Gerucht: Intel Core i9-13900K krijgt 'extreme performance mode' met 350W-tdp

De Core i9-13900K zal in tegenstelling tot de 12900K niet genoeg hebben aan zijn standaard 'maximum turbo power' van ongeveer 250W. Dat meldt de Hongaarse hardwaresite Prohardver. Bij het unlocken van de powerlimits zou het verbruik van de i9 oplopen tot 350W.

Bij de twaalfde generatie Core-processors voerde Intel de termen 'base processor power' en 'maximum turbo power' in, als opvolger van de PL1- en PL2-limieten. Bij de overklokbare modellen met de K-suffix mag continu de mtp worden verbruikt. Bij de Core i9-12900K was die 241W, precies voldoende om de allcore-boost van 4,9GHz aan te kunnen houden. Volgens Prohardver zal dat bij de i9-13900K niet langer afdoende zijn, wat betekent dat de maximale allcore-boost alleen wordt gehaald bij het deactiveren van de standaard limieten.

Volgens eerdere geruchten krijgt de i9-13900K een allcore-turbo van 5,5GHz voor de P-cores. Daarnaast heeft de processor ook nog eens twee keer zoveel E-cores als de i9-12900K. Een fors hoger maximaal stroomverbruik lag dan ook in de lijn der verwachting. Bij een belasting die beperkt blijft tot enkele cores zou de processor overigens zelfs nog hoger kunnen boosten, tot 5,8GHz.

Tests van een qualification-sample van een Core i9-13900K met uitgeschakelde powerlimits. Om de allcore-turbo van 5,5GHz vast te houden, verbruikt de processor bijna 350W. Bron: @OneRaichu

Sommige high-end moederborden in de nieuwe 700-serie zullen een ingebouwde modus krijgen om de powerlimit op te schroeven naar 350W, die Prohardver de 'extreme performance mode' noemt. In deze modus kan de processor zijn volledige allcore-turbo wél vasthouden, wat tot 15 procent betere prestaties in multithreaded-workloads mogelijk zou maken. Vanzelfsprekend is hiervoor wel goede koeling vereist.

De Raptor Lake-processors, zoals de codenaam van de dertiende generatie Core-cpu's luidt, blijven tevens compatibel met de bestaande 600-serie moederborden. Met een dergelijk moederbord zul je echter handmatig de limieten moeten deactiveren om de i9-13900K maximaal te laten presteren. De benodigde bios-optie heeft doorgaans een naam in de trant van 'Remove all limits'.

Intel is voornemens om de Raptor Lake-cpu's aan te kondigen op 28 september, gevolgd door een release in de week van 17 oktober. In onze AMD Ryzen 7000 vs. Intel Raptor Lake-preview gingen we dit weekend uitgebreid in op wat we van de nieuwe generaties processors mogen verwachten.