Listing webwinkel lijkt prijzen en specs Intel Raptor Lake-processors te tonen

Er zijn details opgedoken van wat de Intel Raptor Lake-processors zouden worden. Een leaker heeft het screenshot gedeeld van een webwinkel, waar zes modellen in staan. De snelste daarvan is de Core i9-13900K, die bij de webwinkel staat voor 941 Canadese dollar.

De snelste Core i9-modellen uit de lijn hebben boostclocks tot 5,8GHz, zo is op te maken uit de tabel die Momomo_us online heeft gezet. Daarbij beschikken die modellen over 36MB L3-cache, waar de vorige generatie tot 30MB L3-cache heeft. Daarover verschenen eerder al berichten, die nu bevestigd lijken. De cpu's krijgen extra E-cores, voor een totaal van maximaal 24 cores. Intel bevestigde eerder al dat de Raptor Lake-cpu's extra E-cores krijgen ten opzichte van hun voorgangers. De Core i7-modellen halen boostclocks van maximaal 5,4GHz en de Core i5-cpu's tot 5,1GHz, zo staat bij de webwinkel.

De vermelde prijzen in dollars liggen fors boven die van de vorige generatie. De Core i9-13900K zou omgerekend 744 kosten, exclusief btw. Inclusief 21 procent btw, zou die cpu dan rond de 900 euro kosten. De prijs van de 12900K was bij release rond de 700 euro. Intel bevestigde eerder al dat het zijn prijzen gaat verhogen, in sommige gevallen met 10 tot 20 procent of meer. De chipmaker doet dat naar eigen zeggen vanwege de inflatie. Intel heeft een lastig kwartaal achter de rug, met een omzet die lager lag dan eerder werd verwacht.

Volgens geruchten heeft Intel voornemens om de Raptor Lake-cpu's aan te kondigen op 28 september. Het bedrijf houdt dan een Innovation-evenement. De release zou in de week van 17 oktober volgen. In onze AMD Ryzen 7000 vs. Intel Raptor Lake-preview gingen we eerder al uitgebreid in op wat we van de nieuwe generaties processors mogen verwachten.

Intel Raptor Lake-line-up volgens gerucht Aantal cores Boostclock L3-cache Prijs (Canadese dollar)
i9-13900K 24 (8P+16E) 5,8GHz 36MB 941 dollar
i9-13900KF 24 (8P+16E) 5,8GHz 36MB 901 dollar
i7-137000K 16 (8P+8E) 5,4GHz 30MB 663 dollar
i7-13700KF 16 (8P+8E) 5,4GHz 30MB 626 dollar
i5-13600K 14 (6P+8E) 5,1GHz 30MB 461 dollar
i5-13600KF 14 (6P+8E) 5,1GHz 30MB 424 dollar

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-08-2022 11:38 30

25-08-2022 • 11:38

30

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Reacties (30)

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CasperArkema 25 augustus 2022 11:41
Kleine nuance is wel dat de Canadese vlag bij de tweets lijkt te impliceren dat het hier om CAD gaat en niet om USD. Dat betekent omgerekend €730 voor de i9-13900k in plaats van €941, bijvoorbeeld.

Edit: daar moet dan wel nog btw overheen, natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door CasperArkema op 23 juli 2024 09:43]

MAX3400 @CasperArkema25 augustus 2022 11:47
Kleine nuance is dat beide tweets andere prijzen laten zien. Marginaal anders (smiley vs. Canadese vlag) maar toch. Het kan ook zijn dat (eventuele) prijzen nog niet voorzien zijn van BTW, die natuurlijk per staat anders is en dat het dus helemaal gissen is.
CasperArkema @MAX340025 augustus 2022 11:52
Het bovenste plaatje (met Canadese vlag, dus de eerste van de drie) heeft dezelfde prijzen als het tweede plaatje, zonder Canadese vlag. Het is zelfs dezelfde webshop, dus dat dat CAD is vind ik niet heel vergezocht.
Verder worden prijzen op Canadese webstores naar mijn weten weergegeven zonder btw, dus heel erg gissen is ook dat niet.
Dennism
@CasperArkema25 augustus 2022 11:51
Dat zou wel enigszins in lijn liggen met de prijsverhogingen die Intel mogelijk zou gaan doorvoeren.
Een 12900K kost nu tussen de €679 en €699 incl, €730 Excl zou dan wel iets meer zijn dan de genoemde 10-20% in het artikel.
Cergorach @Dennism25 augustus 2022 12:39
Ik gok dat dit deels komt door de slechte koers van de Euro tov. de (CAD) Dollar, ook weer eens 10-20% in vergelijking met begin vorig jaar...
AverageNL Nieuwsredacteur @CasperArkema25 augustus 2022 11:50
Goed opgemerkt, bedankt voor het melden! Dat is bij dezen verduidelijkt in het artikel. Canadese prijzen zijn inderdaad wel (bijna) altijd zonder btw - ook dat is met een voorbeeld toegevoegd aan het stuk :)
rjmno1 @CasperArkema26 augustus 2022 00:30
Het zal hier wel een schep duurder zijn omdat we hier bijna in een recessie zitten.
Het lijkt wel dat hier in Nederland bijna even duur zijn als onze Noorder buren.Noorwegen zweden en finland.
Terrestrial 25 augustus 2022 11:46
Wordt gewoon misbruik gemaakt van de situatie, 100-200 dollar meer voor een CPU slaat helemaal nergens op Intel. Geen wonder dat mensen nog langer bij oudere hardware blijven, als je niks spannends doet werkt een 8-10 jaar oude pc nog uitstekend.

Dan kun je zeggen het stroom verbruik is misschien beter, maar de TDP van nieuwere cpu's ligt ook aanzienlijk hoger.

[Reactie gewijzigd door Terrestrial op 23 juli 2024 09:43]

Cergorach @Terrestrial25 augustus 2022 12:48
Wordt gewoon misbruik gemaakt van de situatie
Nee, geen misbruik, er wordt gewoon op de markt ingespeeld. Omdat het een 'grote boze' Intel is roepen een hoop weer 'misbruik'! Dit doet je supermarkt en groenteboer om de hoek ook gewoon. Vraag en aanbod!

Ik gebruik nu ook gewoon nog mijn bijna 8 jaar oude i7-5820K, die gaat uiteindelijk wel vervangen worden, waarschijnlijk door een van deze Intel CPUs. Die $100-$200 op een CPU is niet de reden waarom een hoop mensen de afgelopen jaren geen nieuwe CPU hebben gekocht. Een hoop oude CPUs doen het nog prima, maar een nieuwe GPU op een hele oude CPU benut niet goed de nieuwe GPU. Dus waarom zou je een nieuwe CPU kopen, want de GPUs waren de laatste jaren niet te betalen (2-3x+ de MSRP).

Ik verwacht eerlijk gezegd dat de komende GPU+CPU generatie juist weer heel goed zal verkopen omdat de meeste mensen juist de afgelopen paar jaar dergelijke aankopen hebben uitgesteld of een kleine upgrade hebben gedaan (met bv. een 2e hands kaart) en veel mensen nog wel die paar maandjes extra kunnen wachten op de nieuwe generatie...
batjes @Cergorach25 augustus 2022 12:54
Winstmaximalisatie heeft niets meer met vraag en aanbod te maken.
Cergorach @batjes25 augustus 2022 12:56
Dat heeft het wel, dat kan alleen als er voldoende vraag is en niet voldoende aanbod. Als er geen vraag is werkt dat niet, al er voldoende aanbod is werkt dat niet.
Yoshi @Cergorach25 augustus 2022 14:40
oligopolie en aandheelhouders zullen toch wel eerder inspelen op dit dan vraag en aanbod :D

[Reactie gewijzigd door Yoshi op 23 juli 2024 09:43]

SG
@batjes25 augustus 2022 20:41
Winst maximalisatie is de prijspunt kiezen waarmee je voldoende unit verkkopt dat gezamelijk winst binnen haald. Ben je te duur dan kan dat de winst drukken ben je goedkoop dan moet je heel veel meer verkopen wat ook de wint kan drukken
Downstar2 @Terrestrial25 augustus 2022 11:51
Ik vind het op basis van deze prijzen inderdaad ook wel erg fors. De inflatie wordt straks op elk product gebruikt om toch ook nog een paar extra procent omzet te maken. Dan ben je op een hele build straks een hoop meer kwijt..
Vlizzjeffrey @Terrestrial25 augustus 2022 11:55
Tpd van mijn nieuwe cpu is lager dan van mijn oude hoor.
z0r3n41991 25 augustus 2022 13:24
Oftewel:

De i7-13700KF gaat c.a. 589 euro kosten inclusief B.T.W.

Op dit moment is de 12700KF c.a. € 469,-

Dat is een prijsstijging van 25%..........

Inflatie tot daar aan toe maar dit slaat werkelijk alles.

Wordt geen Raptor Lake dan, Alder lake zal ook prima draaien op de nieuwe build!
MSalters @z0r3n4199125 augustus 2022 14:45
Dat is natuurlijk wel een 16C (8+8) / 24T CPU vergelijken met een 12C (8+4)/20T CPU. In terms van threads heb je dus +20%, voor een prijsstijging van 25%. Neem je daarbij een iets hogere IPC, dan is de reële inflatie ongeveer 0.

Je kunt ook bij de 20 threads blijven door de i5-13600K van $461 te kiezen. Dan heb je een absolute prijsdaling.
z0r3n41991 @MSalters25 augustus 2022 15:15
Zit een kern van waarheid in

Dan heb ik nog steeds liever 8p/4e dan 6p/8e.

Of jij moet me kunnen uitleggen waarom ik beter 6p/8e kan nemen? Ook met als uitgangpunt dat 2 extra powercores nmi met een veel hogere overclock voor gaming t.o.v. de E cores een beter resultaat zullen geven
DennisH82 @MSalters25 augustus 2022 19:11
Die 13600K lijkt me een hele mooie cpu, hopelijk gaat de prijs meevallen...
Robin4 @z0r3n4199125 augustus 2022 23:33
Het was toch allang bekend dat Intel de prijzen ging verhogen.. Stond laatst nog in een nieuws artikel.
Geloof best dat AMD dan ook niet achter kan blijven en eventueel genoeg reden ziet om dat ook nog te gaan doen.
youridv1 25 augustus 2022 14:02
Gaan we weer. Een webwinkel heeft een paar mega inflated prijzen gepost en de media gaat ermee aan de haal en iedereen in de reacties doet alsof dit werkelijk de prijzen zijn waarvoor ze verkocht gaan worden. Elke launch gebeurt dit weer...
Downstar2 @youridv125 augustus 2022 14:57
Eens! Gewoon afwachten. Speculatie op dit soort prijzen, zeker ook nog als ze in andere valuta zijn en er niet zeker is of de prijs ook nog eens belast is, is vrijwel nergens op gebaseerd
Roel1966 @youridv125 augustus 2022 23:24
Ja inderdaad maar sowieso zie je bij de launch ook vaak de adviesprijzen maar dit normaal gesproken niet de prijzen zijn waarvoor ze op de plank komen te liggen. Uitzondering daarbij was wel met de videokaarten waarbij de daadwerkelijke verkooprijzen ver boven de adviesprijzen lagen.
Xypod13 25 augustus 2022 11:54
Oef, dat is een beste prijssteiging. Dit maakt zometeen de price to performance tussen Intel en AMD wat spannender :)
computerjunky 25 augustus 2022 13:20
Konden jullie niet even de prijzen omrekenen naar euro?
Door het zo te plaatsen lijkt het wel moedwillig negatief omdat je een mindere currency als prijs neemt wat natuurlijk niets zegt over de echt prijs. Beetje mensen om de tuin lijden.

i9-13900K 730 USD
i9-13900KF 699 USD
i7-137000K 514 USD
i7-13700KF 485 USD
i5-13600K 358 USD
i5-13600KF 329 USD

Dat geeft al een heel ander beeld gezien de inflatie en dus verwachte prijsverhoging en de prijs ten opzichte van de 12th gen.
denonman1 25 augustus 2022 13:02
Koren op de molen voor AMD deze prijzen..

Als je een hele nieuwe Build gaat maken zou ik voor AM5 gaan....
Downstar2 @denonman125 augustus 2022 14:55
Nou ja dat is natuurlijk ook nog naar te bezien.

Juist bij am5 lijken de moederborden weer een hogere prijs te krijgen. Plus, zoals nu in de leaks te zien is de alleen ondersteuning voor ddr5. Dan moet de prijs van ddr5 ram ook nog zakken, anders zit je straks gewoon met duurder componenten en een wat goedkopere cpu.

Intel zou met zijn ddr4 ook nog mensen over de streep kunnen trekken die al een geschikte ddr4 set hebben. Dat scheelt dan weer kosten natuurlijk en performance verschil is nu nog niet zo groot tussen 4 en 5.
mutley69 25 augustus 2022 19:28
425$ dat lijkt me peperduur - en dan nog 's een duur motherboard.

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