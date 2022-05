TSMC overweegt Duitsland als locatie voor zijn eerste Europese chipfabriek

TSMC overweegt een chipfabriek te bouwen in Duitsland. Dat meldde het bedrijf op maandag tijdens een teleconferentie met aandeelhouders. Het zou de eerste TSMC-chipfabriek op Europees grondgebied zijn. De fabrikant overweegt ook een fab in Japan.

TSMC geeft aan dat het momenteel nog zijn mogelijkheden evalueert en dat het bedrijf zich daarbij nog in een vroeg stadium bevindt, schrijft ook Japanse zakenkrant Nikkei. "We zijn in de voorbereidende fase om te kijken of we naar Duitsland gaan," vertelde voorzitter Mark Liu aan aandeelhouders van TSMC.

"Het is nog erg vroeg, maar we zijn het serieus aan het evalueren, en een beslissing zal afhangen van de behoeften van onze klanten", aldus de TSMC-voorzitter. Er zitten verschillende klanten van TSMC in Duitsland, waaronder chipontwerper Infineon. TSMC geeft ook aan dat het een chipfabriek in Japan overweegt. Daarvoor houdt het bedrijf wekelijkse gesprekken om 'de levensvatbaarheid van een dergelijk project te beoordelen', meldt Bloomberg. Het bedrijf is ook in overleg met Japanse klanten.

Het is de eerste keer dat TSMC openlijk bekendmaakt dat het een chipfabriek in Europa overweegt. Digitimes bracht eerder deze maand al wel een rapport naar buiten, waarin het stelde dat TSMC een Duitse chipfabriek overwoog, schrijft ook EENews. Dat medium stelde toen dat het om een 12nm-chipfabriek nabij de Duitse stad Dresden gaat, hoewel het bedrijf dat nog niet bevestigt.

Het is al langer bekend dat TSMC wil uitbreiden buiten Taiwan. Het bedrijf bouwt onder andere chipfabrieken op Amerikaans grondgebied. De fabrikant werkt momenteel aan een 5nm-chipfabriek in Arizona, die in 2024 wordt geopend. De Taiwanese halfgeleiderfabrikant zou ook overwegen om meerdere chipfabrieken op te zetten in de VS, bijvoorbeeld voor 3nm-productie.

De Europese Unie zet op zijn beurt flink in op chipproductie en gaf eerder dit jaar al aan dat het daarvoor wil samenwerken met halfgeleiderfabrikanten als TSMC. Inmiddels heeft de Europese Commissie een halfgeleideralliantie in het leven geroepen, die moet werken aan het versterken van Europa's positie in de chipsector.

Tweakers publiceerde in juni een achtergrondverhaal over Europa's chipambities. TSMC meldde toen aan Tweakers dat het bedrijf 'geen enkele mogelijkheid uitsluit', maar dat de Taiwanese halfgeleiderfabrikant geen concrete plannen had om een Europese halfgeleiderfabriek te bouwen.

TSMC is niet het enige bedrijf dat de bouw van een Europese chipfabriek overweegt. Intel gaf eerder aan dat het een fab in Europa wil bouwen, bijvoorbeeld in Duitsland of de Benelux. Daarvoor wil het bedrijf wel acht miljard euro subsidie. Dat is volgens de chipgigant nodig om het aantrekkelijker te maken om de fabriek in Europa te bouwen, ten opzichte van Aziatische landen, waar de bouw van zo'n fabriek aanzienlijk goedkoper zou zijn. Het bedrijf overweegt ook om zijn uitbreidingsplannen te spreiden over verschillende EU-lidstaten.