China vindt dat Amerikaanse Chips Act discriminerend is

China heeft kritiek geuit op de Chips and Science-wet die eind vorige maand in de Verenigde Staten is aangenomen. Deze wet moet de chipsector subsidiëren, maar volgens China is de wet vooral tegen hen gericht en leidt het tot oneerlijke effecten en een neergang in de sector.

Volgens Yu Xiekang, de ondervoorzitter van de China Semiconductor Industry Association, is de Amerikaanse Chips Act vooral bedoeld om rivalen van China een helpende hand te bieden. Ook stelt hij dat de wet China duidelijk discrimineert. Op dat laatste punt gaf de ondervoorzitter geen nadere toelichting, schrijft Bloomberg. Wel maakte Yu duidelijk dat zijn land erg tegen restrictieve maatregelen is die op bepaalde landen zijn gericht. Hij spreekt van 'discriminerende bepalingen' inzake marktconcurrentie en dat er in feite een oneerlijk speelveld wordt gecreëerd. Dat zou niet in lijn zijn met de handelsprincipes van de Wereldhandelsorganisatie.

Het wetsvoorstel is bedoeld om de Amerikaanse chipsector te versterken. Daarvoor wordt 52 miljard dollar subsidie, vrijgemaakt. Daarnaast is er meer dan twintig miljard dollar beschikbaar gemaakt voor belastingvoordelen voor de bouw van nieuwe chipfabrieken. Bedrijven die chips produceren in de Verenigde Staten, zoals GlobalFoundries, Intel, Micron, Samsung en TSMC, kunnen aanspraak maken op de financiering. Ook wordt er 170 miljard dollar vrijgemaakt voor wetenschappelijke onderzoek. De wet moet een antwoord bieden op de huidige kwetsbaarheden en tekorten in de leveringsketen, maar de wet bevat ook bepalingen die specifiek verbieden dat bedrijven die financiering krijgen, hun productie van geavanceerde chips uitbreiden naar China. Amerikaanse bedrijven mogen ook niet zomaar onderdelen leveren aan Chinese bedrijven.

Tegen deze achtergrond spelen ook de pogingen van China om een eigen chipsector op poten te zetten. Het land is aan een opmars bezig, maar zeker bij de geavanceerdere chips lijkt het land nog steeds geen heel hoge ogen te gooien. China's grootste chipfabrikant, Semiconductor Manufacturing International Corp zou onlangs echter wel 7nm-chips hebben geleverd en daarmee zijn productietechnologie met twee generaties hebben vooruitgestuwd.