind van de dag afgeboekt. De proef geldt alleen voor treinreizen met de NS en niet voor zaken als een OV-fiets huren.

Klanten van de banken ABN AMRO, ASN Bank, bunq, ING, Rabobank, RegioBank en SNS komen in aanmerking voor de test. Ook houders van een contactloze creditcard van Mastercard en Visa kunnen meedoen. Buitenlandse contactloze betaalpassen en creditcards van Maestro, V PAY, Mastercard en Visa zijn ook compatibel met de test. Voor het gebruik van een smartphone of smartwatch geldt: als een van de bovengenoemde passen digitaal op de smartphone of smartwatch staat, dan werkt hij met de test.

Om deelnemers te accepteren, staan NS-medewerkers op de stations Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, Utrecht Centraal, Den Bosch en Delft. Daar staan ze van 15 tot en met 22 augustus van 10 uur tot 19 uur. Ze melden deelnemers aan en beantwoorden ook eventuele vragen. Geïnteresseerden kunnen zich alleen via deze weg aanmelden. Alle palen en poorten van de NS zijn compatibel gemaakt met bankpassen en vertonen daarom nu ook het logo van contactloos betalen.

Een belangrijke noot is nog dat de pas waarmee ingecheckt wordt, ook gebruikt moet worden om uit te checken. Als verschillende passen gebruikt worden, geldt dat als twee losse check-ins, ook als de passen gekoppeld zijn aan dezelfde bankrekening. Het aan NS bestede geld gaat niet af van de contactloosbetaallimiet van de gebruiker. Een overzicht van de reizen en de kosten daarvan zal te zien zijn in de OVpay-app en op reisoverzicht.ovpay.nl.

De NS meldt verder dat de test 'in principe' tot 1 november van dit jaar duurt. Tegelijk zegt de vervoerder in de faq dat het 'wel de bedoeling is' dat testdeelnemers na de proef nog steeds in en uit kunnen checken met hun betaalpas.

OVpay, het landelijke innovatieprogramma waarin OV-bedrijven, Translink, de OV-autoriteiten en banken samenwerken, wil uiteindelijk inchecken met een bankpas in al het openbaar vervoer mogelijk maken. Dit is vertraagd tot in elk geval eind 2022.