Gerucht: AMD-videokaarten met Navi-gpu op 7nm komen rond augustus 2018

AMD zou tussen juli en augustus volgend jaar zijn Navi-gpu gereed hebben. De opvolger van Vega wordt gemaakt op 7nm. Tijdens Siggraph 2018, dat halverwege augustus plaatsvindt, zou AMD een professionele videokaart met Navi-gpu aankondigen.

Website TweakTown claimt de informatie over de komst van Navi in handen te hebben. De website noemt geen bron, maar wist ruim voor de release van Vega ook al te melden dat de videokaarten met die gpu's schaars zouden zijn. Dat bleek in de praktijk ook het geval.

AMD heeft zelf al bekendgemaakt dat de Navi-gpu's op 7nm gemaakt zullen worden. Op een officiële roadmap van het bedrijf staat de opvolger van Vega op de planning ergens tussen 2017 en 2020, zonder dat een specifieke datum wordt aangegeven. GlobalFoundries, de chipfabrikant waar AMD zijn cpu's en gpu's laat maken, zei in juni op schema te liggen met de 7nm-productie. Halverwege volgend jaar moeten de eerste chips gereed zijn en in de tweede helft komt de massaproductie op gang volgens het bedrijf.

Een introductie op Siggraph 2018 zou niet onverwacht zijn. AMD greep diezelfde beurs dit jaar aan voor de introductie van de RX Vega-videokaarten. TweakTown meldt echter dat op die beurs voor grafische professionals een professionele kaart wordt aangekondigd en dat Navi tussen juli en augustus gereed is. Misschien worden kaarten voor gamers al eerder aangekondigd.

AMD stapt begin volgend jaar over op het 12nm-procedé van GlobalFoundries voor zowel Ryzen als Vega. Momenteel worden de cpu's en gpu's gemaakt op 14nm. De stap naar het iets kleinere procedé levert waarschijnlijk een kleine winst op wat efficiëntie en kloksnelheden betreft. De stap naar 7nm voor de Navi-gpu, in combinatie met een nieuw ontwerp, zal waarschijnlijk een grotere winst opleveren.