Intel komt met een Raptor Lake-processor die kloksnelheden tot 6GHz kan halen

Intel zegt dat het een Raptor Lake-cpu gaat uitbrengen die 6GHz kan halen op de standaard instellingen. Het bedrijf claimt ook een nieuw overklokrecord van 8GHz gevestigd te hebben. Het is niet bekend welke Raptor Lake-cpu een boostclock van 6GHz krijgt en wanneer die uitkomt.

Intel claimt tijdens zijn Intels Technology Tour 2022 dat zeker een Raptor Lake-model stock op 6GHz kan draaien. Tom's Hardware deelde een slide waarop die claim getoond wordt. Vermoedelijk betreft dat de maximale turbofrequentie. Momenteel is de hoogst geklokte Intel-cpu de Core i9-12900KS, die boostclocks tot 5,5GHz haalt op een enkele core. Het is niet bekend welke Raptor Lake-cpu de boostclock van 6GHz krijgt. Volgens eerdere geruchten krijgt de Core i9-13900K een boostclock tot 5,8GHz. Mogelijk betreft dit dan ook een KS-model, hoewel dat niet wordt bevestigd.

Als de claim van Intel blijkt te kloppen, dan is de nieuwe Raptor Lake ook 300Mhz sneller dan de recent aangekondigde Ryzen 9-processors van AMD. De snelste versie van de Ryzen 9 haalt volgens AMD namelijk boostclocks van 5,7GHz zonder handmatig te overklokken. De eerste Ryzen 9-processors komen beschikbaar op 27 september dit jaar.

Het is wachten tot de Ryzen-processoren getest kunnen worden om de claims van AMD te kunnen bevestigen. Dat geldt ook voor de claims van Intel, want de Raptor Lake-processors moeten eerst nog officieel aangekondigd worden. Eerder schreef Tweakers al een preview over wat we kunnen verwachten van de nieuwe generatie processors van de twee fabrikanten. Vermoedelijk kondigt Intel zijn Raptor Lake-processors eind deze maand officieel aan. Het bedrijf houdt op 27 september een Innovation Event.