Nintendo leverde afgelopen kwartaal 1,97 miljoen Switch-consoles

Nintendo heeft in de afgelopen drie maanden 1,97 miljoen Switch-consoles geleverd. Dat is minder dan de 2,74 miljoen stuks van het kwartaal ervoor, maar Nintendo blijft bij de verwachting er in zijn fiscale jaar 10 miljoen stuks te kunnen leveren.

Door de levering van 1,97 miljoen Nintendo Switch-consoles komt het totaal op 4,7 miljoen consoles te staan. In de vijf jaar dat Nintendo de WiiU leverde, gingen van die console 13,5 miljoen stuks over de toonbank. Het bedrijf verwacht in zijn fiscale jaar tien miljoen Switch-consoles te verkopen en heeft volgens een eerder bericht de productie verdubbelt van 8 naar 16 miljoen stuks voor het jaar dat eind maart 2018 eindigt. In het afgelopen kwartaal, dat op 1 april begon, zou er een tekort aan Switch-consoles zijn geweest, na een succesvolle introductie van de console in maart.

Met name het spel Mario Kart 8 Deluxe, dat in april uitkwam, was populair. Deze werd 3,54 miljoen keer geleverd. Ook The Legend of Zelda: Breath of the Wild bleef het met 1,16 miljoen geleverde units goed doen. Ongeveer 83 procent van de Switch-eigenaren heeft dit bestverkochte spel; in totaal is de game bijna vier miljoen keer geleverd.

In het kwartaalverslag maakt Nintendo bekend dat het bedrijf van april tot juli een brutowinst heeft gemaakt van 16,2 miljard yen, omgerekend 124,5 miljoen euro. In hetzelfde kwartaal vorig jaar leed Nintendo verlies, door slechte verkopen van de Wii U- en de 3DS-consoles. De totale omzet bedroeg voor het afgelopen kwartaal 1,18 miljard euro; dit is bijna drie keer zoveel als de omzet uit dezelfde periode uit 2016.