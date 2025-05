Taiwan neemt eigen Chips Act aan met belastingvoordelen voor chipfabrikanten

De overheid van Taiwan heeft nieuwe chipwetgeving aangenomen, waarmee het eiland lokale chipfabrikanten een deel van hun jaarlijkse onderzoeksbudget laat omzetten in belastingkrediet. Taiwan wil zo zijn voorsprong op het gebied van geavanceerde chipproductie behouden.

Onder de nieuwe wetgeving mogen Taiwanese chipfabrikanten 25 procent van hun r&d-budget omzetten in belastingkrediet, schrijft persbureau Bloomberg. Daarnaast mogen chipmakers een belastingkrediet aanvragen voor de aanschaf van geavanceerde chipproductieapparatuur. Het land wil daarmee investeringen in nieuwe chipfabrieken en chiponderzoek binnen Taiwan stimuleren. Het totale krediet mag niet hoger zijn dan 50 procent van de per jaar verschuldigde bedrijfsbelasting.

Taiwan voorzag zijn binnenlandse chipsector eerder al van financiële steun, maar voert die inspanningen op om ervoor te zorgen dat de meest geavanceerde chiptechnologieën 'binnen Taiwan blijven'. "Elk bedrijf dat zich bezighoudt met technologische innovatie in Taiwan en een sleutelpositie inneemt in de internationale toeleveringsketen kan deze belasting aanvragen", schrijft het Taiwanese ministerie van Economische Zaken.

Taiwan doet dit naar aanleiding van steunmaatregelen van verschillende andere landen en regio's. "Aangezien de Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea en de Europese Unie enorme stimulansen bieden om de autonomie van sleutelindustrieën te bevorderen, moet Taiwan zijn internationaal concurrentievoordeel in sleutelindustrieën versterken", aldus het ministerie. De Taiwanese overheid waarschuwde eerder al dat zijn chipsector geraakt kan worden door de subsidieregelingen van andere landen.

Taiwanese chipfabrikant TSMC, op dit moment marktleider, kondigde eerder aan nieuwe geavanceerde fabrieken te bouwen in de Verenigde Staten. TSMC gaf eerder echter ook aan dat het zijn meest geavanceerde chipproductieprocessen binnen Taiwan houdt; het bedrijf investeert bijvoorbeeld 31 miljard euro in de bouw van een 1nm-chipfabriek op het eiland.

Taiwan volgt met zijn Chips Act onder meer de EU en de VS, die beide werken aan eigen steunregelingen voor de halfgeleidersector. Deze regio's doen dit om minder afhankelijk te worden van andere landen vanwege oplopende geopolitieke spanningen. De European Chips Act, die miljardensteun vrijmaakt voor de Europese chipsector, is in november aangenomen door EU-lidstaten, hoewel die wet dit jaar ook nog moet worden behandeld door het Europees Parlement. De Amerikaanse chipwet, die evengoed miljardensubsidies beschikbaar stelt voor chipproductie in de VS, is vorig jaar al van kracht geworden. Ook landen als Zuid-Korea en Japan werken aan initiatieven om hun chipsector te versterken.