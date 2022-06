'TSMC gaat prijzen chipproductie met 10 tot 20 procent verhogen'

Het Taiwanese TSMC, de grootste chipproducent ter wereld, gaat de prijzen van productie met 10 tot 20 procent verhogen. Dat schrijven verschillende Aziatische media en Wall Street Journal. De prijsverhogingen zouden volgend jaar ingaan.

De prijs van productie op de 7nm-node en kleinere nodes van TSMC gaat met 10 procent omhoog, schrijft DigiTimes. De Taiwanese krant beroept zich op bronnen uit de industrie. Chips die TSMC maakt op een 16nm-procedé of groter, zouden 20 procent duurder worden. Ook Nikkei Asia schrijft over de prijsverhogingen en Wall Street Journal noemt dezelfde percentages, gebaseerd op eigen bronnen. TSMC heeft niet gereageerd op de berichtgeving.

Vanaf volgend jaar zouden de meeste prijsverhogingen van kracht worden. TSMC zou de prijzen verhogen omdat de vraag naar chipproductie nog steeds erg hoog is. Het is nog onzeker of hogere productieprijzen direct doorberekend zullen worden aan consumenten. De prijzen van consoles zijn niet direct gerelateerd aan materiaalkosten. Apple, een van de grootste klanten van TSMC, heeft op zijn producten veel marge, waardoor de prijsverhoging ook niet direct doorgerekend hoeft te worden. Bij losse componenten zoals processors of videokaarten, zou dat anders kunnen zijn.

TSMC haalt de meeste omzet uit de productie op kleine procedés. De N5- en N7-nodes van het bedrijf waren in het afgelopen kwartaal goed voor 49 procent van de omzet. De N16- en N28-procedés waren goed voor 25 procent van de omzet. Volgens DigiTimes hebben meerdere chipfabrikanten in de afgelopen maanden hun prijzen verhoogd vanwege de aanhoudende grote vraag. Naast TSMC gaat het om GlobalFoundries, PSMC, SMIC en UMC.