Listing webwinkel lijkt prijzen en specs Intel Raptor Lake-processors te tonen

Er zijn details opgedoken van wat de Intel Raptor Lake-processors zouden worden. Een leaker heeft het screenshot gedeeld van een webwinkel, waar zes modellen in staan. De snelste daarvan is de Core i9-13900K, die bij de webwinkel staat voor 941 Canadese dollar.

De snelste Core i9-modellen uit de lijn hebben boostclocks tot 5,8GHz, zo is op te maken uit de tabel die Momomo_us online heeft gezet. Daarbij beschikken die modellen over 36MB L3-cache, waar de vorige generatie tot 30MB L3-cache heeft. Daarover verschenen eerder al berichten, die nu bevestigd lijken. De cpu's krijgen extra E-cores, voor een totaal van maximaal 24 cores. Intel bevestigde eerder al dat de Raptor Lake-cpu's extra E-cores krijgen ten opzichte van hun voorgangers. De Core i7-modellen halen boostclocks van maximaal 5,4GHz en de Core i5-cpu's tot 5,1GHz, zo staat bij de webwinkel.

De vermelde prijzen in dollars liggen fors boven die van de vorige generatie. De Core i9-13900K zou omgerekend 744 kosten, exclusief btw. Inclusief 21 procent btw, zou die cpu dan rond de 900 euro kosten. De prijs van de 12900K was bij release rond de 700 euro. Intel bevestigde eerder al dat het zijn prijzen gaat verhogen, in sommige gevallen met 10 tot 20 procent of meer. De chipmaker doet dat naar eigen zeggen vanwege de inflatie. Intel heeft een lastig kwartaal achter de rug, met een omzet die lager lag dan eerder werd verwacht.

Volgens geruchten heeft Intel voornemens om de Raptor Lake-cpu's aan te kondigen op 28 september. Het bedrijf houdt dan een Innovation-evenement. De release zou in de week van 17 oktober volgen. In onze AMD Ryzen 7000 vs. Intel Raptor Lake-preview gingen we eerder al uitgebreid in op wat we van de nieuwe generaties processors mogen verwachten.