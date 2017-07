AMD gaat Zen 2- en Zen 3-generaties op 7nm produceren

Chips op basis van AMD's tweede en derde generaties van de Zen-architectuur gaan op 7nm geproduceerd worden. Dat maakt Mark Papermaster, de chief technology officer van AMD bekend. Volgens hem werken de AMD-ontwerpers en de chipfabrikanten nauw samen bij de ontwikkeling.

Volgens Papermaster is de stap naar 7nm de moeilijkste sinds lange tijd. Bij de ontwikkeling van de 14nm- en 16nm-cpu's en gpu's werkte AMD al nauw samen met GlobalFoundries en TSMC, maar bij 7nm is vereist dat de samenwerking nog hechter is. "We gebruiken quadpatterning voor sommige kritieke lagen en daar heb je intensieve communicatie tussen de ontwerpteams voor nodig", aldus Papermaster tegen EETimes.

Aangezien de kosten en ontwikkeltijd toenemen door quadpatterning, hoopt de cto dat chipfabrikanten snel overstappen op euv. Hij verwacht dat dit in 2019 gaat gebeuren. Samsung, TSMC en GlobalFoundries hebben al gezegd ergens in dat jaar ASML's euv-machines in te gaan zetten voor de 7nm-productie. Papermaster maakt niet bekend met welke foundries het bedrijf samenwerkt voor de 7nm-productie. Momenteel maakt het bedrijf de 14nm-processors bij GlobalFoundries, dat in verleden onderdeel was van AMD, terwijl de gpu's bij TSMC vandaan komen.

Volgens AMD-ceo Lisa Su is 7nm belangrijk voor zowel de komende cpu's als gpu's en werkt het bedrijf samen met meerdere chipfabrikanten aan de ontwikkeling.