In dit artikel bespreken we het TSMC 2022 Technology Symposium, waarbij Tweakers aanwezig was. We gaan onder meer in op TSMC's toekomstige N3-procedé met 'flexibele' transistorconfiguraties en op TSMC's eerste 2nm-procedé met nieuwe nanosheettransistors en een geheel nieuw systeem voor stroomtoevoer. Daarnaast blikken we vooruit, voorbij de 2nm met nieuwe transistorsoorten en mogelijk zelfs siliciumvervangers. Ook bespreken we de nieuwe chipfabrieken die de Taiwanese chipmaker op de planning heeft staan en de verwachting dat TSMC voorlopig geen chipfabriek in Europa neerzet.

In Amsterdam hield TSMC voor het eerst sinds 2019 weer een fysieke uitvoering van zijn jaarlijkse Technology Symposium. Tijdens deze bijeenkomsten deelt TSMC het laatste nieuws over de roadmap voor zijn komende productgeneraties. De Taiwanese chipgigant maakt chips voor bedrijven als Apple, AMD en Nvidia, dus in feite licht het bedrijf met zijn symposium een tipje van de sluier over de technieken die zulke chipontwerpers in de komende jaren zullen gebruiken voor het maken van nog snellere en zuinigere chips.