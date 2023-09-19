NS breidt proef met digitaal ov-fietsslot uit naar 3000 fietsen in Amsterdam

De Nederlandse Spoorwegen breiden de proef uit waarmee ov-fietsen ontgrendeld kunnen worden met een ov-chipkaart. Dat kan vanaf woensdag met alle drieduizend ov-fietsen die op Amsterdamse stations te huren zijn, een groot deel van het totale aantal ov-fietsen in Nederland.

De NS zegt dat de ov-fietsen in de hoofdstad voortaan 'nagenoeg allemaal' kunnen worden ontgrendeld met een elektronisch slot. Het gaat om drieduizend fietsen, verdeeld over de verschillende intercitystations in Amsterdam. De NS heeft het aantal ov-fietsen in Amsterdam woensdag met achthonderd uitgebreid naar dat aantal.

De fietsen blijven hetzelfde, maar krijgen een nieuw slot. Dat slot kan direct worden ontgrendeld met een ov-chipkaart. Voorheen moesten fietshuurders hun kaart laten scannen bij een medewerker op het station. Het ontgrendelen gaat sneller, zegt de NS. Reizigers kunnen hun kaart ook gebruiken om hun fiets onderweg op slot te zetten. Als gebruikers hun fiets vergrendelen op een verhuurlocatie, wordt de huur beëindigd en via de ov-chipkaart in rekening gebracht.

De NS begon in 2019 een proef met een digitaal fietsslot. Die proef is inmiddels uitgebreid naar verschillende nieuwe locaties, maar Amsterdam vertegenwoordigt met drieduizend fietsen verreweg de grootste ontwikkeling in de proef. Daarmee is volgens de spoorwegen 'bijna de helft van de ov-fietsen' voorzien van het nieuwe slot.

NS-fiets met ov-chipkaartincheckmogelijkheid

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 19-09-2023 18:25 123

19-09-2023 • 18:25

123

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Reacties (123)

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DoubleYouPee 20 september 2023 10:41
Werkt dit dan ook met OV-pay? Want ik gok dat heel veel mensen hun OVchipkaart niet gaan verlengen nadat deze verlopen is
martijnsch @DoubleYouPee20 september 2023 13:54
Helaas niet! Het lijkt er op dat dit ook niet gaat komen. Wel straks met de nieuwe OV-pas, de opvolger van de OV-Chipkaart.
G0atee 19 september 2023 18:50
TLDR: systeem werkt goed, maar zitten nog wat kinderziektes in.

Twee weken geleden twee fietsen getest vanaf Arnhem Centraal. Werkte in eerste instantie super. Echter, aan het einde van de avond ging één van de twee niet meer open en waren we genoodzaakt om samen op de andere naar station te fietsen om de laatste trein te halen.

Spoedservice gebeld, die zeiden dat we een video moesten maken dat het niet open ging en de dag erna opnieuw de klantenservice moesten bellen. Zodoende kregen we volgende dag te horen dat we EUR 50 moesten betalen, wat het eigen risico is dat in de algemene voorwaarden staat. Na aangegeven te hebben wat die dag ervoor is besproken konden we de chatservice proberen op de website.

Deze waren heel vriendelijk en begripvol. We hebben niks hoeven betalen en kregen nog het geld teruggestort van de fiets die na 2 dagen nog ingechecked was. Uiteindelijk is alles dus geregeld, maar wel met wat moeite.
HooksForFeet @G0atee19 september 2023 19:08
Ik moet ergens wel lachen om "systeem werkt goed" gevolgd door een fiets die niet open ging, een telefoontje naar de spoedservice, een rekening van 50 euro, en moeten chatten met de klantenservice om een onterechte rekening niet te hoeven betalen en geld terug te krijgen dat in rekening was gebracht voor een fiets die buiten je schuld om niet terug te brengen was.

[Reactie gewijzigd door HooksForFeet op 23 juli 2024 16:46]

ZwolschBalletje @HooksForFeet19 september 2023 20:27
Jasper van Kuijk legde in zijn column ‘hoe moeilijk kan het zijn?’ haarfijn uit wat er, vanuit een gebruikersperspectief, mis is met dit digitale slot.
Volkskrant column achter paywall hier voor abonnees,
LinkedIn post in het Engels hier

Kort gezegd: een probleem voor NS opgelost, een probleem voor de gebruiker gecreëerd.

[Reactie gewijzigd door ZwolschBalletje op 23 juli 2024 16:46]

tw_gotcha @ZwolschBalletje19 september 2023 23:31
mwa, ik gebruik het al weken zonder problemen. Dus mijn persoonlijke ervaring is positief. het alternatief is een sleuteltje dat je kwijt raakt (het alternatief is niet een perfect systeem, dat bestaat niet).
stuiterveer @tw_gotcha20 september 2023 08:34
het alternatief is een sleuteltje dat je kwijt raakt
Je bedoelt het alternatief is een sleutel waardoor het slot niet hoeft te vertrouwen op een batterij, werkende motor, en meer toegevoegde complexiteit. Niet iedereen raakt de sleutel kwijt, en zo wel dan zijn die kosten gewoon voor de huurder want die had minder lomp moetenn zijn dan. Maar wat als je elektronische slot niet werkt door mankementen?

[Reactie gewijzigd door stuiterveer op 23 juli 2024 16:46]

tw_gotcha @stuiterveer20 september 2023 12:03
alles gaat kapot en neemt in complexiteit toe, klopt. en dat is niet altijd ten goede, daar heb je zeker gelijk in. Wat ik heel makkelijk vind is dat je op een stel fietsen afloopt en gewoon er een pakt zonder te hoeven wachten op een medewerker, en hem gewoon terug brengt waar die stond (of op een ander station met 5 euro toeslag, maar dat kon al geloof ik). Ik vind het super makkelijk. We zijn van trein kaartjes naar strippenkaarten naar pasjes gegaan, toenemende complexiteit, maar we willen niet meer terug vermoed ik.

Ik denk niet dat je een systeem kunt afkeuren op incidenten/anecdotisch bewijs of een journalist die onderzoekt of het mis kan gaan. Dat is wel goed dat dat gebeurd maar daar hang je als bedrijf geen beslissing aan op. Je moet een transparant onderzoek doen naar klant tevredenheid en naar percentages dat het mis gaat en vergeljken met de oude situatie.
De discussie: dit systeem werkt niet want Pietje had er gisterenavond problemen mee is volkomen zinloos.
Aldy @tw_gotcha20 september 2023 14:49
Je hebt gelijk, als je auto op een ochtend opeens niet wil starten, wil dat niet zeggen dat je een auto van een flut merk hebt. Van mij: duimpje omhoog. Goed onderbouwd.
brainsalad @ZwolschBalletje19 september 2023 20:37
De medewerkers van de OV fietsplekken vinden het digitale slot kut omdat het faalt en zij de bagger over hun heen krijgen. Mijn oom, industrieel ontwerper, en ik mechanical engineer, hebben 20 minuten tot vloekend toe op station Heerenveen lopen kloten met digitale sloten. Trein gemist, niet zeker of het slot wel goed dicht is. Risico helemaal verlegd bij de gebruiker, net als de OV chipkaart, ook zo'n faal project.. nee, doe mij maar een mechanisch slot!!!
Jerie @brainsalad19 september 2023 22:02
nee, doe mij maar een mechanisch slot!!!
Wel zo leuk om te picken.
Snippo @Jerie20 september 2023 01:34
Zo'n digitaal slot is natuurlijk ook gewoon mechanisch en dus te kraken. Weliswaar niet via het sleutelgat, maar er zijn genoeg andere manieren (zie LockpickingLawyer).
xFeverr @Snippo20 september 2023 08:03
Die zal hem vast wel weer open krijgen met een klein stukje uit een Red Bull blikje geknipt.
Aldy @brainsalad20 september 2023 14:54
Jaja, jij hebt ook liever dat er een conducteur langskomt om je kaartje te knippen. Oh, en vergeet het perronkaartje niet anders mag je het perron niet op. Jij slingert elke keer ook je auto nog aan?
Alle vooruitgang gaat met vallen en opstaan en als je dat niet vindt hebben we mensen zoals jouw oom niet nodig, want dan blijft alles bij het oude.
brainsalad @Aldy25 september 2023 18:46
Sterker, helemaal geen kaartjes meer.. Luxemburg bewijst dat OV een publieke functie heeft. Waarom een goed design complexer maken? Vertel waarom
IIIIIIIIIIII @HooksForFeet19 september 2023 21:22
Je moet het ook vanuit het perspectief van NS zelf zien. Van wat ik lees is dat alles bij de NS volgens procedure ging en na contact met een mens ervan afgeweken werd ten voordelen van de klant.
HooksForFeet @IIIIIIIIIIII19 september 2023 21:35
Waarom zou ik het vanuit het perspectief van de NS zien? Ik ben de NS toch niet?
theobril @IIIIIIIIIIII19 september 2023 22:23
Dan deugt de procedure toch niet? Moet de klant dan dankbaar zijn dat er van de procedure is afgeweken teneinde haar/hem te geven waar recht op was? Kun je uitleggen waarom je een blijkbaar brakke procedure verdedigt, dwz je van mening bent dat we de casus vanuit het perspectief van de NS met haar incorrecte procedures moeten bekijken?
Osiummaster @HooksForFeet19 september 2023 20:40
Tweakers lijken nooit negatief over iets te zijn hoe slecht het ook werkt. Als ik locked out was en vervolgens nog moest betalen tenzij ik door 20 hoepeltjes sprong om mijn geld terug te krijgen zou ik het nooit meer gebruiken. Het bovenstaande avontuur klinkt echt om te huilen.
TweakerCarlo @HooksForFeet20 september 2023 05:47
Het werkt dus niet goed! Het doet wat het moet doen. Als ie het doet. Oke doei. Tweakers he.
Tintel @HooksForFeet20 september 2023 11:41
Same here.... fiets niet meer bruikbaar en direct de opmerking "u - de klant - moet (meer) betalen"....dat klinkt toch niet echt klantgericht...

"Want dat stond in de algemen voorwaarden" - die trend om alles juridisch gezien vooral een probleem van anderen te maken is echt een hele nare trend.... :|
Blizz @G0atee19 september 2023 20:10
Eigen risico?! Wat een tijdsinvestering zeg, daar ga ik dus niet aan beginnen…
kodak @Blizz19 september 2023 22:32
Ik vermoed dat NS / ovfiets hier de houding heeft dat er genoeg nieuwe klanten bij komen dan door de nadelen vertrekken. Een beetje dezelfde houding als met de ov-chipkaart en later het ovpay. Men beperkt de betekenis van openbaar vervoer en toegankelijkheid selectief tot een kleinere groep om meer winst te hopen te maken, niet om het voor zo veel mogelijk personen toegankelijk te houden of maken.
cptjibberjabber @kodak19 september 2023 22:51
Je wilt OV toch betaalbaar houden? Dan mag jij kiezen, "meer betekenis van openbaar vervoer en toegankelijkheid houden tot een grotere groep" en 20% minder OV in Nederland, of de huidige situatie. Ga jij mensen in buitengebieden vertellen dat er geen bus meer komt omdat Oma een keer in de maand met dubbeltjes wil betalen?

De beste prijs, de beste service en het beste product allemaal tegelijkertijd is onmogelijk. Hoe moeten we het belastinggeld dat beschikbaar is aan OV besteden?
Dauthi @cptjibberjabber20 september 2023 10:40
Door de gigantisch overhead uit de rest van de bureaucratie te halen.

Een grote overheid is een self-fulfilling prophecy.
Neem het toeslagen en subsidie systeem, dat creer je, en dan heb je en meer ambtenaren nodig om te verdelen, en nog meer ambtenaren nodig voor de fraudebestrijding. En dan heb je vanzelf sprekend weer meer ambtenaren nodig het werk van de ambtenaren te controleren.

Terwijl de veel simpelere en goedkopere oplossing is minder belasting heffen in de lage schalen. Heb je ook geen rondpomp, fraudebestrijding en controle circus nodig.
En zo gaat dat voor veel zo niet alle departementen.
De overheid heeft iedere keer steeds meer geld en mensen nodig om hun onnodig gecompliceerde systemen te voeden.
Tintel @Dauthi20 september 2023 11:45
Idd.

Het hele stelsel van toeslagen, kortingen, heffingen en subsidies wordt notabene zodanig aangepast dat men dan ongeveer in dezelfde eind-situatie terecht komt...hoe gek kun je het maken?

Steeds meer controle systemen en steeds meer tijd om bij afwijkingen het proberen goed te krijgen. Steeds meer IT-systemen die ook steeds complexer en duurder worden.
n9iels @Blizz20 september 2023 08:49
N = 1. Ik ken meerdere mensen die dit met volledige tevredenheid gebruiken zonder enig probleem.
HooksForFeet @n9iels20 september 2023 10:40
Eveneens N = 1.
02Sjoerd @G0atee19 september 2023 20:29
Dat is ook mijn ervaring. Goede klantenservice, alleen soms moet je meer pogingen doen tot je iemand hebt die je kan of wilt helpen.

Mijn ervaring met die fietsen is dat hij op een gegeven moment niet meer op slot wilde. Ik kon wel doen alsof hij op slot was, maar hij ging zo weer open. Heb zelf dus liever een met een sleutel.
HooksForFeet 19 september 2023 19:04
Ik verbaas me over de positieve reacties hier. Ik heb er pas eentje in Dordrecht geprobeerd en dat was een regelrechte ramp. Eerst ging hij niet op slot: je kon scannen wat je wilde maar er gebeurde geen moer. Na tien minuten (en zonder te scannen) schoot de ketting van het slot (waarmee je hem om een lantaarnpaal moet leggen) ineens los. Vastgemaakt aan een paal, uiteinde van de ketting in het slot: bleef niet vast zitten.

Uiteindelijk na veel scannen ging hij toch ineens vast. Ik denk dat ik in totaal een kwartier bezig ben geweest om de fiets op slot te zetten en heb meermalen overwogen om hem maar gewoon van het slot te laten en te hopen dat hij niet weg was als ik terug kwam.

Toen ik wel terug kwam ging hij, uiteraard, niet van het slot. Wederom herhaaldelijk scannen zonder resultaat. Na wederom een minuut of 10 schoot de ketting ineens los, maar met hetzelfde probleem: je kon hem niet meer vastzetten in het slot dus hij bungelde er los bij. Ik dacht hem dan maar aan de bagagedrager te binden maar helaas: het wiel was nog geblokkeerd. Na wederom veel scannen heb ik uiteindelijk het wiel losgekregen maar de ketting is nooit meer vastgekomen. De man waarbij ik hem inleverde vertelde nog dat het wel de bedoeling was dat ik die weer in het slot stak. Ik heb gevraagd of hij het voor wilde doen en na enkele pogingen heeft hij de fiets maar apart gezet bij de "te repareren" fietsen.

Tijdens mijn vele scanpogingen kwamen verschillende mensen voorbij die "zeker zo'n nieuw OV-fietsslot?" vroegen, dus blijkbaar was het niet puur dit exemplaar dat kuren vertoonde. Ik hoop dat die kinderziektes er inmiddels toch uit zijn.
Carlos0_0 @HooksForFeet19 september 2023 20:51
Heb je wellicht net een keer pech gehad(wat iedereen kan over komen), ik heb een half jaar in Deventer gewerkt extra.
Ik heb laatste 2 of 3 maanden ook fiets met nieuwe slot gehad, en alle keren werkt die prima zonder problemen.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 23 juli 2024 16:46]

Jerie @Carlos0_019 september 2023 22:05
Ja of 2G/3G/4G of whatever het gebruikt lag er toevallig even (al dan niet lokaal) uit.
AW_Bos
@Jerie19 september 2023 23:13
Die sloten hebben geen mobiele verbinding. Enkel een verbinding in de fietsenstalling via Wifi o.i.d.
Jerie @AW_Bos19 september 2023 23:21
Hoe werken ze als je hem parkeert buiten de fietsenstalling? Via een app en die dan weer via LTE?
AW_Bos
@Jerie19 september 2023 23:50
Nee, hij onthoud gewoon je OV-chipkaart vanaf dat je hem huurt. Geen magic met mobiele verbindingen of app's die iedereen moet hebben. Waarom zou dat wel nodig zijn?

[Reactie gewijzigd door AW_Bos op 23 juli 2024 16:46]

Jerie @AW_Bos20 september 2023 00:57
Omdat de server dan nooit weet wie de fiets heeft geunlocked, tot deze weer terug bij basis is. Misschien willen ze dat niet weten. Maar voor diefstalpreventie is GPS (ik zou zeggen: primair WLAN plaatsbepaling) plus een radio in de vorm van 2G of hoger wel handig.
CyBeR @Jerie20 september 2023 01:25
Omdat de server dan nooit weet wie de fiets heeft geunlocked, tot deze weer terug bij basis is.
Jawel, aangezien er maar één persoon is die dat kan doen: degene die 'm uit de stalling heeft gehaald. Maar dat maakt helemaal niet uit.

Dit is geen "pak ergens willekeurig een geparkeerde fiets"-systeem á la de smart autootjes, dit is een systeem waarbij 1 persoon een fiets huurt bij een stalling en dan betaalt totdat die fiets weer terug is bij de stalling. Dat het slot in de tussentijd onthoudt welke kaart 'm mag openen is alleen maar om te zorgen dat ik er niet met een door jou betaalde fiets vandoor kan gaan.
adebruin @Jerie20 september 2023 09:52
Het probleem met GPS en always online is dat dit een grote impact heeft op de accuduur. Wat je niet wilt is dat de accu leeg raakt tijdens een huursessie. De eerste generatie slimme sloten moeten ontkoppeld worden van de fiets om opgeladen te worden. Deze actie geeft stress op bepaalde delen van het slot, waardoor het niet raadzaam is om het slot honderden keren op te laden.

Het slimme slot maakt alleen verbinding met de backend bij de verhuurlocaties door middel van een draadloze verbinding via een access point op de verhuurlocatie. Om een huursessie te starten of te stoppen moet je binnen de range van het access point zitten. Een mogelijk probleem zou kunnen ontstaan wanneer je net in de range van het ap zit, maar het signaal niet sterk genoeg is. In dit scenario kan een bericht voor het unlocken (starten huursessie) of locken (einde huursessie) problemen geven.

Bij het starten van een huursessie wordt er in het slot een koppeling gemaakt met de ov chipkaart die de huursessie gestart heeft. Zodoende is het mogelijk om "offline" het slot te sluiten en te openen.
nullbyte @HooksForFeet19 september 2023 20:31
Ik gebruik al langer dan een jaar een dergelijke NS fiets 4 keer per week. 1 keer een probleem gehad. Dat was de eerste keer, bleek een gebruikersfout te zijn.
Jerie @nullbyte19 september 2023 22:03
4x per week? Voor dat geld kun je beter een tweedehands fiets kopen plus een stalling à (wat was het) 50 EUR per jaar.
Verwijderd @Jerie19 september 2023 22:24
Nou nou er zijn ook mensen die Apple kopen ipv fatsoenlijke hardware.. Ieder z'n keuze.
Erasmo @Jerie19 september 2023 22:32
Tenzij je door het hele land moet zijn. En als het zakelijk is dan gaat het op de BC van de baas.
Jerie @Erasmo19 september 2023 22:48
Dat is waar, ja.

Wat betreft #2 vind ik wel zo praktisch maar bij ZZP/detacheerder werken ze vaak met een achteraf systeem.
nullbyte @Jerie20 september 2023 18:27
Neuh, business card van de baas.
Verwijderd @nullbyte19 september 2023 22:23
De grootste lawaaien dragen zoals gewoonlijk het minst bij.
jpsch @HooksForFeet19 september 2023 21:46
Klinkt als straks staat de helft in reparatie. Soort VanMoof.
Oeroeg 19 september 2023 18:36
Werd de ov chipkaart niet juist uitgefaseerd?
nieuws: Nederlandse overheid wil ov-chipkaart in 2023 uitgefaseerd hebben

Of kan ik een pinpas tegen zo'n fiets aanhouden?

[Reactie gewijzigd door Oeroeg op 23 juli 2024 16:46]

Blokker_1999
@Oeroeg19 september 2023 18:44
Plannen veranderen. Wat we vandaag zien is dat er vooral mogelijkheden bijkomen om te betalen, zoals direct met bankkaarten betalen. Maar er zal altijd een nood blijven voor aparte kaarten om bepaalde abbonementen op te zetten. Denk maar aan zakelijke gebruikers.
Cowamundo @Blokker_199919 september 2023 19:07
Vergeet vooral toeristen niet, al kunnen sommige de fiets maar beter laten staan.
nullbyte @Oeroeg19 september 2023 20:41
Dat artikel is incompleet:

Drempelloos reizen

De komende jaren gaat het OV-betalen ingrijpend veranderen. De techniek achter de huidige OV-chipkaart wordt eind 2023 uitgefaseerd. Nu staat alle informatie nog op de kaart; straks is dat in een account in de cloud. De reiziger kan dan zelf kiezen hoe hij betaalt: met een contactloze bankpas, OV-chipkaart, smartphone of barcode. Ook hoeft er geen saldo meer te worden geladen; de reis wordt achteraf betaald. Bovendien kan de reiziger real time worden voorzien van informatie over de reis en de kosten. Daardoor wordt het mogelijk om drempelloos te reizen.

Bron: Translink, de organisatie achter de OV-chipkaart
https://www.translink.nl/newspost/jaarverslag-2018
Jerie @nullbyte19 september 2023 22:09
Dus basically rollen ze Flex Basic uit en gebruiken ze meerdere methodes om hetzelfde account nummer te benaderen. Nu nog als ik reis met smartphone komt het direct van rekening (met Google Pay, want tja waarom niet Google nog meer data geven), terwijl OV chip op rekening is. Voor declaraties bij werkgever moet ik dan meerdere indienen en krijg ik weer zo'n "huuuh O.o"
xFeverr @Jerie20 september 2023 08:11
Bijna. Flex Basic is inderdaad ook rijden op rekening, maar bij OV Pay via je bankpas wordt het van die specifieke rekening afgehaald aan het einde van de dag. Er zijn geen accountnummers of wat dan ook nodig.

Voor abonnementshouders, en mensen die het graag willen, komt er een OV Pay-kaart, de vervanger van de OV Chopkaart.
Codeandreams @Oeroeg19 september 2023 18:42
Ja best verwarrend in dat geval.
Carlos0_0 @Oeroeg19 september 2023 20:43
Ja maar er komt een nieuwe pas voor terug, dus helemaal weg gaat die niet.
Die zullen dan voor speciale abonnementen blijven, of voor mensen die niet willen met de pinpas te reizen(anonieme ov kaart bijv).
iAR 19 september 2023 19:09
Ik begrijp niet wie dit slot heeft ontwikkeld en vrij heeft gegeven. Het is echt veel te ingewikkeld. Ik heb blijkbaar ooit een fiets meegenomen zonder dat die geregistreerd was en ik kreeg hem niet meer open. Als ik had geweten dat het ding niet aan mijn ov-pas was gekoppeld had ik hem laten staan en was ik weg gegaan maar ik koos voor de eerlijke weg: driekwartier moeten wachten en vervolgens 5 mensen gesproken hierover. Treinen gemist en te laat op mijn afspraak. Sindsdien gebruik ik ze niet meer, wat een hel.
nullbyte @iAR19 september 2023 20:47
Komkom, ik gebruik al 1,5 jaar dagelijks een dergelijke fiets. En alleen de 1e keer had ik problemen omdat ik niet goed las. Vervolgens nooit meer issues gehad. Je loopt een OV fietsenstalling in, houd een pasje tegen een slot op de juiste plek totdat deze open gaat. En je stapt op en fietst weg. Fiets op slot? Druk 1 keer op het knopje en schuif het slot dicht.

Het is geen rocket science...

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 23 juli 2024 16:46]

nietorigineel @nullbyte20 september 2023 10:06
Precies, zo moeilijk is het niet. Als je hier al de reacties doorgaat en ziet hoeveel mensen proberen hem OP slot te krijgen met de OV-kaart, dan wil iedereen het systeem zonder een letter te lezen kunnen gebruiken. De instructies staan nota bene op de bagagedrager.
enigmafan @nullbyte20 september 2023 10:24
Het is geen rocket science...
Is dat zo? Je heb het slot en een ketting die je ergens omheen kan doen en dan weer in een gat van het slot kan steken.

<rocketscience>
Hoe krijg je de ketting van het slot los?
</rocketscience>

OK, ik weet dat nu en het staat beschreven op de bagagedrager. Maar heel logisch is dat niet.
Carlos0_0 @iAR19 september 2023 20:53
Systeem is super simpel, je kan ze niet eens mee nemen zo maar.
Ze staan op slot dus je moet je pas er tegen houden, dan gaat het slot er pas vanaf.

Er staat meer dan prima duidelijke instructie op het achter zitje, wat een kind op de basisschool nog snapt sorry dat ik het zo zag als het verkeerd over komt.
sanderhgv @iAR19 september 2023 20:37
Was de fiets wel afgesloten toen je hem pakte? Als degene voor je de fiets niet op slot gezet heeft dan ga je de fout in begreep ik.
iAR @sanderhgv20 september 2023 08:01
Hoe is dat mijn probleem? Dat is dus ook al weer een fout wat mij betreft.
brainsalad @iAR19 september 2023 20:57
Precies, die jonge hippe industriële ontwerpers moet je flink kort houden, anders krijg je klote ov sloten en andere onzinnige ontwerpen. De schoorsteen van ontwerpbureau's moeten ook roken nietwaar
MadEgg 19 september 2023 18:27
Ik heb deze sloten afgelopen week bij station Driebergen-Zeist geprobeerd. Werkt best goed en scheelt een sleutel waar ik op moet letten. Vond het wel prettig.

Ik had ook geen medewerker nodig - op het station kan je gewoon een fiets ontgrendelen met je OV-chipkaart. Lekker vlot. Al hadden ouderen er duidelijk wel wat moeite mee.
delphium @MadEgg19 september 2023 18:44
Ja, want ouderen kunnen niet lezen wat er op de bagagedrager staat.
Sorry hoor, maar dit is werkelijk het aller simpelste systeem wat je kunt bedenken. Misschien dat het de eerste keer een beetje gek is, maar als je hier moeite mee blijft hebben, dan is er iets mis met je bovenkamer.

Het is vast het woord "digitaal", dat problemen oproept. Welbeschouwd houd je een stukje plastic tegen een ander stukje plastic, en hoplakee, het werkt. Daarna knopje 1 seconde indrukken en fiets weer op slot! Hoe makkelijk wil je het hebben?
MadEgg @delphium19 september 2023 18:54
Ik heb het nu één keer meegemaakt, en de ouderen in kwestie zagen het ook voor het eerst. Wellicht wennen ze snel, maar ze lopen er niet zo mee weg.

Ik heb aardig geleerd mijn tech savvyness niet op anderen te projecteren. Lezen wat op het bord bij de fietsen staat of gewoon iets proberen is blijkbaar minder aantrekkelijk dan toch een medewerker erbij halen voor sommige mensen. Het zij zo.
lenwar @delphium19 september 2023 18:56
Ik weet niet of je ervaring hebt met sommige ouderen, maar sommigen zijn gewoon erg ongemakkelijk wanneer er iets anders gaat dan dat ze al 60-70 jaar op dezelfde manier doen.
Zeker zodra het ‘digitaal’ wordt is dat vaak eng. Is het reëel? In dit geval niet als ik je beschrijving lees. Beleven ze het zo? Blijkbaar wel.
Vergeet ook niet dat het daadwerkelijk complexer is dan een metalen pennetje in een slot steken en een beetje draaien is. Dat is een handeling zonder knopje, zonder timing, enz.

Het is ook niet zo gek dat ze denken dat digitaal moeilijk is. Veel dingen zijn ook nodeloos ingewikkeld.
Kijk is hoe je telefoon er uit zou zien als je overal ja op zegt of alle ‘suggesties’ opvolgt. Dan heb je in eens Chrome, Edge, Google, Bing, Gmail, enz op je telefoon die ook nog is allemaal erg agressief zijn met hun betreffende diensten naar voren te stuwen.

Ik zag laatst de iPhone van m’n schoonmoeder. Ik schrok me kapot. Wat een chaos was dat ding geworden. Ik wist niet dat dat mogelijk was op iOS dat het zo’n onoverzichtelijke rommel kon worden.
iAR @delphium19 september 2023 19:11
maar dit is werkelijk het aller simpelste systeem wat je kunt bedenken
Nee. Ik weet niet of je de hele dag werkt met machines die door asml geproduceerd zijn maar ... nee.
Technomania @delphium19 september 2023 19:27
Voor ons is het makkelijk maar ik kan mij heel goed voorstellen dat het voor bijvoorbeeld ouderen een lastig iets blijft ondanks je het al meerdere keren gedaan hebt.

Edit: Blijkbaar was er al ongeveer hetzelfde gepost.

[Reactie gewijzigd door Technomania op 23 juli 2024 16:46]

PhilipsFan @delphium20 september 2023 03:51
Ik weet niet hoor, maar als ik die column in de Volkskrant lees, dan is er toch echt wel iets mis met dat slot. Een knopje dat je soms 1 seconde en soms 3 seconden moet indrukken? Laat maar. Een fietsslot hoort geen knopjes of lampjes te hebben.

Het had zo eenvoudig gekund: een slot zoals een normaal fietsslot zoals iedereen dat kent, met een hendel die je naar beneden kunt duwen tot het wiel vergrendeld is. Desnoods nog met een losse insteekketting, dat systeem kent iedereen inmiddels ook wel. Ontgrendelen doe je door je ov-kaart er tegenaan te houden. Daarmee zijn zowel het wiel als de ketting ontgrendeld. Op een station ontgrendelen = huur starten en vergrendelen = huur stoppen. Mogelijk moet je dan nog je kaart er een keer tegenaan houden, in dat geval zal er een lampje op moeten zitten dat aangeeft of de huur nog loopt.

Elders betekent vergrendelen gewoon vergrendelen en ontgrendelen gewoon ontgrendelen. Alsjeblieft NS, een gratis ontwerp voor je slot. Hoe moeilijk kan het zijn?
nullbyte @delphium19 september 2023 20:34
Als je niet meer kan lezen wat op de bagagedrager van een OV fiets staat dan is het sowieso onverstandig om het in drukke Nederlandse verkeer op de fiets te stappen. Sowieso eerst een reisje met de taxi naar Specsavers.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 23 juli 2024 16:46]

BounceMeister @nullbyte20 september 2023 07:14
Om te fietsen heb je normaliter geen leesbril nodig hoor.
nullbyte @BounceMeister20 september 2023 18:24
Die tekst staat er met koeienletters op. Dat kan ik prima lezen zonder leesbril. En anders vraag je dat aan de eerste de beste persoon in de buurt. Pasje er tegenaan voor open. Knopje voor dichtdoen.

Ja als je oud en wellicht dement bent kan je dat niet onthouden. Volgende probleem. Uiteindelijk komt het er op neer dat het er duidelijk genoeg op staat. Te oud, kan niet lezen, verzin een list op pak je eigen fiets. Het is zoals het is zegt men tegenwoordig vaak.
nullbyte @delphium19 september 2023 20:59
Het is inderdaad niet moeilijker dan ****en. Voor sommige mensen is een verandering per definitie onmogelijk. Hoe simpel deze ook mogen zijn.

Dit systeem werkt inderdaad makkelijker en sneller dan het klassieke sleuteltje.
Polydeukes @delphium19 september 2023 19:13
Loop eens een dagje mee in de ouderenzorg en herzie daarna je oordeel.

Wat voor jou/ons gesneden koek is, is voor veel ouderen maar ook een grote groep digibeten gewoon lastig om te begrijpen en vooral te vertrouwen. Alles moet tegenwoordig met apps via schermen en draadloos en er is geen enkel mens meer die vragen kan beantwoorden.

Wij zijn opgegroeid in een digitaliserende wereld en onze hersenen zijn nog flexibel. Zodra je ouder wordt is veranderen een stuk lastiger en het kan ineens omslaan.

Dus je oma die nu nog op haar ipad tinderprofielen swipet, kan het ineens volgende maand niet meer begrijpen.

Kortom: heb wat meer respect voor ouderen en vooral meer begrip voor mensen die het hoge digitempo niet kunnen bijhouden.
Verwijderd @Polydeukes19 september 2023 22:27
Praise the lord voor de omaatjes op tinder!
Polydeukes @delphium19 september 2023 19:45
De huidige digitalisering gaat veel sneller dan eerdere technologische ontwikkelingen en zijn niet te vergelijken met de introductie van het internet of de mobiele telefoon.
delphium @Polydeukes19 september 2023 20:23
"De huidige digitalisering" staat niet gelijk aan dit fietsslot.
Als je me vertelt dat (sommige) ouderen moeite hebben met inloggen middels DigID, of met alle nieuwe communicatiekanalen (Whatsapp, Signal, Teams en e-mail, vs alleen e-mail), dan kan ik daar een eind in meegaan. Maar als je al instaat bent om een ov-kaart te gebruiken, dan is de stap naar het gebruik van dit slot echt niet heel groot.

[Reactie gewijzigd door delphium op 23 juli 2024 16:46]

HuisRocker @delphium19 september 2023 21:46
Wat jij zegt komt neer op; 'een significant deel van de doelgroep is niet geschikt voor dit digitale fietsslot'.

Maar ja, als de NS niet goed weet wat hun doelgroep is, of het wel weet maar dat significante deel bewust negeerde, weet ik wel waar er ook een probleem zit! ;)
Polydeukes @delphium19 september 2023 21:11
True. Tegelijkertijd, wat is er mis met een fietsslot? Waarom moet alles digitaal? (ja, gemak, maar voor wie?)
MrMonkE @delphium20 september 2023 08:55
Het is misschien een beetje bot maar sommige mensen zijn gewoon dom. Ook ouderen zijn soms gewoon dom. Daar komt dan bij dat ze amper scholing hebben gehad in hun jeugd want ze moesten beginnen met werken als ze 16 waren. Die mensen heb je er ook bij en die kun je dat niet echt kwalijk nemen. Die hebben nooit de kans gekregen die velen van ons hebben gekregen. Wel hebben ze meegewerkt om ons wel die kans te geven.
TheVivaldi @MadEgg19 september 2023 19:35
Ik ben alleen benieuwd hoelang het goed blĳft werken. Niet om de pessimist of basher uit te hangen, maar ik weet dat het bĳ VanMoof klachten regende omtrent die digitale sloten.
nullbyte @TheVivaldi19 september 2023 20:36
Nooit last van gehad, gebruik die fietsen al 1,5 jaar. Klachten die regenen komen vaak van een klein percentage. Mensen die geen problemen gebben bellen van Moof niet.
brammerd21 @nullbyte20 september 2023 10:11
@nullbyte
Een klein "percentage" kan al te veel zijn, zeker omtrend kritische functies. Dat kan je niet bagataliseren tot iets als: "ik heb daar nooit last van gehad".
nullbyte @brammerd2120 september 2023 18:16
Het zelfde is omgekeerd waar. Een klein percentage kan ook niet te veel zijn. En dan is nog de vraag waar de fout ligt. Bij de techniek of de gebruiker die de handleiding niet leest. Ik vermoed het laatste in de meeste gevallen aangezien ik dat zelf ook niet deed.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 23 juli 2024 16:46]

zaphod_b 19 september 2023 18:29
Na even pielen (ik las natuurlijk de prima handleiding op de bagagedrager in eerste instantie niet) werkt dit helemaal super. Afgelopen week getest in Enschede.
Werkt zonder problemen met m’n NS Business card.
Carlos0_0 @zaphod_b19 september 2023 20:41
Haha ja ik het zelfde heb het al maanden terug in Deventer geprobeerd, open ging heel snel alleen op slot was even pielen.
Maar ja uiteraard de handleiding niet gelezen op de bagage drager, werkt inderdaad meer dan prima.

Was niks mis met de sleutel alleen wel die idioot grote sleutelhanger, ik trapte er altijd tegen aan best irritant.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 23 juli 2024 16:46]

FilipSP @Carlos0_020 september 2023 00:00
Mijn ervaring ook, maar bij op slot draaien niet te lang en slechts eenmalig op de knop drukken en dan beetje pielen....
Gropah 19 september 2023 18:47
Ik vind het niet per se een vooruitgang. Het slot is een stuk dikker, en ik trap er nog wel eens met de achterkant van mn voet tegenaan. Daarbij ben ik vaak niet de enige met een ov-fiets, en is de locatie vaak ook enigzins touristisch. Dan is een sleutel met daar aan je een tag die je ov-fiets ID bevat ook wel handig.
Carlos0_0 @Gropah19 september 2023 20:48
Ik vond die sleutel hanger juist irritant, ik trapte daar met regelmaat tegen aan.
Ik was blij toen ze in Deventer het nieuwe systeem hadden(toen ik ze daar soms huurde), eindelijk niet meer tegen die wiebelende grote sleutelhanger constant aantrappen :+ .
Gropah @Carlos0_019 september 2023 21:21
Een sleutelhanger geeft echter een stuk meer mee dan een massief slot ;)
Carlos0_0 @Gropah19 september 2023 21:44
Haha van dat slot geen last gehad, die sleutelhanger wel constant in de 😂.
Codeandreams 19 september 2023 18:41
Vind het traditionele slot ook niet slecht, hoe fout gevoelig ligt deze oplossing?

Je kunt je sleutel verliezen, maar je ov kaart kwijtraken en/of beschadigen.
balk @Codeandreams19 september 2023 18:53
Fout gevoeliger? Wellicht. Maar wel veel simpeler. Ik heb vaak genoeg een sleutel uit zo'n kast gehaald en daarna een kwartier moeten zoeken naar fiets 6176. Het is natuurlijk altijd de laatste in de rij. Ook de kastjes met sleutel zijn fout gevoelig; ik heb ook wel eens gehad dat de kast aangaf dat er nog sleutels waren maar dat er geen enkele meer hing.

Ik vraag me wel af of iemand anders "jouw" geparkeerde fiets kan ontsluiten. Bij het inleveren in Arnhem laatst werd de fiets die ik inleverde meteen door iemand anders meegenomen. Kan dat ook op een willekeurige plaats?
CPV @balk19 september 2023 18:57
Als gebruikers hun fiets vergrendelen op een verhuurlocatie, wordt de huur beëindigd en via de ov-chipkaart in rekening gebracht.
Bij inleveren lijkt hij weer vrijgegeven te worden.
HooksForFeet @balk19 september 2023 19:10
Een kast met sleutels? Nog nooit tegengekomen, ik pak altijd een fiets waar de sleutel al in zit, gevolgd door de medewerker die hem scande.
balk @HooksForFeet19 september 2023 19:32
verschilt per station waarschijnlijk. Maar vaak gezien, grijs met zo'n rolluik.
Metal spoon 19 september 2023 19:43
Paar keer gebruikt in Groningen, ben eigenlijk best wel fan.
Snel, makkelijk en geen extra sleutel om in je zak te steken.
Carlos0_0 @Metal spoon19 september 2023 20:57
Nou ja echt heel veel sneller is het niet, sleutel erin en klok hij is ook open.
Ik heb net zo snel die sleutel erin, dan pasjes portomonee open klappen en pasje er tegen aan houden :).
Wat wel zo is scheelt een sleutel, met een verdomd grote sleutelhanger.
Het fietste ook irritant tref er met regelmaat tegen, omdat nou niet echt rustig ermee fiets(moeten ze die ketting niet zo relatief zwaar afstellen 😆).

Maar goed het scheelt wel weer een sleutel, die je kan kwijtraken enzo.
Pasje zit in je portomonee ja goed kan je verliezen, maar is iets wat je sowieso bij je houd normaal.

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