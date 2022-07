Eerste gamingbenchmarks van Intel Core i9-13900K-sample verschijnen online

Een reviewer op het Chinese platform Bilibili heeft een qualification sample van een Intel Core i9-13900K-processor uit de Raptor Lake-serie getest in verschillende games. Daarin presteert de cpu beter dan de huidige Core i9-12900KF en verbruikt deze meer stroom.

De Bilibili-reviewer Extreme Player heeft naar eigen zeggen een qualification sample van de komende Core i9-13900K in handen en publiceert daarover een video met gamingbenchmarks. Intel verstrekt dergelijke samples bijvoorbeeld aan oem's en moederbordfabrikanten om hun producten mee te ontwerpen. Dergelijke processors verschenen enkele weken geleden al op de Chinese zwarte markt, schreef VideoCardz toen.

De Core i9-13900K krijgt acht P-cores en zestien E-cores, voor een totaal van 24 cores en 32 threads. Dat komt overeen met informatie die Intel eerder zelf naar buiten bracht. Extreme Player testte de processor op een ASUS ROG Maximus Z690 Extreme-moederbord, waarvoor inmiddels al een biosversie met Raptor Lake-ondersteuning beschikbaar is. Het testsysteem beschikte verder over 32GB aan DDR5-6400-geheugen, een GeForce RTX 3090 Ti-videokaart, een 1500W-voeding en een 360mm-aio-waterkoeler voor de processor. De processor was tijdens de benchmarks geklokt op 5,5GHz.

Benchmarkresultaten van de Core i9-13900K-sample. Bron: Extreme Player, via Bilibili en harukaze5719 via Twitter.

De komende Raptor Lake-processor presteert op 1080p gemiddeld 4,46 procent beter dan de Core i9-12900KF, zo blijkt uit de review van Extreme Player die door Twitter-gebruiker harukaze5719 zijn verzameld. Op 1440p is dat 7,01 procent en op 4k ligt dat percentage op 3,31 procent. Ook de frametimes en minimale framerates zijn beter op de 13900K. Tegelijkertijd ligt het stroomverbruik van de Core i9-13900K tussen de 3 en 33W hoger, met pieken van rond de 160W.

Extreme Player testte de Core i9-13900K eerder al in apps en synthetische benchmarks, waarin de processor gemiddeld 10 procent betere singlecoreprestaties bood en 35 procent beter presteerde in multi-threaded workloads. Ook in deze tests verbruikte de Core i9-13900K meer stroom dan zijn voorganger, met een package tdp die piekte tot 420W in Intels eigen XTU-benchmarktool.

Naar verwachting kondigt Intel de eerste Raptor Lake-cpu's in september officieel aan, met een mogelijke release in oktober. Het bedrijf liet eerder al weten dat Raptor Lake onder meer betere prestaties moet leveren en meer E-cores krijgt ten opzichte van de huidige Alder Lake-generatie. De processors krijgen naar verwachting ook meer L2- en L3-cache. De cpu's gebruiken socket LGA-1700, net als Alder Lake.