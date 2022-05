Intel demonstreert Raptor Lake-cpu met 24 cores

Intel heeft tijdens zijn investeerdersevenement een eerste publieke demonstratie van Raptor Lake gehouden, zijn komende processorgeneratie. Het bedrijf bevestigde tegelijk de komst van opvolgers Meteor Lake, Arrow Lake en Lunar Lake.

Intel toonde de 32 threads van een Raptor Lake-processor in taakbeheer van Windows 11. Het bedrijf demonstreerde eerst hoe met het programma Blender alle cores volledig belast werden. Vervolgens minimaliseerde Intel Blender en voerde het een rekenintensieve bewerking in Adobe After Effects uit. Blender nam op de achtergrond nog steeds de threads van de efficiënte cores in beslag en belastte deze 100 procent, terwijl de krachtige cores het rekenwerk van After Effects voor hun rekening namen.

Raptor Lake is de opvolger van Alder Lake en de eerste processors moeten dit jaar verschijnen. De krachtigste processor van de Raptor Lake-generatie gaat 24 cores en 32 threads bieden; het gaat daarbij om acht zogenoemde Performance-cores en zestien Efficient-cores. Jim Johnson van Intels Client Computing Group beloofde een prestatiewinst 'in de dubbele cijfers' tegenover de huidige Alder Lake, zonder verdere details te bieden. De processors worden socket- en BGA-compatibel met Alder Lake-systemen. Intel noemde verder de combinatie met een komende M.2-module die hardwarematige versnelling kan leveren voor rekenwerk met betrekking tot kunstmatige intelligentie.

Meteor Lake, Arrow Lake en Lunar Lake

Tijdens zijn Intel Investor-evenement gaf het bedrijf een blik op de toekomst. Zo moeten in 2023 en 2024 respectievelijk Meteor Lake en Arrow Lake verschijnen. Dit zijn processorgeneraties die Intel op zijn 'Intel 4'-node, oftewel 7nm-procedé, maakt en die uit meerdere chiplets bestaan. Intel verbindt deze met elkaar via EMIB, wat staat voor embedded die interconnect bridge en het gebruikt zijn Foveros-techniek voor het stapelen van chips op een enkele package. Meteor Lake krijgt een op de Xe-architectuur gebaseerde geïntegreerde gpu en een accelerator voor AI-rekenlasten.

Tegen 2024 hoopt Intel zijn 20A-node in te zetten. Intel zit naar eigen zeggen dan in het ångströmtijdperk, maar de node is te kwalificeren als een '2nm'-procedé. Vanaf 2024 komt dan Lunar Lake op 18A. Intel richt zich hiermee naar eigen zeggen met name op de combinatie van zuinigheid en prestaties. Mogelijk zet Intel dan in 2024 Arrow Lake in voor krachtiger systemen en Lunar Lake voor zuinige apparaten, maar details hierover gaf het bedrijf nog niet.