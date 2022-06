Insurgency: Sandstorm verschijnt op 29 september voor consoles

Insurgency: Sandstorm verschijnt op 29 september voor Xbox- en PlayStation-consoles. Ook komt het spel naar de Epic Games Store. Op de nieuwe consoles draait het spel in 4k met 60fps. De tactische shooter was sinds 2018 al verkrijgbaar via Steam.

De consoleversie van Insurgency: Sandstorm komt na jaren van uitstel. Oorspronkelijk had het spel al in 2017 moeten verschijnen op alle platforms. Dat werd uitgesteld tot een jaar later, maar in 2018 kwam alleen de Steam-versie uit. De consoleversies werden verder uitgesteld en de versies voor Linux en macOS werden geschrapt.

Uitgever Focus Home Interactive maakt nu bekend dat de game op 29 september beschikbaar is voor Xbox- en PlayStation-consoles van de huidige en vorige generatie. Het spel draait op de nieuwe consoles in backwards compatible-modus, maar wel met een 4k-resolutie en een framerate van 60fps. Volgend jaar krijgt de game nog een upgrade met meer verbeteringen voor de nieuwe consoles. Details daarover zijn nog niet bekendgemaakt.

In de herfst komt de pc-versie ook naar de Epic Games Store. Sinds 2018 staat het spel al op Steam. De pc-versies kosten 40 euro voor de standaarduitvoering. Op Steam kost het spel momenteel 30 euro. Er zijn ook duurdere uitvoeringen met een Year 1 Pass en Year 2 Pass, die onder andere cosmetische toevoegingen bevatten.