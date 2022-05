Europese Commissie start alliantie voor productie geavanceerde chips

De Europese Commissie start een alliantie ter bevordering van de productie van geavanceerde chips. De alliantie moet gaan onderzoeken op welke manieren de chipproductie kan worden opgevoerd en hoe Europa meer onafhankelijk kan worden op dit gebied.

De Europese Commissie kondigt de nieuwe alliantie voor halfgeleiders aan samen met nog een tweede alliantie ten behoeve van cloudtechnologie. Publieke en private partijen kunnen zich aanmelden voor deze initiatieven. Daarvoor moeten ze wel gevestigd zijn in de EU en voldoen aan een aantal criteria op het gebied van cybersecurity. De commissie bepaalt vervolgens welke partijen aansluiten bij de twee allianties.

Met de alliantie voor halfgeleiders wil de Europese Commissie in eerste instantie onderzoeken wat er voor nodig is om de productie van geavanceerde chips te verbeteren. Wereldwijd blijven de chiptekorten aanhouden en daar is Europa geen uitzondering in. Naast het op termijn oplossen van deze tekorten wil de Europese Commissie met de alliantie ook gaan kijken naar hoe Europa beter kan concurreren.

De wens van de commissie is dat de EU productiecapaciteiten ontwikkelt voor het produceren van 5nm- tot 2nm-nodes. Volgens commissaris voor Interne Markt Thierry Breton "moet de alliantie voor halfgeleiders zorgen voor een wereldwijde herverdeling van de productiecapaciteit van halfgeleiders en ervoor zorgen dat er in Europa capaciteit is om de meest geavanceerde chips van 2nm of minder te produceren".

De komst van de alliantie werd eerder dit jaar al aangekondigd als onderdeel van het plan van de EU om haar chipsector te versterken. Fabrikanten reageerden wisselend op het initiatief van de Europese Commissie. Het is afwachten wie zich gaan aansluiten en wat deze alliantie kan betekenen voor de ontwikkeling van halfgeleiders in de EU.

De tweede alliantie is gericht op het ontwikkelen van clouddiensten. Ook hier vindt de Europese Commissie het van belang dat de EU onafhankelijker wordt. Met hulp van de alliantie moeten er nieuwe diensten en technologieën worden ontwikkeld voor zowel consumenten als bedrijven.