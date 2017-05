Door Arnoud Wokke, dinsdag 30 mei 2017 18:30, 23 reacties • Feedback

Nintendo heeft moeite om genoeg exemplaren te maken van zijn console Switch vanwege een tekort aan onderdelen. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal. Onder meer schermen, flashopslag en trilmotors zijn lastig te krijgen voor de Japanse fabrikant.

Nintendo heeft moeite om voldoende onderdelen in te kopen vanwege de hoge vraag en omdat makers van smartphones dezelfde componenten willen hebben, claimt The Wall Street Journal. Daarbij gaat het onder meer om flashopslag van Toshiba in de Switch. De Japanse fabrikant bevestigt de tekorten. "De vraag voor onze flashopslag is overweldigend veel groter geweest dan de voorraad, en die situatie blijft vermoedelijk de rest van het jaar zo."

Behalve flashopslag gaat het om de lcd's voor de Switch en de trilmotors van de Joy-Con-controllers die lastig te krijgen zouden zijn. Daarbij heeft Nintendo als nadeel dat het orders plaatst voor minder exemplaren dan grote smartphonemakers doen. Grote orders hebben veelal voorrang, omdat het gaat om grotere bedragen.

Nintendo zegt komend jaar tien miljoen exemplaren van zijn Switch te willen verkopen, maar volgens de zakenkrant schat het bedrijf in dat het er twintig miljoen zou kunnen verkopen als het al die Switch-consoles zou kunnen maken. De fabrikant heeft nog niet gesproken over hoe lang het denkt dat de tekorten zullen aanhouden. De Japanse fabrikant bracht de Switch in maart uit.