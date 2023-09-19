NS breidt proef met digitaal ov-fietsslot uit naar 3000 fietsen in Amsterdam

De Nederlandse Spoorwegen breiden de proef uit waarmee ov-fietsen ontgrendeld kunnen worden met een ov-chipkaart. Dat kan vanaf woensdag met alle drieduizend ov-fietsen die op Amsterdamse stations te huren zijn, een groot deel van het totale aantal ov-fietsen in Nederland.

De NS zegt dat de ov-fietsen in de hoofdstad voortaan 'nagenoeg allemaal' kunnen worden ontgrendeld met een elektronisch slot. Het gaat om drieduizend fietsen, verdeeld over de verschillende intercitystations in Amsterdam. De NS heeft het aantal ov-fietsen in Amsterdam woensdag met achthonderd uitgebreid naar dat aantal.

De fietsen blijven hetzelfde, maar krijgen een nieuw slot. Dat slot kan direct worden ontgrendeld met een ov-chipkaart. Voorheen moesten fietshuurders hun kaart laten scannen bij een medewerker op het station. Het ontgrendelen gaat sneller, zegt de NS. Reizigers kunnen hun kaart ook gebruiken om hun fiets onderweg op slot te zetten. Als gebruikers hun fiets vergrendelen op een verhuurlocatie, wordt de huur beëindigd en via de ov-chipkaart in rekening gebracht.

De NS begon in 2019 een proef met een digitaal fietsslot. Die proef is inmiddels uitgebreid naar verschillende nieuwe locaties, maar Amsterdam vertegenwoordigt met drieduizend fietsen verreweg de grootste ontwikkeling in de proef. Daarmee is volgens de spoorwegen 'bijna de helft van de ov-fietsen' voorzien van het nieuwe slot.