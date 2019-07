Nederlandse overheid wil ov-chipkaart in 2023 uitgefaseerd hebben

De overheid wil betalen voor het openbaar vervoer met bankpas en smartphone in 2021 landelijk invoeren, zodat in 2023 het systeem voor losse ov-chipkaarten uitgeschakeld kan worden. Anoniem reizen zonder account moet mogelijk blijven.

De techniek achter de ov-chipkaart is toe aan vervanging, schrijft staatssecretaris voor Infrastructuur Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. "Het is een duur systeem waarvan de technische ondersteuning in de toekomst onzeker is en bovendien draait op een eigen standaard waardoor andere betaalmiddelen, zoals een bankpas, dan de ov-chipkaart niet gebruikt kunnen worden voor betalingen in het openbaar vervoer."

De overheid wil daarom overstappen van een systeem waarbij het reissaldo op een kaart staat naar een variant waarbij dat saldo op een account van de reiziger staat. De reiziger zou dan zelf kunnen kiezen welke betaalwijze gebruikt wordt voor in- en uitchecken, zoals een bankpas of smartphone met nfc. "De reiziger heeft deze betaalwijze vaak al op zak en hoeft dus geen speciale ov-kaart."

Een nieuw systeem moet meer gemak bieden en minder kosten, zo verwacht de staatssecretaris. Ze wil een landelijke invoering in 2021, zodat in 2023 het huidige systeem voor ov-chipkaarten uitgeschakeld kan worden, mits blijkt dat de nieuwe betaalwijzen voldoen. Ze schrijft dat anoniem reizen, zonder account, 'uiteraard ook mogelijk blijft', zonder in detail te treden over de uitwerking van deze mogelijkheid.

In 2017 stopte een test met een OV-Chip Mobiel-app waarbij reizigers hun smartphone konden gebruiken voor het in- en uitchecken al snel vanwege grote problemen met het systeem.