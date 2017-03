Door Olaf van Miltenburg, woensdag 15 maart 2017 06:00, 0 reacties • Feedback

We schrijven bij Tweakers vaak over de productieprocedés van chips. Voor de geïnteresseerde lezer zijn dit wellicht interessante artikelen, maar voor de leek zijn ze soms lastig te duiden. Consumenten zijn er aan gewend geraakt dat hun computers en smartphones elk jaar sneller en zuiniger worden en de achterliggende redenen boeit veel van hen niet zo. Toch zijn er ontwikkelingen gaande op chipproductieniveau die alle consumenten van pc's, tablets en smartphones raken en die te herleiden zijn tot de problemen om op steeds kleinere schaal chips te maken.

Over het ontstaan van die problemen hebben we al eerder achtergronden gepubliceerd, onder andere Is de wet van Moore dood?, De race naar 7nm en kleiner en Hoe worden chips gemaakt?. In die artikelen hebben we het regelmatig over nodes met een nanometer-indicatie, om de stand van de chipproductie aan te duiden. Maar wat betekent dat nu? Waar komt de 14nm van Intels chipproductie vandaan, en wat betekent het dat Samsung de overgang naar 10nm maakt?