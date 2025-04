Reuters: China werkt aan steunpakket van 136 miljard euro voor eigen chipsector

China werkt aan een steunpakket van omgerekend 136 miljard euro voor zijn chipsector. Dat melden anonieme bronnen aan Reuters. Beijing doet dat om minder afhankelijk te worden van andere landen, na vergaande exportrestricties die zijn opgelegd door de VS.

Het komende steunpakket van de Chinese overheid zou in totaal 1 biljoen yuan omvatten, wat omgerekend dus neerkomt op 136 miljard euro, schrijft persbureau Reuters. Dat bedrag wordt dan voornamelijk gebruikt als subsidie of om belastingvoordelen voor chipbedrijven mee te financieren. Het pakket moet als stimulans dienen om chipproductie en -onderzoek binnen China te bevorderen. Het plan zou in het eerste kwartaal van 2023 al ingevoerd kunnen worden, vertellen bronnen.

Beijing wil Chinese chipbedrijven meer steun verlenen voor de bouw, uitbreiding of modernisering van binnenlandse faciliteiten voor chipproductie, -assemblage, -packaging en r&d. Een groot deel van het steunpakket wordt volgens bronnen van Reuters ingezet om de aanschaf van in China gebouwde chipproductieapparatuur deels te vergoeden. Chipfabrikanten zouden daarmee tot 20 procent van het aankoopbedrag terug kunnen krijgen.

China's steunplannen volgen na vergaande exportrestricties op geavanceerde chips van de Amerikaanse overheid. De VS verbiedt bedrijven onder meer apparatuur voor geavanceerde chipproductie te leveren aan China als die Amerikaanse technologie bevatten. Nederland en Japan zouden binnenkort soortgelijke maatregelen treffen. Momenteel zijn Chinese chipfabrikanten sterk afhankelijk van machines uit andere landen, voornamelijk uit de VS, Japan en Nederland. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de Amerikaanse exportrestricties en de mogelijke gevolgen daarvan.

Verschillende andere landen en regio's werken aan subsidieplannen voor binnenlandse chipproductie. Europa werkt momenteel aan een Chips Act, die tot 45 miljard euro aan financiering voor de Europese chipsector moet vrijmaken. Amerikaanse president Joe Biden ondertekende eerder dit jaar al een Chips and Science Act, eveneens met miljardensubsidies voor de chipsector.