Door Arnoud Wokke, dinsdag 30 mei 2017 17:48, 21 reacties • Feedback

Klanten van KPN, Telfort, Simyo en Yes Telecom kunnen zich niet langer aanmelden om met een smartphone in- en uit te checken in het Nederlandse openbaar vervoer. Bij teveel mensen ging het mis met de aanmeldprocedure, aldus de vervoerders.

De site OV-chip Mobiel, waar reizigers zich kunnen registreren, geeft een melding weer in felroze om geïnteresseerden te wijzen op de registratiestop. "Heb je een abonnement bij KPN, Telfort, Simyo of Yes Telecom? Dan vragen we je om nog even te wachten met aanmelden voor OV-chip mobiel. We werken aan de verbetering van de dienstverlening rond de aanmelding. Je kunt je wel alvast registreren als geïnteresseerde."

Klanten van die providers konden zich vanaf vorige week maandag registreren om met een smartphone in te checken in het openbaar vervoer in plaats van met een ov-chipkaart. Een woordvoerder van Vodafone liet vorige week al aan Tweakers weten dat de aandacht de verwachtingen overtrof. Veel mensen klaagden erover dat het registreren niet lukte.

Mensen met een Vodafone-abonnement kunnen zich aanmelden via Vodafone Wallet, een procedure die beter lijkt te verlopen en daarom nog wel in gebruik is. Het is onbekend of en wanneer reizigers zich weer kunnen aanmelden, omdat onbekend is waarom het steeds misgaat. "We zijn met man en macht bezig om het lek boven tafel te krijgen", zegt woordvoerder Nicky Jansen van OV-chip Mobiel tegen het Algemeen Dagblad.

Het inchecken met de smartphone kent nog enkele beperkingen. Zo is alleen reizen op vol tarief mogelijk en kunnen gebruikers dus nog geen korting of abonnement koppelen aan de telefoon. Het mogelijk maken van in- en uitchecken via de smartphone is het begin van meerdere diensten om de ov-chipkaart overbodig te maken. Zo moet het mogelijk worden om de bankpas te gebruiken als ov-chipkaart. Voor de lange termijn kijken vervoerders naar een incheckmethode die automatisch via de smartphone werkt, via bluetooth en beacons in het ov. Dat systeem zou het onmogelijk maken om te vergeten in of uit te checken.